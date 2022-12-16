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Подкаст "Кляті питання"

Обстріли, ЗРК Patriot, ситуація на фронті, інтерв’ю Залужного та Білорусь — головне про війну за тиждень

Федір Попадюк, Євген Будерацький — П'ятниця, 16 грудня 2022, 18:18

У новому епізоді подкасту "Кляті питання" разом з заступником головного редактора УП Євгеном Будерацьким обговорюємо головні теми, пов’язані з війною з Росією.

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Цього тижня обговорюємо свіже інтерв’ю Валерія Залужного журналу The Economist, атаку дронів-камікадзе, ситуацію на Бахмутському та Сватівському напрямках, трошки згадуємо Запорізький напрямок та говоримо про перекидання російської техніки у Білорусь.

Важливо: Епізод записувався у четвер, 15 грудня, за день до ракетних обстрілів, що відбулись 16 грудня.

Слухайте також інші епізоди подкасту "Кляті питання": 

Подкаст "Кляті питання"

Відповіді на усі ці кляті питання, що так нам набридають. Якщо у вас є якесь питання, підписуйтесь на телеграм-канал "УП. Кляті питання", та запитуйте щось за допомогою нашого бота @UkrPravdaQuestionsBot. Також питання можна відправляти на пошту smm@pravda.com.ua, разом з відгуками та побажаннями.

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Обстріли, ЗРК Patriot, ситуація на фронті, інтерв’ю Залужного та Білорусь — головне про війну за тиждень
16 грудня 2022, 18:18 — Федір Попадюк, Євген Будерацький
Пункт незламності "Бахмут". Що відбувається на найважчому напрямку фронту. Аудіоверсія
11 грудня 2022, 18:08
"Бавовна" на російських аеропортах, повернення "шахедів", ситуація на Бахмутському напрямку — Головне про війну за тиждень
10 грудня 2022, 16:50 — Федір Попадюк, Євген Будерацький
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