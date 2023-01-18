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Подкаст "Кляті питання"

Як функціонує українська енергетика в умовах російських ракетних обстрілів? Пояснює Святослав Павлюк

Федір Попадюк — Середа, 18 січня 2023, 18:41

Починаючи з 11 вересня, після успішного контрнаступу ЗСУ на Харківщині, Росія почала нищити українську критичну інфраструктуру. Масові обстріли з жертвами серед цивільного населення кожні тиждень-два, регулярні відключення світла у квартирах, звуки дизельних генераторів на вулицях міст – стали частиною життя усіх українців.

Попри регулярні повідомлення про те, що в Росії от-от закінчаться ракети, обстріли критичної інфраструктури продовжуються, а ризики блекауту з перебоями тепло- та водопостачання все ще залишаються.

На скільки скоротилось споживання електроенергії? Як люди, завдяки купівлі дизельних та інверторних генераторів дізнаються вартість електроенергії? Як має змінитись енергетична система після перемоги? Чому українська влада має просити не LED-лампочки, а теплові помпи? Що робити, якщо через обстріли не працює каналізація?

У новому епізоді подкасту "Кляті питання" ми говоримо зі Святославом Павлюком — виконавчим директором Асоціації енергоефективних міст України.

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Відповіді на усі ці кляті питання, що так нам набридають. Якщо у вас є якесь питання, підписуйтесь на телеграм-канал "УП. Кляті питання", та запитуйте щось за допомогою нашого бота @UkrPravdaQuestionsBot. Також питання можна відправляти на пошту smm@pravda.com.ua, разом з відгуками та побажаннями.

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