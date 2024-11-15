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Подкаст "Кляті питання"

Купʼянськ і Курахове, репетиція масованих ракетних обстрілів та термобаричні "Шахеди" – головне про війну за тиждень

Федір Попадюк, Євген Будерацький — П'ятниця, 15 листопада 2024, 16:58

Кожного тижня автор подкасту "Кляті питання" Федір Попадюк розпитує заступника головного редактора "Української правди" Євгена Будерацького останні важливі події повномасштабної війни з Росією та ситуацію на фронтах.

У новому епізоді говоримо про:

  • Важку ситуацію на фронтах;
  • Підготовку росіян до можливих ракетних обстрілів;
  • Особливості термобаричних "шахедів";
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Відповіді на усі ці кляті питання, що так нам набридають. Якщо у вас є якесь питання, підписуйтесь на телеграм-канал "УП. Кляті питання", та запитуйте щось за допомогою нашого бота @UkrPravdaQuestionsBot. Також питання можна відправляти на пошту smm@pravda.com.ua, разом з відгуками та побажаннями.

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Купʼянськ і Курахове, репетиція масованих ракетних обстрілів та термобаричні "Шахеди" – головне про війну за тиждень
15 листопада 2024, 16:58 — Федір Попадюк, Євген Будерацький
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