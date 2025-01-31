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Подкаст "Кляті питання"

Удар по заводу Путіна, дрони від Калашнікова і втрата Великої Новосілки – головне про війну за тиждень

П'ятниця, 31 січня 2025, 18:59

Кожного тижня автор подкасту "Кляті питання" Федір Попадюк розпитує заступника головного редактора "Української правди" Євгена Будерацького останні важливі події повномасштабної війни з Росією та ситуацію на фронтах.

У новому епізоді говоримо про:

  • Зменшення інтенсивності бойових дій та ситуацію на фронтах;
  • Нові удари по території РФ;
  • Нові російські дрони-камікадзе Куб-2;
  • Українські дрони на оптоволокні;
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Подкаст "Кляті питання"

Відповіді на усі ці кляті питання, що так нам набридають. Якщо у вас є якесь питання, підписуйтесь на телеграм-канал "УП. Кляті питання", та запитуйте щось за допомогою нашого бота @UkrPravdaQuestionsBot. Також питання можна відправляти на пошту smm@pravda.com.ua, разом з відгуками та побажаннями.

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