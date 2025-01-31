Удар по заводу Путіна, дрони від Калашнікова і втрата Великої Новосілки – головне про війну за тиждень
П'ятниця, 31 січня 2025, 18:59
Кожного тижня автор подкасту "Кляті питання" Федір Попадюк розпитує заступника головного редактора "Української правди" Євгена Будерацького останні важливі події повномасштабної війни з Росією та ситуацію на фронтах.
У новому епізоді говоримо про:
- Зменшення інтенсивності бойових дій та ситуацію на фронтах;
- Нові удари по території РФ;
- Нові російські дрони-камікадзе Куб-2;
- Українські дрони на оптоволокні;
Слухайте подкаст «Кляті питання» на зручній платформі:
Подкаст "Кляті питання"
Відповіді на усі ці кляті питання, що так нам набридають. Якщо у вас є якесь питання, підписуйтесь на телеграм-канал "УП. Кляті питання", та запитуйте щось за допомогою нашого бота @UkrPravdaQuestionsBot. Також питання можна відправляти на пошту smm@pravda.com.ua, разом з відгуками та побажаннями.
Слухайте подкаст "Кляті питання" на Apple Podcasts, Google Podcasts, Soundcloud, Overcast, ;АБУК та інших платформах