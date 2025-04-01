Хто нищить росіян "Бабою-ягою"? Артем Бєлєнков про полк Nemesis, технології та важкі дрони
В певний момент великої війни до росіян почала прилітати "Баба-яга", наводити страху посеред ночі, нищити їхню техніку та людей. В Україні немає дрону "Баба-яга" – так росіяни називають габаритні безпілотники-бомбери, такі як "Nemesis" або "Vampire".
Серед тих, хто активно полює на російську техніку по ночам – 412 окремий полк Nemesis Сил Безпілотних Систем. На їхньому рахунку велика кількість ураженої техніки росіян – "Буки", "Тори" та навіть північнокорейська САУ "Коксан".
У новому епізоді подкасту "Кляті питання" говоримо з начальником штабу полку Nemesis Артемом Бєлєнковим. Ми поговорили про трансформацію Nemesis з батальйону у полк та як функціонує полк зараз, про те, як дрони Nemesis вплинули на лінію бойового зіткнення, про пошук людей та розвиток технологій.
Читайте також наш текст про дрони "Баба-яга" або слухайте аудіоверсію
Подкаст "Кляті питання"
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