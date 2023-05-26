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Подкаст "Кляті питання"

Диверсії на Білгородщині, ситуація довкола Бахмута, F-16 все ближче — головне про війну за тиждень

Федір Попадюк, Євген Будерацький — П'ятниця, 26 травня 2023, 17:56

Кожного тижня автор подкасту "Кляті питання" Федір Попадюк розпитує заступника головного редактора "Української правди" Євгена Будерацького останні важливі події повномасштабної війни з Росією та ситуацію на фронтах.

У новому епізоді говоримо про диверсійну операцію "Російського добровольчого корпусу" (РДК) і Легіону "Свобода Росії" (ЛСР), в Бєлгородської області РФ, про заяви росіян про захоплення Бахмуту та про ситуацію на Бахмутському напрямку та про готовність західних партнерів надавати Україні літаки F-16.

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Відповіді на усі ці кляті питання, що так нам набридають. Якщо у вас є якесь питання, підписуйтесь на телеграм-канал "УП. Кляті питання", та запитуйте щось за допомогою нашого бота @UkrPravdaQuestionsBot. Також питання можна відправляти на пошту smm@pravda.com.ua, разом з відгуками та побажаннями.

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Диверсії на Білгородщині, ситуація довкола Бахмута, F-16 все ближче — головне про війну за тиждень
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