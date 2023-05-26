Диверсії на Білгородщині, ситуація довкола Бахмута, F-16 все ближче — головне про війну за тиждень
Кожного тижня автор подкасту "Кляті питання" Федір Попадюк розпитує заступника головного редактора "Української правди" Євгена Будерацького останні важливі події повномасштабної війни з Росією та ситуацію на фронтах.
У новому епізоді говоримо про диверсійну операцію "Російського добровольчого корпусу" (РДК) і Легіону "Свобода Росії" (ЛСР), в Бєлгородської області РФ, про заяви росіян про захоплення Бахмуту та про ситуацію на Бахмутському напрямку та про готовність західних партнерів надавати Україні літаки F-16.
Подкаст "Кляті питання"
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