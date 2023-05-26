Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop
Кляті питання

Диверсии на Белгородщине, ситуация вокруг Бахмута, F-16 все ближе — главное о войне через неделю

Федор Попадюк, Евгений Будерацкий — Пятница, 26 мая 2023, 17:56

Кожного тижня автор подкасту "Кляті питання" Федір Попадюк розпитує заступника головного редактора "Української правди" Євгена Будерацького останні важливі події повномасштабної війни з Росією та ситуацію на фронтах.

У новому епізоді говоримо про диверсійну операцію "Російського добровольчого корпусу" (РДК) і Легіону "Свобода Росії" (ЛСР), в Бєлгородської області РФ, про заяви росіян про захоплення Бахмуту та про ситуацію на Бахмутському напрямку та про готовність західних партнерів надавати Україні літаки F-16.

Слухайте подкаст «Кляті питання» на зручній платформі:
Apple PodcastsApple Podcasts Google PodcastsGoogle Podcasts SpotifySpotify SoundcloudSoundcloud НВ. ПодкастиНВ. Подкасти АбукАбук RSSRSS

Підписуйся на наш ютуб-канал

Кляті питання

Ответы на все эти проклятые вопросы, что так нам надоедают. Если у вас есть какой-то вопрос, подписывайтесь на телеграмм канал "УП. Кляті питання", и спрашивайте что-то с помощью нашего бота @UkrPravdaQuestionsBot. Также вопросы можно отправлять на почту smm@pravda.com.ua, вместе с отзывами и пожеланиями.

Слушайте подкаст "Кляті питання" на Apple PodcastsGoogle Podcasts, Soundcloud, Overcast, АБУК и других платформах

Диверсии на Белгородщине, ситуация вокруг Бахмута, F-16 все ближе — главное о войне через неделю
26 мая 2023, 17:56 — Федор Попадюк, Евгений Будерацкий
"Год назад мы думали, что пациент мертв". Что происходит с ценами на жилье и сколько стоит аренда?
25 мая 2023, 17:05 — Ярослав Винокуров, Дана Гордийчук
Как война влияет на распространение инфекций в Украине - разговор с инфекционистом
24 мая 2023, 17:17 — Наталья Бушковская
Что они делают с нашим домом? Кто и как уничтожает украинскую природу во время войны
23 мая 2023, 20:40 — Дмитрий Симонов
Образовательная дипломатия Украины
22 мая 2023, 18:26 — Константин Дорошенко
Все подкасты...
Каналы
24.02: Реконструкція
2 эпизода
Головна обсерваторія
3 эпизода
Ранкова доза
18 эпизодов
War-life balance
11 эпизодов
Українські 90-ті
6 эпизодов
Кавун та тютюн
7 эпизодов
Кляті питання
168 эпизодов
Сафарі
6 эпизодов
Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку
16 эпизодов
Хроніки економіки
20 эпизодов
Чому вони крадуть?
6 эпизодов
УП. Вголос
22 эпизода
(не)Безпечна Країна
11 эпизодов
Один одному
23 эпизода
Евродонбасс
4 эпизода
Я не встигаю!
18 эпизодов
Температура — нормальная!
63 эпизода
Життя бентежне
10 эпизодов
Культура всего
66 эпизодов
Ок и шо?
78 эпизодов
Украина после карантина
13 эпизодов
У тіні
1 эпизод
Онлайн[за]хист
3 эпизода
Медиаболь!
10 эпизодов
Minddetox Essays
11 эпизодов
До попкорну з Анною Паленчук
9 эпизодов
#укрдерждовгобуд
7 эпизодов