Битва за "Северный поток". Лоббистская война Украины и России

Газовый фронт между Украиной и Россией за влияние на энергетический рынок Европы залег на дне Балтийского моря.

Новый газопровод в обход Украины "Северный поток-2" стал поводом для дорогостоящей войны между официальным Киевом и Москвой. В ход идут известные политические деятели и лидеры мнений, влиятельные европейские PR-компании и американские лоббисты.

Интерес Украины – десятки миллиардов гривен ежегодного дохода от транзита российского газа в ЕС. Россия строительством альтернативной газотранспортной системы демпингует тарифы на украинский транзит, которые будут пересматривать уже в 2019 году.

Единственный владелец "Северного потока-2" – российская государственная газовая компания "Газпром". Не только инвестируют в строительство нового газопровода в обход Украины, но и оплачивают услуги лоббистов, чтобы избежать санкций, пять европейских компаний-партнеров. Среди них – и французский ENGIE, с которым украинская государственная компания "Нафтогаз" в прошлом заключила контракт на поставку газа.

"Нафтогаз" отказывается предоставлять контракты с компаниями, которые лоббируют их интересы. Скрывая реальную стоимость дорогих услуг, оплаченных за бюджетные деньги, украинская государственная компания игнорирует не только запросы журналистов, но и решения суда.

Газовая лихорадка

В порту Мукран немецкого острова Рюген 45 тысяч труб готовы к началу строительства "Северного потока-2", несмотря на международные санкции и отсутствие разрешения Еврокомиссии. В Германии проект нового газопровода сначала согласовывают местные чиновники.

Фермер Йоганн Топхофф-Кауп еще в мае получил письмо с предложением передать пай своей земли под строительство взамен на компенсацию. Впрочем, фермер не идет на уступки и готов защищать свое имущество в суде.

"Мы хотим предупредить этот проект. Если против нас применят экспроприацию, то у нас будет повод усомниться в верховенстве права ", – жалуется фермер.

Контраверсийность "Северного потока-2" в Германии – более 300 гектаров сельскохозяйственных угодий. Новый трубопровод в ЕС – не только германский вопрос, но касается третьего энергетического пакета, поэтому уже в ноябре этого года 28 стран определятся, будет ли ЕС решать вопрос "Северного потока-2".

Бюрократическая процедура не помешает строительству – лишь отложит на некоторое время. В кругах Еврокомиссии подчеркивают, что Германия уже пыталась предупредить вмешательство ЕС и останется на таких же позициях, пока социал-демократы имеют значительное влияние.

В аккурат к рассмотрению вопроса в Еврокомиссии немецкие прокуроры заявили о расследовании взяточничества при строительстве первого газопровода на дне Балтийского моря. Речь идет о платеже в 8 миллионов евро. Один из трех подозреваемых – русский, представляющий "влиятельных людей России".

Помешать строительству "Северного потока-2" пытаются и в России. Строительство тормозит, в частности, Кургальський заказник. Краснокнижных животных от масштабной застройки защищает в суде "Гринпис России".

Фемида Ленинградской области рассмотрит новые нормы о Кургальськом заказнике. С июня этого года документ позволяет строительные работы на территории заказника и, по мнению экспертов "Гринписа", был принят под давлением проекта "Северный поток-2".

По стечению обстоятельств, именно в июне 2017-го компания Nord Stream-2 пообещала инвестировать 30 миллионов евро в течение 50 лет в Кингисеппский район, если газопровод ляжет на территории заказника.

Судебная волокита – один из немногих факторов, который может задержать завершение строительства газопровода на дне Балтийского моря в 2019-м, когда Украина и Россия будут пересматривать тариф на транзит газа, согласованный еще при президентстве Виктора Януковича.

Очевидный интерес "Нафтогаза" – приблизить цены за транзит к рыночным. Тем временем "Газпром" демпингует тариф альтернативной газотранспортной системой, в обход Украины.

"Северный поток-2", который ляжет на дне Балтийского моря, рядом с уже действующим "Северным потоком", оценивается в 9 миллиардов евро.

Половину сметы на строительство нового газопровода в обход Украины покроет "Газпром", по 10% – каждый из пяти европейских инвесторов, немецкие компании Wintershall Holding и Uniper, австрийская OMV, голландская Royal Dutch Shell и французская ENGIE.

Ежедневная задержка проекта обходится инвесторам в немалые убытки. Установка труб на дне Балтийского моря заказана на начало следующего года и будет стоить один миллион евро в день, независимо от того, начнется строительство или нет.

Чтобы получить все необходимые разрешения, Nord Stream-2 тратит немало средств на продвижение строительства трубопровода. По подсчетам Transparency Register, обязательного реестра для лоббистов в ЕС, в прошлом году компания спустила полмиллиона евро.

Еврокомиссия сообщила об одиннадцати встречах комиссаров и членов их кабинета с представителями компании Nord Stream-2 AG.

"Хьюстон, у нас проблемы!"

В полвосьмого утра 7 марта этого года на втором этаже пятизвездочного отеля "Four seasons" города космонавтики Хьюстон, штата Техас, стартовало мероприятие под названием "Украина представляет лицо энергетического сектора и новые возможности для нефтегазового бизнеса США".

"В случае реализации проекта, Украина потеряет минимум 2 миллиарда долларов прибыли от транзита", – высчитывала убытки от "Северного потока-2" перед небольшой аудиторией Наталья Кацер-Бучковская.

С раннего утра депутат "Народного фронта" убеждала, что новый трубопровод из РФ в Германию в обход Украины – это "угроза энергетической безопасности ЕС".

Обеспокоенность "Северным потоком-2" Кацер-Бучковская выражала в этом году еще на саммите по будущему энергетики Bloomberg New Energy Finance и на страницах международных изданий, в частности The Financial Times.

Наталья Кацер-Бучковская на форуме Nataliya Katser-Buchkovska фб

В комментарии УП свою позицию украинский депутат объясняет убытками для государственной компании "Нафтогаз Украины".

"За первое полугодие 2017 года группа" Нафтогаз" получила почти половину своих доходов – 15,5 миллиардов гривен из 23,3 миллиардов чистой прибыли – именно от транспортировки и распределения природного газа", – констатирует Наталья Кацер-Бучковская, не говоря о своем сотрудничестве с лоббистами.

"Нафтогаз" оплачивает лоббизм в ЕС уже три года подряд. Указанные в реестре 25 тысяч евро в год – далеко не полный список расходов государственной компании на задержку "Северного потока-2".

Интересно, что еще в 2015-м "Нафтогаз" открыл собственный офис в столице Бельгии. Впрочем, наши собеседники в энергетических кругах Еврокомиссии констатируют, что, несмотря на значительные финансовые затраты, представители украинской государственной компании "здесь слабы".

Офис "Нафтогаза" в Брюсселе Mission of Ukraine to the EU

Работа бывшего профессора права, колумниста по энергетическим вопросам и научного сотрудника Центра глобальной энергетики Atlantic Council Алана Райли – предупредить реализацию "Северного потока 2".

Сотрудник компании Fair Energy – заодно еще и советник компаний PGNiG (Польская добыча нефти и газа – УП) и украинского "Нафтогаза". По словам самого Райли, "Fair Energy имеет множество поддержки, в том числе от "Нафтогаза".

Мы встретили Алана Райли в двух кварталах от Европейского парламента в просторном офисе бельгийской компании CabinetDN, которая представляет интересы украинской компании "Нафтогаз".

Фото 4 Райли

Субподрядчиком в США CabinetDN взял себе американскую лоббистскую компанию ValueBridge. Об этом говорится в отчете, опубликованном на сайте Департамента юстиций США.

Лоббизм ValueBridge в пользу украинской государственной компании длился меньше месяца, до середины марта 2017 года. За организацию встреч с политиками и представителями медиа, американские лоббисты получили 18 тысяч 700 долларов от "Укргаздобычи" и еще 44 тысяч 980 долларов от Cabinet DN.

Лоббизм ValueBridge в пользу "Нафтогаза" длился меньше месяца и стоил около 64 тысяч долларов

Бельгийская компания неслучайно фигурирует в отчетах американцев.

Подобную функцию для Виктора Януковича выполнял "Европейский центр современной Украины" (European Centre for a Modern Ukraine). Организация в Брюсселе, управляемая немкой Иной Кирш-Ван де Ватер, отбеливала репутацию "Семьи". Как оказалось – средствами из "черной бухгалтерии" ПР.

Вопрос о стоимости услуг Cabinet DN для "Нафтогаза" представители бельгийской компании оставили без ответа. Как только речь заходит об американских субподрядчиках, журналистов называют "агентами "Газпрома" и просят выйти вон.

Как "Нафтогаз" боролся за приверженность США

Офис американской компании ValueBridge расположился на втором этаже офисного центра города Рестон, штат Вирджиния, в 40 километрах от Вашингтона.

Застать представителей компании по юридическому адресу журналистам УП не удалось. Без ответа остались звонки на номер, указанный на сайте компании. Письма, отправленные на официальный электронный адрес, вернулись адресату как неотправленные. Ни страница в facebook, ни twitter-аккаунт компании не обновлялись с ноября прошлого года.

После многочисленных звонков на мобильный номер отвечает Рехан Даувер, СЕО ValueBridge. О сотрудничестве с "Нафтогазом" он не желает общаться под запись и просит прислать вопрос на почту. Впрочем, письма, как и все последующие звонки, остаются без ответа.

В регистрационной форме о сотрудничестве с иностранными агентами, ValueBridge задекларировали еще две мощные американские лоббистские компании – Livingston Group и Kivvit.

УП обратилась за комментарием о деталях работы в пользу "Нафтогаза". Обе компании отметили, что так и не заключили соглашения с ValueBridge.

Обе компании отметили, что так и не заключили соглашения с ValueBridge

От CabinetDN и "Укргаздобычи" компания ValueBridge получила 63 тысячи 680 долларов, в частности за организацию "Украинского завтрака" в Хьюстоне, который совпал во времени с международной конференцией CERAWeek. Однако презентацию делегации из Украины не найти в насыщенной программе мероприятия.

"Событие не было частью CERAWeek, это была независимая встреча", – комментируют организаторы мероприятия.

"Поездку на CERAWeek в марте 2017 года я оплачивала самостоятельно", – констатирует УП Кацер-Бучковская.

К слову, только аккредитация на CERAWeek стоит минимум 7 тысяч долларов. В США депутат провела почти три недели, хотя, по информации Аппарата ВРУ, "официально не была в командировке за границей".

"Хочу подчеркнуть, что меня пригласила украинская делегация для выступления на тему энергетической безопасности европейского региона и роли Украины в ее усилении", – добавила парламентарий.

Кроме депутата "Народного фронта" Натальи Кацер-Бучковской, украинскую делегацию 7 марта 2017 года в Техасе представлял председатель правления "Укргаздобычи" Олег Прохоренко и Вадим Гламаздин, уполномоченный по работе с органами государственной власти НАК "Нафтогаз Украины".

До трудоустройства в "Нафтогаз" Гламаздин курировал в Секретариате правительства вопросы энергетики в качестве заместителя министра Кабинета министров.

Собеседники УП в "Народном фронте" рассказывают, что в список партии Наталья Кацер-Бучковская попала "по квоте Пинчука". Выпускница программы Victor Pinchuk Foundation, она входит в комитет по вопросам топливно-энергетического комплекса, в частности рассматривает вопрос из сферы интересов бизнеса олигарха.

Именно для презентации Натальи Кацер-Бучковской и Олега Прохоренко представители американской ValueBridge даже подготовили слайды на английском языке. Открывал тайное событие 7 марта 2017 года президент Energy Group при ValueBridge International Уильям Брайан.

"Никакого отношения ни к ValueBridge, ни к Уильяму Брайану мое участие в конференции не имеет. С Уильямом я познакомилась на одном из мероприятий CERAWeek, посвященном энергетической безопасности Европы ", – отрицает свою связь с ValueBridge депутат.

Восемь лет подряд Уильям Брайан работал в Департаменте энергетики, в последнее время как старший советник Управления международных дел.

В конце мая 2017-го Брайан получил должность советника по вопросам науки и техники Секретариата Департамента внутренней безопасности США. Новоиспеченный чиновник Трампа проигнорировал запрос УП относительно его контактов с американскими должностными лицами и представителями медиа в пользу "Нафтогаза" за несколько месяцев до принятия санкций США против России.

Как лоббисты РФ с санкциями США боролись

"Северный поток-2" в США второй год подряд продвигает Ричард Бьорт, бывший журналист New York Times, посол США в Германии, ключевой коммуникатор в Договоре о сокращении стратегического вооружения между США и Советским Союзом.

Лоббист Ричард Бьорт был советником кандидата в президенты США Дональда Трампа, когда лоббировал проект "Северный поток-2". Именно Бьорт подготовил Трампу его первую большую внешнеполитическую речь, где представитель Республиканской партии говорил о перспективах сотрудничества с Россией.

В 2016-м компания Бьорта McLarty получила от "Газпрома" полмиллиона долларов за продвижение New European Pipeline AG (название Nord Stream-2 AG до мая 2016 года).

Каждая из пяти европейских компаний-партнеров "Северного потока-2" заключила свое эксклюзивное соглашение с лоббистом Ричардом Бьортом за день до подписания Трампом санкции по "Северному потоку-2".

Совокупно Wintershall Holding, Uniper, OMV, Royal Dutch Shell, ENGIE только за один квартал потратили 100 тысяч долларов на "защиту и улучшение интересов компаний в дискуссиях по природному газу как элементу европейской энергетической безопасности".

Миллион долларов Nord Stream-2 AG заплатил за попытку помешать санкциям США четырем лоббистским американским компаниям, в частности Roberty Global, Сapitol Counsel, Hawksbill Group и SMW PARTNERS, фирме бывшего конгрессмена Джона Свини.

За попытку помешать санкциям США Nord Stream-2 AG заплатил четырем лоббистским американским компаниям миллион долларов

Лоббисты обязалась противостоять "потенциальным финансовым санкциям" в начале июля 2017-го – за несколько недель до презентации законопроектов в Сенате.

В конце концов американские санкции в отношении трубопровода сформулированы одним абстрактным предложением:

"Продолжать противостоять трубопроводу "Северный поток-2", учитывая его вредное воздействие на энергетическую безопасность Европейского Союза, развитие рынка газа в Центральной и Восточной Европе и энергетические реформы в Украине".

Тендер Шредингера

29 марта 2016-го "Нафтогаз" опубликовал на своем сайте объявление о тендере на "международные коммуникационные услуги". В частности, речь шла о "защите позиции Украины в связи со строительством "Северного потока-2".

В ответе "Нафтогаза" на запрос о том, кто же выиграл тендер на 20 миллионов гривен, указано: "Свои предложения подавали четыре компании: Fipra International Limited, CabinetDN Consulting, APCO WORLD WIDE SA и Kreab".

Впрочем, ни одна из перечисленных компаний якобы так и не заключила контракт с "Нафтогазом" – торги отменили, "поскольку предложения участников не соответствовали требованиям".

Задачи "коммуникационного партнера" "Нафтогаза", о которых шла речь в тендере, который якобы отменили, совпадают с задачами, которые ValueBridge получил от "Нафтогаза" в качестве субподрядчика бельгийской компании CabinetDN.

Всего – 26 пунктов, среди которых встречи "один на один с представителями партий США", "участие в конференциях и событиях в США", "интервью с международными медиа, базирующимися в США"...

В опубликованных на сайте Департамента юстиции США отчетах указано, что "сделка заключена между ValueBridge и CabinetDN, которая в свою очередь имеет контракт с "Нафтогазом".

Источники УП в "Нафтогазе" уверяют: выбрали именно CabinetDN, поскольку "они единственные, кто предложил подробную программу действий в Скандинавских странах, в частности в Дании".

"Это коммерческая информация", – ответила УП государственная компания "Нафтогаз" на запрос о публичной информации об общей сумме расходов на лоббистские услуги.

Журналисты УП подали иск в суд, чтобы получить копии контрактов "Нафтогаза" с лоббистами.

Согласно постановлению, государственную компанию обязали в течение 5 рабочих дней повторно предоставить ответ на запрос. "Нафтогаз" подал апелляцию и снова проиграл. Но выполнять судебные решение государственная компания не спешит.

Более того, 12 октября 2017 года "Нафтогаз Украины" подал кассационную жалобу на решение двух инстанции в Высший административный суд Украины.

Пока "Газпром" покупает услуги мощных лоббистский компаний, "Нафтогаз" тратит средства украинских налогоплательщиков на организации, которые, похоже, лишь имитируют деятельность в пользу Украины.

Отличительной является неоднозначная позиция "Нафтогаза".

С одной стороны, он идет в Высший суд, чтобы скрыть от журналистов расходы на лоббизм против "Северного потока-2".

А с другой – заключает договор с французской ENGIE, одной из пяти компаний-партнеров" Северного потока-2 ", которые покупают услуги лоббистов, чтобы обойти санкции ЕС и США по новому трубопроводу в обход Украины.

Данное расследование реализовано при поддержке проекта n-vestigate.

Татьяна Козырева, Сюзанна Гeтце, для УП