Как отозвать депутатов: почему парламент дал громадам нелепый инструмент?

В 2017 году на Верховную Раду из государственного бюджета было потрачено 1,13 млрд грн, в 2018 году — 1,73 млрд грн. Это много или мало? VoxUrkaine в рамках проекта ЕС-ПРООН "Рада за Европу" отвечает на этот вопрос. (укр.)