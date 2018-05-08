Как отозвать депутатов: почему парламент дал громадам нелепый инструмент?

Нам тяжело представить войну вне стереотипного пространства, ограниченного сталинским СССР и гитлеровской Германией. И в этом смысле наш соотечественник с красным маком не слишком отличается от россиянина с георгиевской ленточкой.
В 2017 году на Верховную Раду из государственного бюджета было потрачено 1,13 млрд грн, в 2018 году — 1,73 млрд грн. Это много или мало? VoxUrkaine в рамках проекта ЕС-ПРООН "Рада за Европу" отвечает на этот вопрос. (укр.)
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