Как отозвать депутатов: почему парламент дал громадам нелепый инструмент?

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Ирина Федорив Ivanka Bekhttps://www.facebook.com/ivanka.bek
Вторник, 8 мая 2018, 10:20

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Как отозвать депутатов: почему парламент дал громадам нелепый инструмент?
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