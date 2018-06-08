35 лет кравчучке. Как авиатор из Киева изобрел символ 90-х

35 лет назад простой киевский инженер явил миру маркер не только 90-х, но и всей постсоветской эпохи. Работник авиационного завода Алексей Сергеев придумал, казалось бы, простую вещь: складную тележку на двух колесах.

Вначале ее прототип помог изобретателю решить свои хозяйственные нужды. Затем изделие под кодовым названием "Шмель" превратилось в ту самую "кравчучку", воспетую в народном эпосе и фольклоре. Она разошлась огромными тиражами, став символом выживания на посткоммунистическом пространстве.

Как появилась на свет легендарная кравчучка, почему ее отец-основатель не стал миллионером и чем еще он пытался завоевать сердца потребителей – в ретроспективе "Украинской правды".

В августе 2013-го в Русановском парке столицы, напротив дома №6, появляется скульптура "Бабка с кравчучкой". Пожилая женщина в яркой одежде, модных очках и шапке, похожей на "буденовку", навсегда принимает вызывающую позу, подперев бок правой рукой. Левой она держит знакомую всем тележку. Где-то там вдали, за ее спиной, виднеются холмы правобережья и колокольня Киево-Печерской лавры.

Авторы этой скульптуры, установленной в рамках проекта Kyiv Fashion Park, шутливо запечатлели архетипичный образ пенсионера. Впрочем, в реальной жизни забвение ему и так не грозит. Люди с кравчучкой, спустя 35 лет после ее появления, продолжают бороздить улицы украинских городов.

"Спасибо Кравчуку!"

В конце весны 2018-го в окрестностях станции метро "Житомирская" пенсионерка Любовь Ивановна бережно раскладывает на земле товар: плетеные веники, домашнее подсолнечное масло, мед, фасоль, тыквенные семечки, чеснок, пучки укропа и петрушки.

Всю свою нехитрую снедь она привезла на тележке, способной выдержать куда более тяжелую ношу. Использует ее старушка скорей по привычке, не в силах забыть времена, когда кравчучка была настоящим средством выживания.

Любовь Ивановна, как и многие, наивно верит в то, что тележка появилась благодаря Леониду Кравчуку. Такая логика, в принципе, понятна.

Любовь Ивановна, как и многие, наивно верит в то, что тележка появилась благодаря Леониду Кравчуку

– Спасибо тому Кравчуку, что придумал что-то хорошее, а то б мы пропали без кравчучки! – говорит она. – Знаете, как тяжело нам было в 90-х?! Деньги с "книжки" (сберегательная книжка Сбербанка СССР – УП) пропали, а сыну нужно было поступать в университет...

Женщина с гордостью показывает свою тележку, четвертую по счету в ее жизни: "Хорошая, легкая, тут колеса с подшипниками. Легко бежит, не чувствуешь в руке. Села себе в маршруточку, сложила, и никому не мешаю".

Любовь Ивановна вспоминает, как после развала Союза "челночила", разрываясь между Кировоградом и Москвой.

– Брала по блату на маслозаводе сыр, приезжала в Москву на вокзал, там его сразу хапали весь, – не без гордости объясняет она. – Хотя сын позже поступил в Киев и без моей помощи, не попросил и копейки. Слава богу, пошел потом работать в Кабмин. Тоже без взятки. И меня в столицу забрал.

Пенсионерка Любовь Ивановна даже не догадывается, что прямо за ее спиной, в одной из многоэтажек живет Юрий Сергеев, никому не приметный киевлянин – сын того самого Алексея Сергеева, придумавшего легендарную кравчучку.

Сегодня Юрий хранит с десяток килограмм пыльных чертежей и технической документации, оставшихся после отца, а также память о нем.

Юрий Сергеев, никому не приметный киевлянин – сын того самого Алексея Сергеева, придумавшего легендарную кравчучку

Профессор, "Шмель" и больной позвоночник

Алексей Сергеев родился в 1933 году, в поселке Зерновой, Ростовской области. Его семья переехала в Донецкую область, где будущий инженер с отличием закончил украиноязычную школу. После войны Сергеевы поселились в Краснодаре.

– Отец закончил летное училище в Ростове, – делится Юрий. – После учебы его отправили в Стрый Львовской области. Но по состоянию здоровья он покинул вооруженные силы, и переехал с моей мамой в столицу УССР. Там прошел путь от простого клепальщика до инженера-конструктора Киевского авиационного завода (сегодня – "Авиант" – УП).

По состоянию здоровья Алексей Сергеев покинул вооруженные силы, и переехал с женой в столицу УССР

Алексей Сергеев – один из тех, кто приложил руку к созданию самолетов Ан. Но отличился все же в проектировании более приземленных вещей. В конце 80-х он возглавил отдел товаров народного потребления, созданный на базе авиазавода. Там вместе с коллегами разработал мини-стиральную машину "Лыбедь", детскую коляску "Мальвина", качели "Тик-так" и автоприцеп "Дача".

Алексей Сергеев – один из тех, кто приложил руку к созданию самолетов Ан

Легенда гласит: создать удобную тележку на колесах заставила сама жизнь в 1983 году. Из-за больного позвоночника Сергееву нельзя было поднимать тяжести, но нужно было как-то отстраивать дом, перетаскивать сотни килограмм материалов. К чужой помощи Сергеев прибегать не стал. Он привык все делать сам.

Взяв в руки линейку, бумагу и карандаш, конструктор вначале набросал чертеж будущего шедевра, а затем смастерил прообраз кравчучки. Несмотря на скромные габариты, она могла выдержать до сотни килограмм, что позже по достоинству оценил предприимчивый обыватель.

Своим детищем Сергеев пользовался несколько лет, постоянно усовершенствуя конструкцию.

Отец был практичным, рациональным человеком. Все делал своими руками. Знакомые называли его "профессором" , – вспоминает Юрий.

– Отец был практичным, рациональным человеком. Все делал своими руками. Знакомые называли его "профессором", – вспоминает Юрий.

Вряд ли кравчучка вышла в люди, если бы не лихие 90-е. Развал Союза и экономический кризис подрезал крылья авиаторам – они были вынуждены зарабатывать на массовом производстве бытовых товаров. Сложные времена требовали нестандартных решений.

В 91-м с конвейера авиазавода начали выходить тележки, придуманные Сергеевым. Изделие получило название "Шмель". Но в народе ему быстро дали имя первого президента независимой Украины.

В 91-м с конвейера авиазавода начали выходить тележки, придуманные Сергеевым. Изделие получило название "Шмель"

Говорят, в производстве тележек вначале использовали колеса от детской коляски "Мальвина". Спрос на кравчучки был колоссален – на первых порах их выпускали больше миллиона в год. Делали на том же дорогостоящем, роботизированном оборудовании, которое участвовало в авиационном производстве.

Тележек, выходящих с конвейера авиазавода, на всех желающих не хватало. Но их быстро научились делать и на других предприятиях бывшего СССР, в том числе кустарным способом. Затем их начали производить в Польше и, конечно же, в Китае.

Со сменой президентов название "кравчучка" осталось неизменным. Попытки переименовать ее, к примеру, в "кучмовоз" потерпели фиаско.

"Много счастья кравчучка не принесла"

Богатым человеком Алексей Сергеев не стал. В начале 90-х он ушел на пенсию, лишь с улыбкой наблюдая, как страну заполоняет его детище.

– Отец всегда с иронией относился к этому своему изобретению, – утверждает Юрий Сергеев. – Он ведь и сам в 90-х ездил в Польшу, возил инструменты, изделия из металла, которые у нас стоили дешевле. Кравчучка и тогда ему помогала выживать.

Еще он несколько раз ездил в Китай коммивояжером. Там ему предложили работать преподавателем в университете, но он не захотел остаться.

Как говорит Юрий Сергеев, с выходом на пенсию отца не покидала мечта: запустить в массовое производство другое свое изобретение, которое могло бы затмить все известные образцы Lego.

Еще в 1985-м в спецотделе Сергеева приступили к созданию крупногабаритного конструктора "Гулливер"

Еще в 1985-м в спецотделе Сергеева приступили к созданию крупногабаритного конструктора "Гулливер".

– Дети из унифицированных деталей могли собрать различные изделия и пользоваться ими, – объясняет Юрий. – Например, настоящие велосипед, самокат, коляску, качели, санки. Сделал самокат, покатался, разобрал, и смастерил санки. Все детали помещались в один чемодан.

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Проектировщики отработали всю техническую документацию, провели испытания в киевских детсадах и получили патенты, но в массовое производство "Гулливер" так и не пошел.

Как вспоминает Юрий Сергеев, его отец пытался достучаться до самых высоких чинов. Был на приеме у Леонида Кучмы, когда тот возглавлял "Южмаш", а позднее у министра образования Станислава Николаенко при президенте Ющенко. Но убедить чиновников не смог.

– Конечно, он переживал по этому поводу, – говорит Юрий. – Мечтал вывезти этот конструктор на европейские выставки, найти инвестора. Он был целеустремленным человеком, очень хотел, чтобы "Гулливер" имел успех, приносил пользу детям, помогал им развиваться.

Отец понимал, что для запуска массового производства "Гулливера" нужны были большие деньги. Но в то время встречались в основном меркантильные люди.

Алексей Сергеев умер в 2011-м, оставив после себя трех детей, трех внуков, урну с прахом в колумбарии Байкового кладбища и миллионы кравчучек, на которых никогда не напишут его имени.

Алексей Сергеев умер в 2011-м, оставив после себя трех детей

– Планов у него было на 50 лет вперед. Он чувствовал, что будет жить очень долго, но не сложилось, – сожалеет Юрий Сергеев.

С детской наивностью Юрий все еще верит, что найдутся люди, которые захотят взять чертежи отца и заняться производством его "Гулливера". Что ж до кравчучки, то особой гордости Юрий не испытывает.

– Считаю, это не очень светлая история для нашего государства. Люди в мгновение стали бедными, потеряли соцзащиту, гарантии, уверенность в завтрашнем дне.

Да, кравчучка многим помогла, многих выручила. Но много счастья она не принесла. Знаете, лучше человеку быть респектабельным, без этой тележки, чем бедным и с ней, – иронизирует сын забытого киевского изобретателя.