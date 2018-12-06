Мрамор, айфоны и позолота. Как живет самое богатое ромское село Закарпатья

В Подвиноградове, в 12 километрах от границы с Румынией, разросся табор, получивший славу самого богатого ромского поселения Закарпатья.

Первые его обитатели пускали здесь корни более 100 лет назад в необустроенных хижинах. Но за последние 20 лет некоторым семьям удалось построить дворцы и обзавестись атрибутами зажиточной жизни.

Как живут в Подвиноградове, кто запрещает ромам смотреть телевизор, почему девочкам нельзя выбирать жениха, как решают конфликты внутри табора и есть ли на Закарпатье настоящие бароны – в репортаже "Украинской правды".

Попасть в Подвиноградов "официально" репортеры "Украинской правды" пытались в начале августа 2018-го. Тогда старейшины поселка отказали в просьбе. Объяснили это днями массового крещения жителей табора в баптистской церкви, во время которого посторонних на ромскую территорию не пускают.

Оказаться в поселке удалось со второй попытки, спустя несколько месяцев.

Кованые ворота с позолотой, башни, арочные окна, мраморные колонны и лестницы – эту пафосную часть Подвиноградова часто сравнивают с киевской Конча-Заспой или подмосковной Рублевкой.

Здесь разговаривают на смеси украинского, русского и венгерского языков.

Во дворах можно увидеть припаркованные Mercedes E-класса, Land Cruiser, BMW X5 и Mazda CX7, что ломает шаблонное представление о ромах как о представителях социальных низов.

На Закарпатье вам могут рассказать: прежняя традиция "баронства" постепенно исчезает. Проблемы в таборах стараются решать коллегиально.

Хотя в некоторых закарпатских селах уважаемые среди ромов семьи ведут негласное соперничество за свое влияние.

Журналисты "Украинской правды" стали невольными заложниками подобной ситуации. После того, как мы отработали в доме принимающей стороны и сели в авто, выезд из табора с двух сторон заблокировали Land Cruiser и микроавтобус.

Уехать без потерь удалось только после вмешательства в конфликт семьи, согласившейся общаться с нами.

В Подвиноградове, в 12 километрах от границы с Румынией, разросся табор, получивший славу самого богатого ромского поселения Закарпатья все фото: ельдар сарахман

Суд старейшин

В селе Подвиноградов Закарпатской области – около четырех с половиной тысяч жителей. Почти 50% из них – ромы, компактно проживающие в той части поселка, который называют "табором".

В фасадной части табора, которую сложно не заметить с трассы, – большие пестрые дома, похожие на дворцы.

Здесь не отмечают большинство привычных для украинцев праздников – как государственных, так и религиозных

Без предварительной договоренности и "благословения" старейшин здесь лучше не показываться. Новости о появлении незнакомцев расходятся по поселку мгновенно. Снимать на камеру разрешают не все и не везде.

Один из обитателей зажиточного дома в Подвиноградове – 59-летний Юрий Фаркош. У него 10 детей, 44 внука и 14 правнуков. Вместе со всеми родственниками его ромская семья разрослась до ста человек. Все живут в одном поселке. Тут, вопреки расхожему мнению, не принята кочевая романтика.

Фаркош в таборе – персона уважаемая. С удостоверением депутата сельской рады. Он скромно предпочитает не называть себя "бароном".

– У меня брат есть, которому 67 лет. Вот он был бароном! Но сейчас, как и я, покаялся и крестился. Сейчас он – не барон, – улыбается Фаркош.

Юрий Фаркош: Думаю, украинцы как бы завидуют тому, что у ромов в Подвиноградове такие богатые дома

Василь, один из сыновей Юрия Фаркоша, говорит, что в подвиноградовском таборе есть пять-шесть старост, в том числе его отец.

– Проблемы решают они, – рассказывает Василь. – Есть какие-то бытовые, внутренние вопросы или нужно рассудить чей-то спор – все у нас через самых почетных людей идет. Когда нужно, старосты могут обратиться и в милицию.

Если кто-то подерется, старосты стараются помирить. Собирают народ и судят, решают, кто виноват. Кто не прав – пусть просит прощения.

Если человек не поймет, то его могут и ударить. Но у нас в таборе такие проблемы бывают редко.

Московские доллары

Разговоры о роскошных домах в Подвиноградове воспринимают настороженно.

– Знаете, чужаков мы сейчас сюда 100% не пускаем, – признается Юрий Фаркош, – потому что приедут, поснимают на камеры или телефон, а потом пишут всякое.

Думаю, украинцы как бы завидуют тому, что у ромов в Подвиноградове такие богатые дома. Они все время спрашивают: "Откуда у них такие деньги?".

Ромы Подвиноградова уезжают на работу в Москву на три месяца. В общей сложности там проводят шесть месяцев в году. За один месяц получают 900-1000 долларов чистыми на человека

На этот деликатный вопрос в семье Фаркоша отвечают так: заработали своими руками. В качестве доказательства показывают фото и видео на смартфонах.

– Мы ездим на заработки в Москву, – комментирует продемонстрированное Василь Фаркош. – Делаем крыши, сайдинг. Есть специалисты по дереву, жестянщики. Работаем в частных домах. Вот тут, смотри, я у бетономешалки, а мои люди фундамент заливают.

В Москве можно лучше заработать, чем в Украине. Раньше мы продавали жестяные желоба и стоки в Донецк, Луганск. Оцинкованные, крашеные – делали своими руками. Там они были популярны, пока война не пришла.

Юрий Фаркош: Если кто-то подерется, старосты стараются помирить. Собирают народ и судят, решают, кто виноват

По словам Василя, ромы Подвиноградова уезжают на работу в Москву на три месяца. В общей сложности там проводят шесть месяцев в году. За один месяц получают 900-1000 долларов чистыми на человека. Так как в подряде участвует сразу несколько членов семьи, заработать можно прилично.

– Свои дома строим в течение нескольких лет. Вот этот дом, где мы находимся, строился потихоньку, пять-шесть лет, – объясняют Фаркоши.

Грешное депутатство

В последние годы все больше "полномочий" в решении актуальных вопросов в таборе перебирает на себя церковь и местные пресвитеры. У них здесь – непререкаемый авторитет.

Традиционное влияние ромских старейшин на решение житейских проблем в таборе сужается из-за растущего могущества церкви.

Первые общины евангельских христиан-баптистов в Подвиноградове и соседнем Королёво появились еще в конце 70-ых – начале 80-ых прошлого века.

В фасадной части табора, которую сложно не заметить с трассы, – большие пестрые дома, похожие на дворцы

Сейчас в Подвиноградове, по словам Юрия Фаркоша, верующих – подавляющее большинство: до 95%.

Обращение в веру кардинально меняет жизнь ромов. Для посторонних здешние запреты выглядят странно. К примеру, по словам воцерковленных ромов, им запрещено смотреть телевизор.

Здесь также не отмечают большинство привычных для украинцев праздников – как государственных, так и религиозных.

Где срабатывает реальное табу священника, а где выдуманные местными суеверия, разобраться сложно.

Верующие Подвиноградова не пьют и не курят. Стараются, по их словам, соблюдать все библейские заповеди.

Первые общины евангельских христиан-баптистов в Подвиноградове и соседнем Королёво появились еще в конце 70-ых – начале 80-ых прошлого века

Юрий Фаркош хоть и избран сельским депутатом до 2020 года, сейчас фактически забросил политику. Это произошло после его прихода в баптистский "Молитвенный дом".

Фаркош говорит, что поменял депутатство на веру, потому что "захотел вечно жить с богом".

– Я уже не хожу на сессию сельской рады, хоть меня и выбрали на пять лет, – делится он. – Я крестился 17 августа 2018 года. Верующий не должен быть депутатом.

Разочаровался в депутатстве Юрий Фаркош и по другим причинам. Из 4,5 тысяч жителей Подвиноградова он – единственный, кто захотел представлять интересы 2 тысяч ромов в местной администрации и принял участие в выборах. Но в итоге столкнулся с сопротивлением в решении ромских проблем.

– Ходил на все сессии, выступал. Но меня не слушали. Я один был [представителем ромов] там. А остальные 20 человек не слушали. Как я мог их победить? Они даже лампочки не давали нам для уличных фонарей, – жалуется Фаркош.

Его сын Артем Лано отмечает, что ромы нормально контактируют с председателем сельсовета, но с депутатами взаимопонимания пока не нашли.

– Наши обращения не принимают – вообще ноль! Например, у нас делали в селе асфальт. По всему Подвиноградову, но не в таборе. Потому что мы – ромы.

Нам сказали: "Собирайте для начала деньги сами. А с остальным сельрада поможет".

В итоге пришлось на свои средства класть асфальт. Плюс нам помогли немцы, какой-то благотворительный фонд. Они нам церковь построили и школу при ней, – делится Артем.

Замуж в 12-ть

Особая гордость жителей подвиноградовского табора – местные девочки и женщины, которые носят роскошные платья. Тут утверждают: таких нарядов, кроме Подвиноградова и соседнего Королево, не встретишь больше ни в одном ромском таборе Украины.

Артем Лано: Вышивать красивые платья – эта традиция у нас с того самого времени, когда табор тут появился

Обычно пестрые платья надевают, когда в дом приходят гости или по другому торжественному поводу.

Вышивают бисером два местных "дизайнера"-самоучки.

– Мы покупаем готовые юбки в Черновцах по 3-4 тысячи гривен, – рассказывает Артем Лано. – Потом наводит красоту дизайнер. За свою работу берет 800 гривен.

Вышивать красивые платья – эта традиция у нас с того самого времени, когда табор тут появился.

Юрий Фаркош: Девочки не выбирают себе мужа. У нас такого нет, как у вас. Решают папа и мама. Собираются с родителями хлопца, и решают

Другая традиция, связанная с женским полом, для обычного украинца выглядит немного странно. Ромы женятся и выходят замуж в раннем возрасте, и уже к 20 годам у молодых родителей есть по два-три ребенка.

– Девку отдаем замуж в 12, 13, 14 лет, – рассказывает Юрий Фракош. – Как вам это объяснить? Не знаю. Так у нас заведено. Девочки не выбирают себе мужа. У нас такого нет, как у вас. Решают папа и мама. Собираются с родителями хлопца, и решают.

Бывает, что наш ром женится на украинке, но это – редкость.

По словам Фаркоша, свадьбы у ромов почти во всем похожи на украинские. Но есть серьезное отличие – в верующих семьях они проходят без алкоголя.

Особая гордость жителей подвиноградовского табора – местные девочки и женщины, которые носят роскошные платья

Трущобы и тоска по Януковичу

Табор в Подвиноградове – это не только богатые дома. На его окраине можно увидеть типичные ромские "фавелы". Маленькие хибары и толпы чумазых детей – другая сторона жизни в Подвиноградове.

Артем Лано: Мечта у ромов такая: получить высшее образование, работать где-нибудь в администрации, быть депутатом, представителем власти

Помогают местной бедноте старейшины и их благополучные семьи.

– Бедные ромы власти не нужны, – говорит Артем Лано. – Мы сами стараемся помочь им, чем можем. Зимой, например, закупаем дрова. Покупаем еду – картошку, макароны. На Рождество раздаем детям подарки.

На вопрос, к чему стремятся ромы, в семье Фаркошей отвечают: к цивилизации.

– Нам нужно, чтобы культура была, чтобы наши люди знали, куда обращаться с проблемами. Чтобы дети учились. Чтобы жили по законам Библии, – поясняет Юрий Фаркош.

Помогают местной бедноте старейшины и их благополучные семьи

Главную ромскую мечту его сын Артем формирует более прагматично и конкретно.

– Мечта у ромов такая: получить высшее образование, работать где-нибудь в администрации, быть депутатом, представителем власти. Зачем? Не ради денег. Чтобы хоть как-то защитить свой народ, – объясняет он.

Говоря о прошлом, настоящем и будущем, жители табора в Подвиноградове со святой простотой не скрывают своей тоски по временам беглого президента Виктора Януковича.

– Всем людям тогда легче жилось. Москва у нас тогда была больше открыта. Не очень нас, украинцев, сейчас уважают в Москве. Особенно – с Западной Украины. "Бандеровцами" называют, – жалуется Юрий Фаркош.

В селе Подвиноградов Закарпатской области – около четырех с половиной тысяч жителей. Почти 50% из них – ромы, компактно проживающие в той части поселка, который называют "табором"

Он озаряет свой дворец блистательной золотой улыбкой и напоследок задает простодушный вопрос:

– Понятно, что Януковича к нам уже не пустят. Может, он там будет править – на Донбассе?