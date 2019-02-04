ВыборыБезЛжи: проверяем Садового, Бойко, Ляшко, Вилкула и Мураева

У рамках фактчекінгового проекту до виборів президента України – #ВибориБезБрехні – Радіо Свобода публікує аналіз заяв потенційних кандидатів на пост глави держави. Цього тижня в огляді цитати Андрія Садового, Юрія Бойка, Олега Ляшка, Олександра Вілкула та Євгена Мураєва.

Мер Львова Андрій Садовий

фото: ельдар сарахман, уп

Дата: 24 січня 2019 року

Джерело: публічна зустріч у Києві (58:48-59:05)

Цитата: "Який рівень ВВП у поляків? У 10 разів вищий, ніж в Україні. А що було у 90-му році? Ми були 60-ті. Сьогодні ми які за рівнем ВВП? 130. І ми 30-ті, до речі, за рівнем бідності. Ми є найбідніша країна Європи на сьогоднішній день".

Вердикт: жодне з наведених тверджень не відповідає дійсності.

Чому? Польща випереджає Україну за рівнем ВВП, однак не в 10 разів. За даними Світового банку, за підсумками 2017 року ВВП України складав 112 мільярдів доларів проти 524,5 мільярдів доларів у поляків. За цим показником Україна посідала 60 місце у світі. У 1990 році на той час ще Українська Радянська Соціалістична Республіка була на 33 місці за рівнем ВВП.

Для порівняння рівня життя країн коректно буде застосовувати ВВП за паритетом купівельної спроможності на душу населення. За ним Україна у 2017 році випереджала 73 держави світу, у тому числі одну з європейських країн – Молдову.

Засновник "Опозиційної платформи – За життя", народний депутат Юрій Бойко

фото: opposition.org.ua

Дата: 30 січня 2019 року

Джерело: YouTube-канал "Опозиційного блоку" (0:50 – 1:02)

Цитата: "Навіть при тому, що минулого року тільки закрили 1 400 шкіл, зменшили кількість вчителів на 14 тисяч, все рівно не вистачає вчителів у школах".

Вердикт: маніпуляція.

Чому? В Україні справді закрилися 1 400 шкіл та на 14 тисяч зменшилася кількість вчителів. Щоправда, згідно з даними Державної служби статистики, насправді це сталося не "минулого року", а в період від початку навчального року 2014/2015 років до початку навчального року 2017/2018.

Втім, кількість учнів за останні 20 років зменшилася майже вдвічі: з 7 млн до 3,8 млн або на 45% через значне скорочення народжуваності у 1990-ті. При цьому кількість шкіл зменшилася з 22,1 тис. до 16,5 тис., тобто лише на 25% (з яких 1,7 тис. сіл у 2014/2015 роках було втрачено через анексію Криму та окупацію частини Донбасу). Це означає, що на одну школу стало менше дітей – якщо у 90/91 було в середньому 327 дітей на одну школу, то зараз це 227 дітей на одну школу (13 дітей на одного вчителя та 9 дітей на одного вчителя відповідно).

Крім того, у Європі на одного вчителя припадає від 15 до 17 учнів, в Україні цей показник 8,9. Іншими словами, потрібно підвищувати якість викладання, у тому числі розвивати нові форми навчання, наприклад, дистанційне, і немає сенсу відкривати нові школи, якщо немає достатньої кількості учнів.

Лідер "Радикальної партії", народний депутат Олег Ляшко

фото: українські новини

Джерело: ефір телеканалу "112 Україна" (31:49-32:02)

Дата: 27 січня 2019 року

Цитата: "Подивіться обсяги видобутку вугілля, газу, торфу. Вони падають. Вугілля – мінус 40 відсотків видобутку порівняно з минулим роком, торф'яна галузь взагалі лежить, газ купують імпортний".

Вердикт: тези про зниження видобутку вугілля, газу і торфу неправдиві.

Чому? За оперативними даними компанії "Нафтогаз України", обсяг видобутку природного газу в Україні у 2018 році збільшився на 500 мільйонів кубометрів (тобто 2%) порівняно з 2017 роком. Водночас імпорт газу минулого року скоротився на 24,8%.

Видобуток вугілля також зростає. Відповідно до даних парламентського комітету з питань паливно-енергетичного комплексу, за січень-листопад 2018 року в Україні видобули на 425,5 тонн (1,4%) вугілля більше порівняно з аналогічним періодом 2017 року.

Зведеної інформації про видобуток торфу у 2018 році українська влада наразі не наводила. При цьому державний концерн "Укрторф", до складу якого входять дев'ять державних підприємств, заявив, що у 2018 році видобув 524 тисячі тонн торфу (проти 516 тисяч тонн у 2017).

Народний депутат від "Опозиційного блоку" Олександр Вілкул

фото: радіо свобода

Дата: 25 січня 2019 року

Джерело: ефір програми "Сьогодні" на телеканалі "Україна" (1:58-2:02)

Цитата: "Мінімум 50% економіки сьогодні перебувають у тіні. Це знають усі".

Вердикт: неправда.

Чому? Насправді точної оцінки тіньової економіки немає. Наприклад, МЕРТ за різними методами оцінював тіньову економіку в розмірах від 20% до 47% у 2017 році та 32% в першому півріччі 2018, остання оцінка МВФ - 42,9% у 2015 році, Асоціація дипломованих сертифікованих бухгалтерів - 46,1%

Лідер партії "Наші", народний депутат Євген Мураєв

фото: главком

Дата: 22 січня 2019 року

Джерело: ефір "Deutsche Welle" (21:35-21:45)

Цитата: "Якщо раніше вибір стояв між Європою та Росією, то на сьогодні вже близько 40% наших громадян вважають, що Україна має бути позаблоковою та нейтральною".

Вердикт: неправда.

Чому? Ймовірно, Мураєв має на увазі дослідження групи "Рейтинг" на замовлення IRI. Відповідно до нього, 43% опитаних погоджуються з твердженням, що "Україна повинна відмовитись від інтеграції з ЄС і від Митного Союзу з Росією". Разом з тим 20% погоджуються з необхідністю інтеграції з Митним Союзом, а 58% – з необхідністю інтеграції з ЄС. Тобто частина опитуваних обирали одночасно два варіанти, хоч вони і суперечливі.

Тому коректно дивитися на опитування, де можлива лише одна відповідь.

За опитуванням Фонду Демініціативи, 24,1% опитаних вважають, що позаблоковий статус – це найкращий для України варіант гарантування безпеки.

За опитуванням КМІС, 30,1% опитаних вважають, що Україна не повинна приєднуватися ні до ЄС, ні до Митного Союзу.

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#ВибориБезБрехні – це спільний проект незалежних українських медіа, зокрема "​Громадського телебачення", "Української правди"​, VoxCheck, "Нового времени"​, Kyiv Post та Радіо Свобода. Він перевіряє на достовірність заяви претендентів на пост президента. Результати публікуються щопонеділка і охоплюють заяви десятьох політиків, які, відповідно до соцопитувань, мають найбільший рейтинг. Незалежні медіа можуть долучатися до ініціативи як учасники або за допомогою перепублікації матеріалів.