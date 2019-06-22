Радикальное слово о радикальной оппозиции

Интересная штука!

За два месяца существования нашего издания мы поняли, что читатели "Украинской правды" воспринимают нас как оппозиционную газету. И не просто оппозиционную, а ни много ни мало - "радикально оппозиционную". Что ж, с одной стороны нам приятна такая оценка нашей работы. С другой стороны - цели стать оппозиционным изданием у нас нет и не было. Как ни удивительно, мы пытаемся писать то, что видим и слышим, иными словами, то, что слышат и видят все. Хотя, по объективным причинам, возможно, не все понимают то, что видят, или делают вид, что не понимают. У нас нет причин притворяться идиотами, или сознательно замалчивать информацию, или того хуже - перекручивать ее.



Когда мы делали новости "В╕льна хвиля " на радиостанции "Континент", наc укоряли, что мы даем "черный PR", сознательно выпускаем негативную информацию о состоянии дел в государстве в эфир┘ Но ведь не мы создаем эту информацию, и даже если мы также будем фильтровать правду о реальном состоянии дел, они что, сами наладятся и исчезнут?



То, что пытаемся пробить мы, является АБСОЛЮТНО НОРМАЛЬНЫМ ДЛЯ ЦИВИЛИЗОВАННОГО МИРА. Когда при власти некомпетентные и вороватые люди, которые при этом своими действиями причиняют вред государству, к появлению которого они не имеют никакого отношения, об этом следует писать. Конечно, мы не судебная инстанция и не имеем права выносить обвинительный приговор, но есть гораздо более весомый и более эффективный фактор - это общественное мнение, до ведома которого мы и доносим эту информацию.



Когда-то давно я делал еженедельную аналитическую программу "В╕кна плюс" на ММЦ, "выходила" в эфир она тогда в сети негосударственных станций "Уника ТВ". Не хочу выглядеть не скромным, но мы были первыми на отечественном ТВ, кто рассказывал с экрана о махинациях Лазаренко и ЕЭСУ на газовом рынке, тогда, когда он еще был могущественным премьером. Однако все остальные, в лучшем случае молчали, в худшем - пели дифирамбы, особенно те, кто сегодня вынес ему вердикт преступника и коррупционера.



Тогда нас "мочили" как могли и обвиняли в дискредитации государства. Прошло время, и теперь мы вновь пишем о Лазаренко то, что не хотели бы слышать другие. И вновь нас обвиняют чуть ли не в пособничестве коррупционеру.



Сегодня мы также критикуем Кучму и его работу, ибо считаем, что он плохо справляется со своими обязанностями. Но не исключено, что когда-нибудь в будущем нам придется предоставить ему слово в свою защиту. И нас опять обвинят в каком-то пособничестве все те, кто сегодня усилено поет ему осанну.



Власть сама воспитала такую прессу, и не понимает, что фактически подпилила сук, на котором сидит. Я совсем не хочу "грести" всех своих коллег "под одну гребенку". В нашем полку есть немало достойных журналистов, которые отстаивают свое право думать так, как им думается и писать то, о чем пишется. Хотя, им еще хуже, чем нам, мы, во всяком случае, не воюем за это право внутри редакции.



Однако вернемся к "УП". Так оппозиционная ли мы газета?



В "справочниках" нас приписывают к Морозовским структурам. Конечно, было бы неплохо иметь какую-нибудь "крышу", которая бы еще и финансировала твою работу. Тем более, что Александр Мороз - один из наиболее достойных политиков Украины. Кстати, голосовал на президентских выборах я именно за него. Но┘ УП к Морозу не имеет никакого отношения, как и к любому из украинских политиков и бизнесменов.



Хотя, в истории появления нашего издания тоже не обошлось без политики. В один чудесный день появились интересные люди и сказали "Мы - вот такие хорошие бизнесмены, и нам так надоело все, что происходит в стране, мы так почитаем Ваш талант - давайте мы вам поможем, и вы своим делом посодействуете изменениям в Украине к лучшему". Мы поблагодарили их за предложение, они передали нам три компьютера, принтер и сканер для работы. Более того, обещали финансировать нашу работу. Хотя было одно небольшое условие - не трогать одного деятеля, их бывшего шефа, который сейчас занимает должность во властной вертикали. Конечно, же мы согласились, и работа пошла. Писали мы ровно полтора месяца. В один день "благодетели" приехали и без каких бы то ни было объяснений за 10 минут забрали технику и объявили, что прерывают соглашение.



Через два дня мы возобновили работу, а на третий к нам заявилась милиция с требованием предоставить разрешения, документы на технику и справки об уплате налогов. Тогда же предложили подписать бумагу, что мы не будем иметь претензий, если нас ограбят. Когда мы отказались завизировать этот документ, нам объявили, что на следующий день пришлют УБОП. С этого момента мы ушли в подполье.



Конечно, мы в ни коем случае не склонны связывать все эти факты в кучу, но┘



Мы также не знаем, сколько нам удастся просуществовать в таком состоянии, тем более, что кредиты, которые мы набрали когда-то, придется отдавать. Что касается оппозиционной прессы, то она получает какое-то питание от той же оппозиции. Поэтому Вы имеете честь читать действительно свободную газету, где каждый автор не обязан ничему, кроме своей совести, писать, что видит, слышит, ощущает. Вам предоставлено право самостоятельно решать, согласны Вы с нами или нет, а главное - делать СВОИ ВЫВОДЫ.



Мы надеемся, что когда-нибудь в Украине наступит время, когда несколько строк с критикой в адрес вельмож не будут восприниматься как проявление оппозиции и пособничество деструктивным силам┘ И главное - сами люди на властном олимпе поймут, что свободная пресса для них важнее любых рупоров, поскольку с постаментов очень часто сбрасывают, иногда несправедливо┘