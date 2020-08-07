Пирамида, тайная любовь Шевченко и красная Мата Хари. Почему нужно побывать в Березовой Рудке на Полтавщине

От Киева до Каира чуть больше 3 600 километров. До села Березовая Рудка всего 150.

У Каира и Рудки есть кое-что общее – в этом небольшом селе в 30 километрах от Пирятина и в 213 от Полтавы, находится пирамида. Одна из двух пирамид Украины. Вторая – тоже на Полтавщине, в Комендантовке.

Построенная в 1899-м девятиметровая усыпальница – самый странный и популярный туристический объект Березовой Рудки.

Выбрав правильный ракурс, здесь можно сделать фото для соцсетей с шутливой геолокацией "Египет". В эпоху пандемии COVID-19 и закрытых границ – не самый худший вариант для новых эмоций.

Но пирамида – далеко не единственная достопримечательность села. Тут находится бывшее имение знаменитого казацкого рода Закревских. Оно хранит немало тайн, трагедий прошлого и любовных интриг.

Именно в Березовой Рудке Евгений Гребинка написал легендарные "Очи черные". А в 1921 году в этом селе родился Дмитрий Луценко, автор неофициального гимна столицы "Як тебе не любити, Києве мій!".

Чем закончилась любовь Тараса Шевченко к замужней женщине, как наказали Гната Закревского, назвавшего Россию "варварской", как Березовая Рудка связана с бывшим вице-премьером Британии Ником Клеггом и писателем-соцреалистом Максимом Горьким – репортаж УП из Полтавщины.

Зеркало и бычок

Черные джинсы, темно-синяя футболка и серо-зеленые кроссовки – репортера УП отражает большое зеркало, в которое 170-175 лет назад смотрелся сам Тарас Шевченко.

Изящности массивному предмету быта 19 века придает резьбленная ореховая оправа.

Экспозицию историко-краеведческого музея разместили во флигеле, в котором гостил Шевченко Все фото: Украинская правда

Всю поверхность венецианского стекла от левого угла наискосок к низу пронзает трещина. История о том, как она появилась, полна иронии с налетом грусти. И очень похожа на притчу, призывающую украинцев не повторять ошибки прошлого.

– Після революції 1917 року буквально за одну ніч розграбували маєток Закревських, – рассказывает Валентина Гончар. – Один з селян потягнув додому це дзеркало. Але воно було завеликим, щоб пролізти в двері хатини.

Він вирішив поставити його в сінник. А там бичок, побачивши своє відображення, дзеркало стукнув. Так і вийшла тріщина.

Валентина Гончар – директор и по сути единственный штатный сотрудник, на котором держится историко-краеведческий музей в Березовой Рудке. Его открыли в 1974-м на территории бывшего дворца легендарного семейства Закревских, который с 1929-го занимает аграрный техникум.

В музее Валентина Гончар работает последние двадцать лет

Валентина родом из Харьковской области. В Рудке оказалась в 1966-м, много лет работала библиотекарем, а потом возглавила музей.

Историей о зеркале и бычке она делится, присев на кованую скамейку, стоящую рядом. Таких было много в здешнем роскошном саду больше века назад.

– З 70-х минулого століття люди почали здавати в музей все, що в них було цінного з маєтку, – говорит директор. – По селу, на подвір’ях залишилося ще багато. Але зараз люди не дуже вже і віддають.

Валентина Гончар показывает остатки грузной мебели из дуба, которую удалось сохранить. И подчеркивает, что на ней тоже мог сидеть Тарас Шевченко.

– Подивіться, яке там різьблення – вгорі лев'ячі голови, спинка різна і ніжки які, – по-детски восхищается она. – Коли палац розграбували, Закревських тут вже не було. Вони поїхали від селянських бунтів та руйнування.

Вони залишили в маєтку керуючого. А землі віддали в оренду бельгійцям. До розграбування тут був великий господарчий двір: стайня з породистими рисаками, багато рогатої худоби та п’ять тисяч гусей.

Сердечный приступ в Каире

Возле типичного сельского магазина в Березовой Рудке находится ее главная достопримечательность – пирамида Закревских высотой девять метров. У местных она уже не вызывает большого интереса.

К странному для здешних краев строению несколько поколений жителей Березовой Рудки давно привыкли. Настолько, что здесь был и склад молокозавода после Второй мировой, и импровизированный туалет, и свалка.

На месте заброшенного здания сельского клуба раньше была деревянная церковь

Сегодня объект все еще в запущенном состоянии. Хотя сквозь закрытую решетку на входе видно, что его пытаются реставрировать.

Общественный туалет сельского типа теперь в нескольких метрах. За ним – кладбище.

Пирамиду в 1899-м году построил Гнат Закревский, который бывал в Египте и бредил всем, что было с ним связано. К тому же был масоном, для которых треугольник играл символическую роль в изображении Всевидящего ока.

Гнат Закревский, построивший пирамиду, был одним из самых известных представителей казацкого рода

Подобных пирамид, которые были родовой усыпальницей и часовней, в Европе всего три. Причем две из них в Украине, в Полтавской области: в селе Комендантовка и в Березовой Рудке. Третья – в Риме.

Пирамида смотрелась экзотично рядом с православной церковью, которая была тут раньше

В 1801 году в Рудке построили Свято-Троицкую церковь, возле которой хоронили Закревских.

– Гнат Платонович вирішив закрити родинний склеп пірамідою-каплицею.

В неї було три поверхи, в тому числі підземний. В самій піраміді – хрест, невеличкий вівтар, – рассказывает Валентина Гончар.

Внутри пирамиду расписали рисунками на библейскую тему и фресками в египетском стиле. Помещение освещал свет, идущий из четырех окон с красивыми ажурными решетками.

Пирамиду Закревских разграбили после революции 1917 года

Кирпичные стены залили бетоном, разделив визуально на блоки так, что можно было подумать, будто они облицованы мраморными плитами.

В строительстве использовали кирпич с местного завода, которым владели Закревские.

Охраняла пирамиду статуя богини Исиды, созданная, по некоторым данным, во втором тысячелетии до нашей эры. Ее вместе с другим антиквариатом Гнат приобрел во время одной из поездок в Египет.

Умер Гнат Закревский в 1906-м, в Египте. Пирамида в родной Березовой Рудке пригодилась ему. Как когда-то фараонам.

– Його підводило серце, – говорит Гончар. – Поїхав в Каїр, щоб підлікуватися. До того ж взяв двох доньок, які були якраз на виданні. Єгипет був у той час дуже модним. Там було багато відомих та заможних людей.

Дрон позволяет снять пирамиду без лишних советских построек, которые появились возле нее в 20 веке

– Він вирішив, що, можливо, знайдеться підходяща партія для доньок, – продолжает Гончар. – Але там у нього стався серцевий напад. Його тіло, забальзамоване в меду, доньки перевезуть в Березову Рудку, і воно знайде спочинок у ним же збудованій піраміді.

Но ненадолго. Через несколько лет, на волне революции, усыпальницу разграбят. Останки Закревских хаотично перезахоронят на соседнем кладбище.

Вместо знати – агрономы

Село Березовая Рудка в 1717 году основал гетьман Иван Скоропадский. Он подарил живописные земли своей супруге Насте.

Возле дворца Закревских осталась часть сада, по которому гуляла полтавская аристократия

В 1752-м Рудку выкупил Осип Закревский, который в 1756-м стал генеральным бунчужным Войска Запорожского. Женой Осипа была сестра гетьмана Кирилла Разумовского Анна, что помогло сделать Закревскому карьеру.

Обустраивал родовое поместья в Березовой Рудке сын Осипа Григорий.

После революции 1917 года дворец Закревских "национализировали" и превратили в техникум

Центральным в усадьбе был двухэтажный дворец в классическом стиле. На его месте после пожара в 1838-м построили новый, который сегодня показывают туристам.

Гостевой флигель, где останавливался Шевченко, сделан в стиле скромного классицизма

Утомленная жарой, Валентина Гончар уводит гостей музея в прошлое. Периодически останавливается.

Сегодня лестница во дворце Закревских выкрашена, как многие подъезды советских многоэтажек

Переведя дух, пожилая женщина с увлечением рассказывает о верандах, которые не сохранились. О фризе и лепнине, которые украшали фасад усадьбы.

– Через цей маєток пройшло п’ять поколінь Закревських, з 1752 по 1917 роки, – отмечает она. – Два флігелі для гостей, в одному з яких зупинявся Тарас Григорович Шевченко, збудовані у 1800 році.

В палаці проживали самі господарі.

Поднимаясь по ступенькам, по которым ходил и Шевченко, Валентина Гончар рассказывает о пышных балах Закревских. Играл оркестр, шуршали платья прекрасных дам, стучали по паркету низкие каблуки их ухажеров.

В бальном зале собирался высший свет Полтавщины. Тут танцевали и устраивали театральные представления

Там, где был танцевальный зал площадью 230 квадратных метров, сегодня помещения, где учат агрономов.

– Зверніть увагу на сходинки, які збереглися з того часу, та на орнаменти. Пелюстки розкритих квітів, недоплетений вінок.

Цей вхід до зали освітлювали два великих арочних вікна. А там був вихід на оглядову терасу, з якої прекрасно проглядалося все подвір’я. В центрі нього був фонтан.

Висота стелі в кожній кімнаті палаца п’ять метрів. А в бальній залі, де були п’ять великих вікон так колони – вісім, – делится Гончар со всеми, кто заезжает к ней в гости.

"Ніколи ти не здавалася мені такою гарно-молодою"

Тарас Шевченко гостил в Березовой Рудке несколько раз в разные годы.

Помимо природы и тишины, его манила сюда страсть к Анне Закревской, молодой жене Платона Алексеевича.

Шевченко часто вспоминал об Анне Закревской в ссылке. Посвятил ей несколько стихотворений

Говорят, у Шевченко и Анны даже был ребенок, но эта интригующая версия не подтверждена документально.

– Оці два портрети (Платона и Анны – УП) написав Шевченко, – показывает репродукции директор музея. – Ганна написана з великою любов’ю, це – найкращий жіночий портрет Шевченка. На жодному не було такого життя очей, такого світлого, ніжного, промовистого погляду.

Портреты супругов Закревских Тарас Шевченко написал во время отдыха в их имении в 1843 году

Критики отмечают разницу в том, как изобразил Шевченко Анну и ее супруга. В холодном и немного надменном взгляде Платона чувствуется антипатия автора.

Закревская не была счастлива в замужестве, поэтому и обратила внимание на молодого поэта и художника.

– Вона заміж вийшла зовсім юною, 17-річною, не по своїй волі, – поясняет Валентина Гончар. – Батько Ганни служив разом з її майбутнім чоловіком, Платоном Олексійовичем. Одного разу він поїхав провідати свого товариша й побачив молоду, дуже красиву доньку.

А на другий раз приїхав вже просити руки. Уявіть собі, батько дав згоду, знаючи статки Платона, знаючи, що багатющий. Думав, раз багатий, то буде щасливою. Але ж щастя не сталося. В них була вікова різниця – 21 рік.

Впервые Тарас Шевченко и Анна Закревская встретились на балу у помещицы Волховской в селе Моисеевка Черкасской области.

Ей было 21, ему – 29. У нее уже было двое детей, среди которых тот самый Гнат, который построит пирамиду в конце 19 века.



Дворец в Березовой Рудке наглядно показывает, как жила украинская знать в 19 веке

По словам Гончар, обстоятельства встречи были романтичными. Шевченко дали право открывать вечер, а Анна был королевой бала.

Платон Закревский догадывался о романе молодой жены с поэтом, но решил не выносить сор из избы.

Через несколько лет Шевченко окажется в ссылке, где напишет стихотворение, адресованное Г.З. – Анне Закревской, своей тайной возлюбленной из Березовой Рудки:

Немає гірше, як в неволі

Про волю згадувать. А я

Про тебе, воленько моя,

Оце нагадую. Ніколи

Ти не здавалася мені

Такою гарно-молодою

і прехорошою такою,

Так, як тепер на чужині,

Та ще й в неволі. Доле! Доле!

Моя ти співаная воле!

Незаконнорожденная, баронесса и вице-премьер Британии

История рода Закревских – как клубок дорогой нити. Распутывая его, пытливый исследователь может соткать яркое полотно.

Гнат Закревский, построивший пирамиду в центральной Украине, был известным юристом. Работал судьей в Петербурге и Варшаве, прокурором в Харькове и Казани. Дослужился до сенатора.

– Обер-прокурор першого департаменту правлячого сенату – так називалася його посада, – уточняет Валентина Гончар. – Його кар'єра дуже стрімко підіймалася, і так само стрімко впала. Він написав сміливу, дуже критичну статтю в англійську "Times" по справі Дрейфуса.

Всі прогресивні люди виступили на захист Дрейфуса. Гнат Платонович написав: "Як це так, що країна (Франция – УП), яка називає себе самою передовою й прогресивною в Європі, допустила таку погрішність у своєму судочинстві?". І додав: "Можливо, через те, що вона подружилася з варварською Росією?".

После такого выпада Закревский попал в немилость царю.

У Гната были четыре дочки и сын.

До революции 1917 года дворец Закревских и сад вокруг были комфортными для жизни

Как говорит Валентина Гончар, про существование четвертой дочери, Дарьи, узнали в 2004-м, когда в Рудку из Люксембурга приехала ее внучка – Колетт Артич. Выпускница Сорбонны, переводчица с пяти языков.

Дарью родила простая селянка Татьяна Иваненко, которая работала на Закревских.

– Це була родинна таємниця. І навіть діти між собою гралися, і ніхто ні разу не сказав, що вона їхня сестра. Вона була просто як вихованка. Її пізніше вивезли в Швейцарію, влаштували в пансіонат на навчання, – рассказывает директор музея.

Судьба еще одной дочери Гната, Марии Закревской-Бенкендорф-Будберг, достойна экранизации. О ней слагают легенды, и приписывают работу сразу на три разведки – СССР, Британии и Германии.

Максим Горький посвятил Марии Закревской свой последний роман "Жизнь Клима Самгина"

Марию Закревскую прозвали "красной Мата Хари". Она дважды была замужем за титулованными особами.

Работала секретарем Максима Горького и стала его любимой, проводив до смертного одра. А потом жила в любви с Гербертом Уэллсом, до самой смерти фантаста.

Баронесса Мария Закревская-Бенкендорф-Будберг умерла в 1974-м в итальянской Тоскане. Ее похоронили в Лондоне.

Повод вспомнить о красной Мата Хари появился в 2010-м. Тогда заместителем премьер-министра Великобритании стал либерал Ник Клегг, которого британские СМИ называют двоюродным правнуком баронессы.

"Только время боится пирамид"

Сегодня потомки Закревских, разбросанные по Европе, по мере возможности помогают сохранить родовое имение в Березовой Рудке. В украинском бюджете на такие объекты денег традиционно нет.

Четыре последних зимы здание музея не отапливают, и его директору Валентине Гончар приходится не сладко. Из последних сил она оберегает обломки прошлого.

С помощью самоваров в Березовой Рудке заваривали чай из местных трав

Остатки посуды, бронзовые кофейник и молочник, часть канделябра – немые свидетели жизни семьи, которую перемололи две империи. Но не смогли стереть память о ней.

– Є таке арабське прислів’я, – говорит Гончар. – Все на світі боїться часу, лише час боїться пірамід.

Несмотря на разорение и надругательство, пирамида в Березовой Рудке выстояла, чтобы подтвердить эту восточную мудрость.

В 20-х годах прошлого века в старинной Свято-Троицкой церкви устроили сельский клуб. Валентина Гончар вспоминает, как после пожара на его месте построили новый.

В разграбленной пирамиде поставили дизельный генератор, дающий электричество. В 70-х ее хотели снести. Но по какой-то причине не получилось.

– Просто, мабуть, бог зберіг, – предполагает Гончар.

Бывший клуб, построенный на месте церкви, теперь зияет глазницами выбитых окон. Отзывается хрустом битого стекла и пустыми бутылками, которыми выстланы его пустые коридоры и комнаты.

В музее Березовой Рудки ждут окончания пандемии и туристов

Сегодня, провожая редких гостей на пороге дома, в котором жил Тарас Шевченко, Валентина жалеет только об одном.

– Музей та історія, мабуть, це те, з чого мені треба було починати. На жаль, так сталося, що це прийшло до мене вже в кінці мого життя. Але це те, що дає мені наснагу.

Мені подобається спілкуватися з людьми та розповідати про минуле. А воно у нас дуже цікаве, – говорит она на прощание, и, пока у нее еще есть время, приглашает всех приехать в Березовую Рудку.

Евгений Руденко, Эльдар Сарахман, УП