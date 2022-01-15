Спрос и предложение

Путин и Байден. Зеленский и Порошенко. Война и мир. Пандемия и вакцинация. Протестные выступления и их подавление. Все то, что определяло нашу информационную повестку в 2021-м, плавно переходит в новый 2022-й.

Вместе с сопутствующими фейками, пропагандистскими манипуляциями, подтасовками фактов, эмоциональными искажениями и прочей вездесущей постправдой.

Сколько бы нареканий по этому поводу ни звучало в Украине, современный рынок информации вряд ли может выглядеть иначе.

Почему плановая экономика не оправдала ожиданий, которые связывались с ней в ХХ веке?

Мировой опыт показал, что она действительно позволяет произвести некое количество еды, одежды или обуви. Но еда как таковая требуется только умирающему от голода, готовому съесть все что угодно.

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Одежда и обувь как таковые необходимы лишь раздетому и разутому.

А стоит выбраться из беспросветной нищеты, как выясняется, что просто "еда", "одежда" или "обувь" не востребованы: человеку нужны вполне определенные продукты питания, определенные модели и фасоны, соответствующие его личному вкусу.

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И плановые механизмы тут бессильны – индивидуальный спрос может быть удовлетворен только рыночным предложением.

В XXI веке схожая история приключилась с информацией. Как таковая она была востребована во времена информационного голода, когда ценилась каждая крупица знаний об окружающем мире, и любой предложенный контент потреблялся за неимением другого.

Но в цифровую эпоху доступной информации стало слишком много, и выяснилось, что сама по себе она больше никому не нужна.

Современному человеку нужен вполне определенный ассортимент информационных товаров, отвечающий его индивидуальным запросам.

И если в прошлом традиционные СМИ пытались играть в планирование и централизованное распределение, то интернет и соцсети живут по законам спроса и предложения.

Вопреки надеждам романтиков, свободный доступ к информации слабо коррелирует с просвещением человечества – оказалось, что спрос на просветительские продукты заведомо ограничен.

Зато противодействие постправде представляется почти безнадежным делом: она действительно востребована множеством рядовых потребителей.

При этом современное общество невозможно разделить на искателей истины и любителей вымысла: в зависимости от обстоятельств один и тот же гражданин может наслаждаться и фактами, и фейками.

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Все определяется тем, в какой мере достоверный или ложный контент соответствует чьим-то потребительским ожиданиям.

Один из самых продаваемых товаров нашего времени – это правота. В большинстве случаев мы не строим свои суждения, отталкиваясь от полученной информации: а наоборот, ищем информацию, подкрепляющую уже сложившееся мнение.

Профессиональные торговцы правотой помогают удовлетворить этот запрос, и всякий из них работает на собственную целевую аудиторию.

Либералы могут без труда насладиться либеральной версией событий, имперцы – имперской, националисты – националистической.

Противники Зеленского с удовольствием потребляют любой компромат на "зеленого клоуна", нелюбители Порошенко – разоблачения "кровавого барыги", а ковид-диссиденты – сообщения о выдуманной пандемии и заговоре производителей вакцин.

Каждый жаждет лишних доводов в пользу уже сделанного выбора. Каждому требуется подтверждение того, что его позиция действительно разумна, ответственна и обоснована.

Каждого радуют дополнительные аргументы "за" или "против", которые он не сумел сформулировать сам.

Чем больше уверенности и безапелляционности, тем лучше, и тем скорее написанное и сказанное найдет своих потребителей.

Другой товар, пользующийся неизменным спросом, – это ненависть.

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Возможность высвободить эмоциональный негатив, который является неотъемлемой частью нас самих, но который мы вынуждены постоянно подавлять ради нормального взаимодействия с окружающими.

Социально приемлемым он становится лишь в некоторых случаях – например, если начинается война.

Процветающие торговцы ненавистью расширяют понятие "войны" и дают потребителю гораздо больше возможностей для высвобождения внутренней агрессии.

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Вчера объектом законной ненависти выступал только Путин со своим окружением – а сегодня можно ничуть не меньше ненавидеть сограждан, голосовавших за Владимира Александровича или за Петра Алексеевича.

Вчера приемлемой считалась ненависть к вооруженному врагу на Донбассе и в Крыму – а сегодня можно открыто ненавидеть соотечественников, разговаривающих не на том языке или слушающих не тех исполнителей.

Отечественный рынок хейта растет с каждым годом: поскольку для потенциальной аудитории важны не объективные основания для ненависти, а удовлетворение субъективных психологических потребностей.

Наконец, третий товар повышенного спроса – это превосходство. Все то, что позволяет человеку мысленно возвыситься над другими.

Современные торговцы превосходством не предоставляют потребителю больший объем информации, зато снабжают ее условной пометкой "только для избранных".

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Конспиролог ощущает превосходство над обычными смертными, которым недоступно его сокровенное знание. Сторонник официальных трактовок ощущает превосходство над конспирологами, верящими во всякую чушь.

Революционер презирает оболваненных охранителей ("Мне известна вся правда о правительстве, которое вы защищаете!").

Охранитель потешается над одураченными революционерами ("Я знаю всю правду о том, как делается ваша революция, и кто за ней стоит!").

Потребитель неуклюжих национальных мифов гордится своим превосходством над потребителями топорной имперской пропаганды – и наоборот.

Контент, дарящий чувство превосходства, может быть вполне достоверным или же высосанным из пальца, но на рыночных предпочтениях это не отражается: в обоих случаях он продается одинаково хорошо.

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Бойкая торговля правотой, ненавистью и превосходством во многом определяет наш внутренний мир.

Причем и первое, и второе, и третье привязывает потребителя к определенному окружению: подобно тому, как пользование айфоном привязывает к операционной системе iOS.

Чтобы наслаждаться предполагаемой правотой, вы должны пребывать среди единомышленников, не подвергающих эту правоту сомнению.

Чтобы беспрепятственно исходить ненавистью, надо общаться с гражданами, считающими вашу ненависть социально приемлемой.

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А чтобы упиваться собственным превосходством, нужно находиться среди людей, использующих те же показатели превосходства, что и вы.

Как следствие, наше общество расслаивается на ряд обособленных потребительских кластеров, все активнее отгораживающихся друг от друга.

И ключевой вопрос в том, окажутся ли эти внутренние барьеры более значимыми, чем внешние границы украинского государства.

Михаил Дубинянский