"Я захотел поплыть против течения и трендов современного общества: высмеиваю не только литературу, не только гендерные и сексуальные стереотипы, но и попытки современных псевдолибералов стать новыми тиранами и ввести цензуру", – так охарактеризовал свой прошлогодний роман один из модных украинских авторов.

В своем интервью молодой интеллектуал с вызовом заметил: "Обратите внимание, что нам все чаще говорят: так нельзя говорить, над этим не следует смеяться, это эйджизм, а это сексизм, а здесь чувствуется расистский душок.

Парадокс, но вместо развития и расширения свобод нас снова загоняют в какие-то рамки, к тому же делают это грубо, агрессивно поучая!"

Правда, есть и другая точка зрения, рождающая неудобные вопросы. Как может украинский литератор плыть против течения, если его позиция совпадает со взглядами подавляющего большинства соотечественников?

Много ли стоит его протест против политкорректности, если в нашем обществе неполиткорректность – это устоявшаяся норма? Каким образом он противостоит мейнстриму, если нетолерантные и оскорбительные шутки по-прежнему остаются украинским мейнстримом?..

Перед нами феномен, выходящий далеко за рамки сучукрлита и во многом определяющий содержание отечественной интеллектуальной жизни. По сути, нынешняя Украина зависла на границе двух альтернативных реальностей.

С одной стороны, мы ощущаем себя частью глобального мира. Мы сидим в тех же социальных сетях, что и Америка с Европой, – и вместе со всей планетой страдаем от временного сбоя в работе Инстаграма и Фейсбука.

Мы потребляем новости из Нью-Йорка, Берлина и Лондона в режиме нон-стоп. Повестка ведущих западных стран – будь то радикальный феминизм, движение BLM или обременительная новая этика – кажется нам чем-то близким и осязаемым.

Но с другой стороны, существует внутренняя украинская повестка, зачастую не имеющая ничего общего с глобальной.

Есть массовые настроения украинцев, расходящиеся с переживаниями современного Запада.

Есть система укоренившихся ценностей, разделяемых и рядовыми обывателями, и представителями правящего истеблишмента.

Есть колоссальная постсоветская инерция, почти не подверженная современным заграничным веяниям.

Из-за этой двойственности наши опинион-мейкеры получают уникальную возможность: плыть по течению, имитируя движение против течения.

Подстраиваться под окружающих – и в то же время бравировать своим фрондерством. Занимать вполне конформистскую позицию – но при этом претендовать на дерзкий нонконформизм.

Подобное псевдодиссидентство становится беспроигрышной тактикой.

Хотите прослыть неустрашимым интеллектуальным героем, ничем не рискуя? Нет ничего проще! Займитесь критикой глобальных трендов, которые номинально затрагивают и Украину, а фактически обходят ее стороной.

Этот демонстративный протест не грозит никакими серьезными осложнениями. Вы наверняка не столкнетесь с проблемами на профессиональном поприще.

Вы точно не понесете заметных репутационных потерь. Вы гарантированно не станете жертвой cancel culture. Но зато вам обеспечены аплодисменты десятков тысяч сограждан, одобряющих вашу смелость и дерзость.

Напротив, продвижение глобальной повестки в Украине очень часто сопряжено с реальными трудностями. С настоящим сопротивлением. С подлинным неодобрением и непониманием.

Ярким примером может служить пандемия COVID-19. За последний год в Украине сформировалась прослойка популярных врачей-блогеров, активно критикующих мировые подходы к борьбе с коронавирусом – в частности, массовую вакцинацию.

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Они бесстрашно рассуждают о неправоте западных правительств и о кознях фармацевтических компаний.

Поднимают на щит информацию о недостаточной эффективности вакцин. Акцентируют внимание на их негативном побочном действии.

Пропагандируют преимущества естественного иммунитета.

На первый взгляд диссидентствующие эскулапы бросают вызов мейнстриму и демонстрируют свою интеллектуальную независимость.

Однако в действительности все обстоит с точностью до наоборот: ибо украинский мейнстрим – это антивакцинаторство. Скромные 15% полностью привитых украинцев – по сравнению с 60-80% вакцинированного населения в европейских странах – говорят сами за себя.

В своей массе наши сограждане относятся к прививочной кампании негативно, и с этим приходится считаться в погоне за лайками.

Если вы работаете на массовую публику, необходимо отталкиваться от настроений соотечественников и озвучивать то, что хотят услышать рядовые пользователи соцсетей.

Украинский медик, обслуживающий общественное мнение в Фейсбуке, просто обязан высказываться о всеобщей вакцинации критически.

В противном случае последует резкое сокращение аудитории, утрата народного доверия, потеря обывательских симпатий.

Налицо зависимость от доминирующего тренда – но эта зависимость прячется в обертку интеллектуального мужества и сопротивления мейнстриму.

Хотя украинские критики глобализированного мира бравируют своей раскрепощенностью, их своеволие напоминает старый советский анекдот: "Я могу выйти на Красную площадь, крикнуть "Долой Рейгана!", и мне ничего не будет".

За показным свободомыслием слишком часто скрываются внутренние ограничения – тяжкий груз отечественного невежества, предрассудков и косности, которую гораздо легче оправдывать, чем преодолевать.

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Причем эта тенденция рискует выйти и на общегосударственный уровень.

Не секрет, что требования, идущие с Запада, обременительны для любой украинской власти.

Реформирование системы, борьба с коррупцией, соблюдение демократических и правовых норм: все это не вызывает особого энтузиазма на Печерских холмах и по возможности саботируется.

В перспективе отсутствие прогресса способно оттолкнуть Украину от Брюсселя и Вашингтона. Но на этот случай у официального Киева есть благовидное объяснение для внутреннего пользования.

Отказ от реформ всегда можно представить как противодействие глобальному диктату.

Нежелание жертвовать кастовыми привилегиями – как защиту украинской свободы от посягательств извне. Неспособность отступить от популизма – как твердость в отстаивании национальных интересов.

И такая риторика вполне устроит страну, где путь наименьшего сопротивления считается волевым движением против течения.

Михаил Дубинянский