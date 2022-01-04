О чем Фузайлов, Тимошенко, Аваков и Семенченко рассказывали "Украинской правде" в 2021 году

Упродовж минулого року "Українська правда" говорила з дуже багатьма людьми.

Ми записали десятки інтерв'ю з найпопулярнішими українськими політиками, медиками, волонтерами, істориками, психологами, соціологами та діячами культури.

Якщо ви раптом не встигли прочитати їх – ми зібрали для вас найбільш цікаві розмови 2021 року в одному місці.

ФОТО: ІЗ ОСОБИСТОГО АРХІВУ ГЕННАДІЯ ФУЗАЙЛОВА

У Гарвардській медичній школі він працює вже 20 років, до цього саме тут навчався.

У вільний від роботи в Гарварді час він багато подорожує по всьому світу ─ з лікарськими місіями.

Геннадій Фузайлов лікував дітей у Китаї, Колумбії, Гватемалі, на Гаїті, в країнах Африки. В Україні разом із американськими колегами проконсультував і прооперував понад тисячу дітей, які постраждали від опіків.

У 2005 році всі українські медіа розповіли історію п’ятирічної Насті Овчар ─ дівчинки, яка врятувала молодшу сестру під час пожежі й отримала опіки майже 80% шкіри.

Настя була першою українською пацієнткою лікаря Фузайлова в Shriners Hospitals.

фото: дмитро ларін

Антон Тимошенко народився у селі Менжинське (зараз – Приміське) на околиці промислового Нікополя. Закінчив школу із "золотою" медаллю. Вступив на філософський факультет КНУ імені Тараса Шевченка.

У 2016 році студент Антон Тимошенко переміг на тв-шоу "Розсміши коміка", змусивши Володимира Зеленського часто сміятися. 2018-го захистив диплом магістра політології на тему "Гумор як актуалізація політичного дискурсу".

У своїй роботі Тимошенко, зокрема, розібрав, як за допомогою жартів можна маніпулювати свідомістю та впливати на політичні процеси. За рік у президентське крісло сів Володимир Зеленський.

А от Тимошенко політологом не став. Він узяв до рук мікрофон, разом із однодумцями розвиває українську стендап-комедію.

Якщо Антон Тимошенко знає Зеленського моментно, то наступний герой інтерв’ю УП знайомий з президентом і його дружиною ще зі шкільних років.

Утім, один із ключових акторів студії "Квартал 95" та художній керівник "Жіночого кварталу" Олександр Пікалов не має жодного стосунку до великої політики, хоча вся верхівка знає його в обличчя. Свого часу для концертів "Вечірнього кварталу" Пікалов пародіював Віктора Януковича, Петра Порошенка, Ігоря Коломойського, Андрія Богдана.

Впродовж годинної розмови у дворі кіностудії Довженка ми говорили про те, як за два роки змінився Зеленський, чим займається перша леді у "Кварталі 95", за що і надалі у проєкті відповідає Шефір, а також обговорили офшорний скандал та самоцензуру.

Антоніо Лукіч – один із найуспішніших українських режисерів. У свої 28 він зняв один із найкасовіших та титулованих фільмів у сучасній Україні "Мої думки тихі", вебсеріал "Секс, Інста та ЗНО" і зняв другу повнометражну стрічку під назвою "Люксембург, Люксембург".

Кінорежисер – не типовий герой інтерв'ю УП. Журналіст Роман Кравець звик спілкуватися із політиками, бізнесменами, шоуменами.

А тут – зовсім інший спікер, який живе над цією суєтою.

ФОТО: FACEBOOK С. СЕМЕНЧЕНКА

Семен Семенченко – колишній комбат відомого добровольчого батальйону "Донбас" – був активним героєм новин на початку війни на Сході.

Семенченко – нардеп – знову став одним із постійних ньюсмейкеров у 2017 році як один із очільників блокади ОРДЛО, а потім – протестів під Верховною Радою, так званого "МіхоМайдану".

Навесні 2021 року Семенченко знову змусив країну згадати про себе. Тепер – у ролі підозрюваного в злочинах.

Служба безпеки вважає, що він організував незаконне збройне формування, так звану "приватну військову компанію". Її членами, за версією слідства, стали АТОвці, а спонсором – громадянин Казахстану. Останнього нібито обдурили, пообіцявши створити охоронну фірму, але використавши гроші на "ПВК".

Щоб поспілкуватись з Семенченком УП передала запитання в ізолятор, де він перебував під арештом.

У письмовому інтерв’ю він розповів, чи існувала та сама "ПВК", як ветерани співпрацювали з казахстанським бізнесменом і чому вважає справу проти себе провокацією російських і білоруських спецслужб.

З ексміністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим вийшло суто політичне інтерв'ю.

Роман Кравець хотів зосередитися на гарячих темах: відносинах Авакова із Зеленським, на те, як той свого часу залишився міністром, як писав заяву про звільнення, чому критикує РНБО і саме зараз пішов із критикою на владу, чи консультує ексміністр Дмитра Разумкова і чи готує якусь нову партію Яценюка-Гройсмана.

І, звичайно, ми не могли не поговорити про справу Павла Шеремета – а саме про те, що мав на увазі президент, коли заявив, що контррозвідка СБУ могла бути причетна до цього злочину.

Коли у 2016 році на фестивалі в Чернігові показали фільм "По той бік Місяця", спалахнув скандал: чи то мінчанин, чи москвич, чи ізраїльтянин Леонід Канфер привіз українцям кіно про "російських добровольців", що воюють на Донбасі!

Під час галасу автор сів у машину і, коли вже був у Києві, йому зателефонували: журі, до якого входили Кшиштоф Зануссі, Ада Роговцева та Богдан Бенюк, визнало його документальну роботу найкращою.

Переїхавши в Україну після анексії Криму та початку війни на Донбасі, Леонід Канфер, який багато років працював на федеральних каналах РФ, і отримав дві статуетки ТЕФІ, знайшов у Києві те, чого не було в Москві: можливість говорити правду про Росію. Але не лише про неї.

Остап Українець – автор чотирьох романів, перекладач і один із співтворців YouTube каналу "Твоя підпільна гуманітарка". Майже сотня тисяч його підписників спростували міф про те, що гуманітаристика в Україні цікава лише вузькому колу високочолих ботанів.

Остап розповів "Українській правді", чому поширювати міфи про те, що українська мова наймилозвучніша, а лайки потрапили до неї виключно з російської – комплекс меншовартості, як змінювалася мова з 1991 року, чи потрібно рятувати її від запозичень, що таке мова ненависті і як вона співіснує з диктатом політкоректності, чим відрізняється мова Порошенка і Зеленського і чому ідея створити стандарт українського варіанту російської мови, озвучена американським істориком Тімоті Снайдером, – політичний акціонізм.

Український історик Олександр Алфьоров розповів "Українській правді", в чому велич і трагедія життя Пилипа Орлика, як у 2008 році наркокур’єри у поїзді Москва – Київ мимоволі допомогли йому привезти в Україну фотоплівку з конституцією Орлика, чому українцям важливо припинити святкувати свої поразки, і чому для розуміння історичних подій важливо залізти в голову людини, яка творила ці події.

ВСІ ФОТО: НАЗАРІЙ МАЗИЛЮК

Українська православна церква Московського патріархату звикла завжди і з усіма говорити з позиції сили. Рівно, як і сама Росія.

Коли у 2014-му Росія перестала бути для українців чимось, з чим себе можна асоціювати в межах пристойності, МП залишилась останнім легальним островом "русского мира" в Україні.

Але зміни в суспільстві стали настільки разючими, що навіть МП не могла інгорувати їх, як би не старалась. Особливо, коли у 2018-му почалась історія з томосом від Константинополя для Православної церкви України.

Саме тому важливо розуміти, що саме відбувається в УПЦ МП, чи є якісь видимі тектонічні зрушення всередині цієї системи, і якщо так, то в який бік?

Про це все "Українська правда" вирішила поговорити з неофіційним спікером МП отцем Олександром (Клименком).