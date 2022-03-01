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"Русский самолет иди на х..й". УП нашла самолеты российских олигархов

Михаил ТкачВторник, 1 марта 2022, 14:14
автор Сергей Майдуков

После военного нападения на Украину Россия быстро оказывается в изоляции. Закрытое небо со стороны стран Европейского союза только один из примеров, который создаёт серьёзные трудности для зажитчных россиян. Крупный российский бизнес, который является опорой режима президента России Владимира Путина, в полном состав дал молчаливое согласие на военную агрессию. В собственности самых богатых россиян и их компаний, по данным источников УП в авиационной сфере, сейчас находятся около 600 частных самолётов.

"Украинская правда" рассказывает, где сейчас находятся джеты самых богатых представителей российской элиты и где были в момент объявления войны.

Роман Абрамович 

Самым дорогим самолётом в коллекции Абрамовича и одним из самых дорогих самолётов в мире является Boeing 787-8 Dreamliner стоимостью более 300 миллионов долларов. 

По данным российских СМИ, олигарх купил воздушное судно в конце 2021 года.

 
 

24 февраля 2022 года самолёт Абрамовича вылетел в Москву из аэропорта французской Ниццы.

 

28 февраля борт Абрамовича полетел из Москвы в Дубаи.

 

На момент вылета российские войска уже атаковали Украину. До войны самолёт курсировал между Москвой, Ниццой и Дубаи.  Вчера издание  The Jerusalem Post сообщило, что по просьбе Украины Абрамович пребывает в Беларуси для помощи в переговорах между Украиной и РФ в рамках усилий по прекращению войны.

Второй самолет Абрамовича BOEING 767-300

 

25 февраля борт прилетел из Лондона в швейцарский Базель и больше никуда не вылетал.

 

В течение последних месяцев самолёт курсировал между Москвой, Лондоном, карибскими островами, в частности, островом Сент-Мартин и Швейцарией.

 

Третий борт Абрамовича BOMBARDIER BD-700 Global 24 февраля перелетел из Швейцарии в Париж.

 
 

25 февраля этот самолёт осуществил перелет из Парижа в Москву и слетал туда-назад из Москвы в Варшаву.

 

А уже 27 февраля после объявления странами ЕС о закрытии неба с Россией, самолёт перегнали из Москвы в Ригу (Латвия). Таким образом он избежал изоляции.

 

Четвёртый самолет олигарха GULFSTREAM G650

 

24 февраля прилетел из Лондона в Ниццу, откуда последовал в Тель-Авів, а уже 25 февраля прилетел в Москву.

 

28 февраля борт Абрамовича полетел в Баку и 1 марта вернулся в Москву.

 

Общая стоимость частного флота Романа Абрамовича составляет полмиллиарда долларов. 

Алишер Усманов 

По данным источников УП в авиационной сфере, Алишер Усманов пользуется частным  AIRBUS A-340-300.

 

21 февраля этот борт вылетел из Мальдив и 22 февраля посетил  швейцарский Цюрих, Лондон и закончил путешествие в Мюнхене (Германия).

 
 

28 февраля после попадания Усманова в чёрный список ЕС борт вылетел из Мюнхена в Ташкент (Узбекистан).

 
 
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В Москве борт последний раз был в сентябре прошлого года. 

Второй борт Усманова DASSAULT Falcon 8X

 

22 февраля: накануне объявления Путиным войны, вылетел из Мюнхена (куда в этот же день с Мальдив прилетел первый борт олигарха) и полетел в немецкий Ганновер, а дальше осуществил посадку в Флоренции (Италия).

 

Вылетел из Флоренции борт только 28 февраля вечером, когда стало известно, что Алишер Усманов попал в чёрный список ЕС. Самолёт исчез из публичного онлайн радара, когда долетел до территории Туркменистана.

 

Братья Ротенберги 

Ротенберги, по данным источниклв УП, пользуются самолетом BOMBARDIER BD-700 Globa.

 

21 февраля этот самолёт прилетел из Мюнхена в Ниццу.

 

А 22 февраля борт полетел в Москву.

 

Уже на следующий день самолёт вернулся в Ниццу. 

 

Оттуда вылетел в Дубаи 28 февраля, где находится и сейчас.

 

Рамзан Кадыров 

Чеченский лидер Рамзан Кадыров использует AIRBUS A-319.

 

Борт Кадырова зарегистрирован на  Бермудских островах 23 февраля вылетел из Грозного в Москву.

 

На следующий день вернулся в Грозный.

 

А уже 26 февраля, в разгар войны, в которой принимают участие чеченские группировки, самолёт главы Чечни летит в Дубаи и в тот же день возвращается в Грозный.

 
 

Сулейман Керимов 

Cулейман Керіимов владеет самолётом BOMBARDIER BD-700 Global .

 

После начала войны борт Керимова не остался в Москве. 2е февраля воздушное судно покинуло Москву и полетело на Мальдивы. 

 

А на следующий день борт прилетел в Дубаи, где и находится сейчас.

 

Юрий Трутнев 

Борт заместителя главы правительства РФ уже после нападения на Украину летал в Дубаи.

 

 BOMBARDIER BD-700 Global Трутнева 26 февраля осуществил перелет из Москвы в ОАЭ туда и назад

 

А до войны в феврале летал в Барселону, Женеву и Цюрих. 

Как видим, российская элита у себя на печи почти не сидит. Даже после начала войны олигархи и представители власти продолжают путешествовать по ЕС и экзотическим странам, обходят и облетают ограничения цивилизованного мира и не собираются выступать против режима Путина, при содействии которого и были приобретены дети стоимостью сотни миллионов долларов.

Михайло Ткач, УП  

Темы: Росcияолигархиавиа
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