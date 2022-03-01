"Русский самолет иди на х..й". УП нашла самолеты российских олигархов

После военного нападения на Украину Россия быстро оказывается в изоляции. Закрытое небо со стороны стран Европейского союза только один из примеров, который создаёт серьёзные трудности для зажитчных россиян. Крупный российский бизнес, который является опорой режима президента России Владимира Путина, в полном состав дал молчаливое согласие на военную агрессию. В собственности самых богатых россиян и их компаний, по данным источников УП в авиационной сфере, сейчас находятся около 600 частных самолётов.

"Украинская правда" рассказывает, где сейчас находятся джеты самых богатых представителей российской элиты и где были в момент объявления войны.

Роман Абрамович

Самым дорогим самолётом в коллекции Абрамовича и одним из самых дорогих самолётов в мире является Boeing 787-8 Dreamliner стоимостью более 300 миллионов долларов.

По данным российских СМИ, олигарх купил воздушное судно в конце 2021 года.

24 февраля 2022 года самолёт Абрамовича вылетел в Москву из аэропорта французской Ниццы.

28 февраля борт Абрамовича полетел из Москвы в Дубаи.

На момент вылета российские войска уже атаковали Украину. До войны самолёт курсировал между Москвой, Ниццой и Дубаи. Вчера издание The Jerusalem Post сообщило, что по просьбе Украины Абрамович пребывает в Беларуси для помощи в переговорах между Украиной и РФ в рамках усилий по прекращению войны.

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Второй самолет Абрамовича BOEING 767-300

25 февраля борт прилетел из Лондона в швейцарский Базель и больше никуда не вылетал.

В течение последних месяцев самолёт курсировал между Москвой, Лондоном, карибскими островами, в частности, островом Сент-Мартин и Швейцарией.

Третий борт Абрамовича BOMBARDIER BD-700 Global 24 февраля перелетел из Швейцарии в Париж.

25 февраля этот самолёт осуществил перелет из Парижа в Москву и слетал туда-назад из Москвы в Варшаву.

А уже 27 февраля после объявления странами ЕС о закрытии неба с Россией, самолёт перегнали из Москвы в Ригу (Латвия). Таким образом он избежал изоляции.

Четвёртый самолет олигарха GULFSTREAM G650

24 февраля прилетел из Лондона в Ниццу, откуда последовал в Тель-Авів, а уже 25 февраля прилетел в Москву.

28 февраля борт Абрамовича полетел в Баку и 1 марта вернулся в Москву.

Общая стоимость частного флота Романа Абрамовича составляет полмиллиарда долларов.

Алишер Усманов

По данным источников УП в авиационной сфере, Алишер Усманов пользуется частным AIRBUS A-340-300.

21 февраля этот борт вылетел из Мальдив и 22 февраля посетил швейцарский Цюрих, Лондон и закончил путешествие в Мюнхене (Германия).

28 февраля после попадания Усманова в чёрный список ЕС борт вылетел из Мюнхена в Ташкент (Узбекистан).

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В Москве борт последний раз был в сентябре прошлого года.

Второй борт Усманова DASSAULT Falcon 8X

22 февраля: накануне объявления Путиным войны, вылетел из Мюнхена (куда в этот же день с Мальдив прилетел первый борт олигарха) и полетел в немецкий Ганновер, а дальше осуществил посадку в Флоренции (Италия).

Вылетел из Флоренции борт только 28 февраля вечером, когда стало известно, что Алишер Усманов попал в чёрный список ЕС. Самолёт исчез из публичного онлайн радара, когда долетел до территории Туркменистана.

Братья Ротенберги

Ротенберги, по данным источниклв УП, пользуются самолетом BOMBARDIER BD-700 Globa.

21 февраля этот самолёт прилетел из Мюнхена в Ниццу.

А 22 февраля борт полетел в Москву.

Уже на следующий день самолёт вернулся в Ниццу.

Оттуда вылетел в Дубаи 28 февраля, где находится и сейчас.

Рамзан Кадыров

Чеченский лидер Рамзан Кадыров использует AIRBUS A-319.

Борт Кадырова зарегистрирован на Бермудских островах 23 февраля вылетел из Грозного в Москву.

На следующий день вернулся в Грозный.

А уже 26 февраля, в разгар войны, в которой принимают участие чеченские группировки, самолёт главы Чечни летит в Дубаи и в тот же день возвращается в Грозный.

Сулейман Керимов

Cулейман Керіимов владеет самолётом BOMBARDIER BD-700 Global .

После начала войны борт Керимова не остался в Москве. 2е февраля воздушное судно покинуло Москву и полетело на Мальдивы.

А на следующий день борт прилетел в Дубаи, где и находится сейчас.

Юрий Трутнев

Борт заместителя главы правительства РФ уже после нападения на Украину летал в Дубаи.

BOMBARDIER BD-700 Global Трутнева 26 февраля осуществил перелет из Москвы в ОАЭ туда и назад

А до войны в феврале летал в Барселону, Женеву и Цюрих.

Как видим, российская элита у себя на печи почти не сидит. Даже после начала войны олигархи и представители власти продолжают путешествовать по ЕС и экзотическим странам, обходят и облетают ограничения цивилизованного мира и не собираются выступать против режима Путина, при содействии которого и были приобретены дети стоимостью сотни миллионов долларов.

Михайло Ткач, УП

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