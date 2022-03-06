С кем воюет Путин, и кто его победит

Начало великой драмы событий, развивающихся сейчас на территории Украины, было положено задолго до того, как первый снаряд российской баллистической ракеты упал 24 февраля в предместье Киева.

Владимир Путин в своем обращении к россиянам, аргументируя начало войны, пояснил – эта война была неизбежной и была начата во имя стратегического выживания самой России. Однако таким ли единственно верным был выбранный Путиным вариант?

Кто предостерегал Путина от этого решения и были ли услышаны аргументы?

Анализ публикаций идеологов российской государственной элиты дает нам возможность понять внутреннюю логику широкомасштабной, открытой военной агрессии России по отношению к Украине, а также логику, по которой эту войну Путину не разрешали начинать.

Из всего объёма программных документов российских стратегов, последним, предельно откровенным документом можно считать статью "После ответа из Вашингтона: три сценария" Ивана Тимофеева, программного директора широко известного Валдайского клуба, вышедшую 31 января 2022 года в ответ на озвученные Соединенными Штатами позиции относительно ультиматума России к НАТО.

Валдайский международный дискуссионный клуб, несомненно, считается главной интеллектуальной, идеологической площадкой российской государственной элиты, а на ежегодной конференции клуба регулярно выступал и сам Владимир Путин.

Для подобных структур программная статья программного директора клуба, является не просто отдельным частным мнением, а публичным выражением воли глубинного государства, адресованной всем участникам геополитической игры и самому Владимиру Путину.

Разберем основные посылы этого программного документа и сверим их с фактической ситуацией.

По оценкам Ивана Тимофеева (И.Т.): "Главная задача для Запада – "утихомирить" Россию и вывести конкуренцию с ней в удобный для себя вялотекущий режим. Главная задача для России – избежать избыточного перенапряжения и при этом не увязнуть в затратной для себя конфронтации, сохраняя и используя рычаги давления на Запад там, где того требуют собственные интересы".

Данные выводы программный директор формулирует, исходя из трех сценариев для России, разберем детально каждый из них.

Первый сценарий – "Война"

Тезис И.Т. (1) Антироссийский курс Украины в мирных условиях неизбежен. В стране сформировался внешне аморфный, но достаточно устойчивый политический режим, для которого компромиссы с Россией невозможны. Само украинское правительство не видит альтернативы обеспечения безопасности страны, кроме как через членство в НАТО. Запад также будет вести дело к интеграции Украины в свои структуры безопасности. Изменить этот курс без войны невозможно. Даже если членство в НАТО не состоится по формальным причинам в ближайшие годы или десятилетия, ничто не мешает размещению на территории страны ударных или иных систем, а также масштабному перевооружению ВСУ за счёт западных стран. Рано или поздно Украина превратится в плацдарм для возможных военных операций против России. С учётом протяжённости границы Россию такое положение ставит в невыгодные условия, несопоставимые с членством в НАТО прибалтийских стран. Военное освоение Украины США и Западом – фундаментальная угроза для России.

Контртезис

А.Ж.

Несомненно, Украина в ближайшие годы вывела бы свою армию на качественно новый уровень, а западоориентированная направленность внешней политики Украины после народного восстания граждан против пророссийского режима Януковича была действительно неизбежна.

К 2021 году рост военного бюджета страны ежегодно значительно превышал уровень инфляции и закрепился на отметке 6% ВВП, включая оборонный бюджет страны, который достиг 3% ВВП.

Быстрыми темпами имплементировались стандарты НАТО, проводились совместные учения, работали иностранные консультанты, обновлялась технологическая база.

Важно понимать, что укреплением своей армии Украина занялась именно в ответ на вооруженную агрессию России в 2014 году, когда Россия оккупировала и аннексировала часть территории страны под предлогом народных референдумов, используя так называемых "зеленых человечков" - солдат армии РФ без распознавательных знаков, частные военные компании "МАР" и "Вагнер", прямую военную и финансовую поддержку группировок сепаратистов.

Именно эти события, унесшие жизни тысяч украинских граждан, подтолкнули Украину отвлечь свои ресурсы от экономического развития, чтобы ускорить процесс укрепления собственной обороноспособности, именно действия России усилили жажду Украины искать защиты в НАТО.

Что касается опасений относительно создания на территории Украины плацдарма для возможных военных операций против России, то без захвата Россией Крымского полуострова и восточных территорий Украины такой ход событий был бы маловероятен, в связи с сохранением в политической жизни страны значительной электоральной базы, настроенной против тесной интеграции с НАТО.

Таким образом у России сохранялась бы и возможность блокировать возможные предложения о размещении сил НАТО в Украине, используя подконтрольные политические силы, опирающиеся на юго-восточный электорат.

То есть автор перепутал местами причину и следствие. Россия фактически сама проложила политическую дорогу и подталкивала Украину в НАТО. Россия сама поставила себя в условия, при которых возникло ощущение описанной автором проблемы.

Тезис И.Т. (2) Украинская армия может быть разгромлена относительно быстро. Можно избежать затяжной войны, провести молниеносную операцию. Далее возможно либо разделение страны на два государства, одно из которых (Восточная Украина) остаётся в российской орбите, а другое (Западная Украина) – в западной. Другой вариант – силовая смена режима на Украине с расчётом на отсутствие массового сопротивления населения.

Контртезис

А.Ж.



Относительно потенциала Украины к сопротивлению автор совершает две недопустимые ошибки. Во-первых, за последние восемь лет Украинское государство провело масштабную модернизацию армии.

Только за последний 2021 год украинские Вооруженные Силы приняли участие в 13 военных учениях за границей и в 8 многонациональных учениях на территории Украины.

В период 2020-2021 годов страны Запада и особенно США передали Украине военного оборудования и помощи на сумму более миллиарда долларов. По состоянию на начало 2022 года в Украине 440 людей стали участниками боевых действий на востоке Украины, 230 тысяч числились в резерве армии, 261 тысяча состояла на службе в Вооруженных Силах, кроме этого в стране насчитывалось около 120 тысяч полицейских и более 20 тысяч сотрудников Службы безопасности.

Весь этот военный потенциал на начало 2022 года был приведен в полную боевую готовность, именно в связи с продолжительным нагнетанием конфликта со стороны российской власти. Все эти факторы в принципе исключили эффект неожиданности и возможность быстрого разгрома украинской армии.

Что касается отношения украинского населения к военной агрессии России и реакции на заявленную Россией миссию "освободителей" русскоязычного населения от гнета прозападных националистов, то многочисленные социологические исследования на протяжении 2020-2021 годов четко показывали абсолютную несостоятельность подобного расчета.

Российское руководство просто не могло не знать про значительный перевес общественного мнения Украины в сторону интеграции в ЕС и НАТО – за это на конец 2021 года выступали более 60% респондентов (по данным социологических компаний "Центр Разумовка", "Рейтинг"), половина респондентов положительно относилась к закрытию пророссийских телеканалов в Украине (КМИС, "Рейтинг").

Вместе с этим важно понимать – именно эта часть общества Украины характеризуется наибольшим протестным потенциалом, что было на практике видно в ходе народных восстаний против режима президента Украины Виктора Януковича в 2013-2014 годах.

Что касается языка, то, по данным социологических исследований, от 70 до 80 процентов украинцев на конец 2021 года называли своим родным языком украинский и около 80% отвечали социологам, что согласны или скорее согласны с утверждением, что каждый гражданин Украины должен знать государственный – украинский язык.

Следовательно, ни о какой поддержке населением Украины российского военного вмешательства на "защиту русскоязычного населения", "против внешнего управления Запада" и речи не могло быть, по причине того, что абсолютное большинство украинцев поддерживали и западный курс, и украинский язык.

В случае перехода в режим затяжной войны ненависть украинского народа в отношении России экспоненциально усилится, разрушенные дома, убитые родственники и чувство общего врага неизбежно сплотят народ, нивелируют все второстепенные, ранее созданные российской пропагандой противоречия в обществе, наподобие споров о языке, национальных героях, религиозных и культурных предпочтениях. Защита от агрессора, наносящего неизбирательный ущерб, всегда объединяет народ.

Тезис И.Т. (3.) Западные санкции нанесут болезненный удар по России. Но он не будет смертельным. Выгоды для военной безопасности выше, чем экономический урон. Экономический ущерб не трансформируется в общественный протест в России, его можно будет удержать под контролем. Авторитет властей вырастет в результате решения крупной исторической задачи. Санкции против России будут способствовать дальнейшему подрыву доверия к американоцентричной финансовой системе. Россия сможет существовать в режиме "крепости". Выход из глобальной экономики возможен и даже желателен. Сам Запад находится в упадке. Его скорая кончина неизбежна. Победа на Украине нанесёт очередной удар по авторитету США и Запада, ускорит их глобальное отступление. В данном сценарии следует ожидать радикального слома отношений России и Запада, несопоставимого ни с одним предшествующим кризисом. Он приведёт (а) к масштабным человеческим жертвам; (б) к серьёзному и долгосрочному экономическому кризису в России в результате западных санкций; (в) к значительной милитаризации Восточной Европы со стороны НАТО. Можно будет говорить о формировании принципиально нового порядка в Европе. Он будет базироваться на жёсткой конфронтации. Единственным препятствием для большой войны станет ядерное оружие, хотя риски эскалации в стадию конфликта России и НАТО исключать также нельзя. Россия в этом сценарии становится своего рода европейской Северной Кореей, но с гораздо более широкими возможностями.

Контртезис

А.Ж.

В этом блоке автор исходит из ранее рассмотренной и в корне неверной гипотезы о том, что в войне России против Украины возможна "молниеносная победа" над Вооруженными Силами Украины, да еще и при поддержке украинского населения.

Исходя из этого неверного предположения автор считает, что экономические издержки войны и санкций компенсируются стратегическими преимуществами от победы.

В сценарии "Война" автор абсолютно верно описывает глобальные экономические и политические последствия для Россия, однако превращение России в Северную Корею, в случае затяжной, а не молниеносной войны, не может сопровождаться ни потерей авторитета Запада в мире, ни ростом авторитета власти в глазах населения России, скорее наоборот – война неизбежно сплотит страны Запада вокруг решения общих геополитических задач, устранит экономические сдерживающие российско-ориентированные мотивации отдельных стран Запада при принятии геополитических решений, в частности сделает невозможным сотрудничество России с Германией, Францией, Венгрией и Италией.

В случае войны, в которой Запад, естественно, не захочет принимать непосредственное участие, Украина становится фактором ослабления России, а значит максимальные военные и финансовые ресурсы Запада будут направлены на то, чтобы Украина выстояла в этой войне как можно дольше и нанесла максимальный урон России в обороне.

Что касается позитивной оценки превращения России в крепость и отделения ее от западной экономики, то подобный ход мысли могла бы себе позволить страна с полным циклом внутреннего производства всей критически важной для функционирования и развития продукции, в частности – микрочипов, авиадвигателей, высокотехнологичного промышленного оборудования, бытовой и промышленной электроники, медицинского оборудования и препаратов, транспорта – именно эти товары занимают подавляющую часть импорта России из стран Запада.

Другими словами, автор явно недооценил масштабы возможных санкций в отношении России. То, что автор называет "крепостью", скорее напоминает "тюрьму" для российского народа, с которой Запад, по мнению автора, должен был бы продолжать торговлю as usual.

Однако на практике полная изоляция России делает невозможным функционирование большей части ее экономики и "тюрьма" превращается в "газовую камеру" для россиян.

Аналогично не подкрепленным фактами остается обобщенный тезис автора об "ускоряющемся упадке и неизбежной кончине Запада".

Как видно из анализа всех международных индексов, характеризующих состояние и динамику различных сфер жизни стран мира, именно Россия демонстрирует более быстрый упадок на фоне стагнирующего Запада.

Второй сценарий – "Перманентное напряжение"

Тезис И.Т. (1.) Издержки от военного решения украинского вопроса слишком высоки. Даже в случае быстрого разгрома ВСУ возникает проблема контроля территории. Марионеточный режим потребует значительных денежных вливаний. При этом он наверняка будет неэффективным и коррумпированным. В условиях ущерба от санкций подпитка режима будет ещё больше усугублять дефицит ресурсов внутри самой России. Даже полный контроль территории Украины не помешает Западу формировать и вооружать украинские формирования на сопредельных территориях, финансировать и обеспечивать широкое подполье на самой Украине. Война приведёт к экономическому упадку на захваченных территориях, что сделает их население ещё более восприимчивым к западной пропаганде. В случае же сохранения за прозападным режимом части территории конфликт становится перманентным и затяжным. При этом ни одна из проблем безопасности России не решается, а их число растёт в силу милитаризации Восточной Европы. (2) Внутренняя стабильность российского общества на фоне экономического ущерба от санкций, затрат на войну и вливаний в Украину не гарантирована. Неизбежная в таком случае инфляция и сокращение и так невысоких доходов чреваты ростом протестных настроений. Компенсировать их военными победами можно будет лишь на короткий срок. Затяжной экономический кризис или, в лучшем случае, стагнация создают базу для долгосрочного протеста. При этом в российском обществе сложились определённые стандарты потребления и образа жизни. Оно вряд ли готово быть европейской Северной Кореей. (3) Глобальная роль Запада снижается. Для США Азиатско-Тихоокеанский регион действительно является растущим приоритетом. Но это не значит, что Запад слаб настолько, чтобы не нанести России значительный ущерб. Нет никаких гарантий того, что санкции в отношении России критически навредят самому Западу. На европейском направлении у Запада есть существенные резервы для сдерживания России даже в случае соперничества с КНР. Поддержка России со стороны Пекина в случае войны не гарантирована. (4) Поддержание перманентного напряжения в отношениях с Западом даёт результаты. По крайней мере, в западных столицах начинают слушать Россию. Напряжение – полезный инструмент для дипломатии. Нужно сохранять его на границах с Украиной, а также добавить в других регионах – в Латинской Америке, на Ближнем Востоке, в АТР (вместе с Китаем), в Африке. По возможности действовать относительно дешёвыми, но эффективными кампаниями, подобными операции ВКС в Сирии. Сценарий радикально не меняет ситуацию в Европе. Отношения России и Запада остаются в режиме соперничества, но не переходят красных линий. Запад медленно наращивает санкционное давление, а также последовательно интегрирует Украину в своё пространство безопасности.

Контртезис

А.Ж.

Именно этой стратегией и руководствовалась Россия в отношении Украины и Запада последние восемь лет.

Эта стратегия России показала свою эффективность и могла бы давать результат еще долгие годы, если не десятилетия. В данном сценарии для России оставалась возможной реализация проекта "Северный поток – 2" и других геоэкономических проектов.

Россия сохраняла бы в Украине свое политическое влияние через организации, которые спекулируют на теме "мира" и страхах жителей юго-востока страны.

Через такие политические силы Россия продолжала бы тормозить развитие Украины, борьбу с коррупцией и интеграцию Украины в западный мир.

У коллективного Запада не возникало бы причин для консолидации, а экономические интересы отдельных стран позволяли бы России манипулировать процессом принятия решений на международных площадках.

Это время Россия могла бы использовать для наращивания своего экономического потенциала, замкнутых циклов производства, большей интеграции с Китаем, готовясь к сценарию "Война".

Третий сценарий – "Улыбаемся и машем"

Тезис

И.Т. (1.) Украина – токсичный актив для Запада. Масштабная помощь разворовывается, институты остаются коррумпированными. Страна является не поставщиком, а потребителем безопасности. Её членство в НАТО контрпродуктивно для блока из-за нерешённых конфликтов и сомнительного вклада в общую безопасность. Наоборот, Украина – источник многочисленных проблем. Брать её на поруки – хлопотно и затратно. Если Запад пойдёт на это, то Украина сделает НАТО ещё более разбалансированной структурой, в которой число "нахлебников" будет расти. Находясь в западном ареале, Украина обречена на дальнейшую деградацию. Будет идти "молдавизация Украины", то есть отток кадров на Запад и примитивизация её экономики. У Запада нет никаких причин долго поддерживать Украину своей помощью. Она будет сокращаться, равно как и место Украины в системе западных приоритетов. Без всякого военного вмешательства Украина будет деградировать, превращаться в периферийную страну и приоритет третьего порядка.

Контртезис

А.Ж.

Сценарий самостоятельной деградации Украины вызывает большие сомнения в связи с реализацией ряда структурных реформ в период каденции Президента Зеленского.

В частности, на конец 2021 года почти на полную заработала антикоррупционная инфраструктура – Национальное антикоррупционное бюро, Высший антикоррупционный суд, Национальное агентство по предотвращению и противодействию коррупции, Специализированная антикоррупционная прокуратура.

Руководство всех этих органов согласно утвержденному Украиной законодательству подбирается комиссиями с решающей ролью Запада. Было положено начало судебной реформе, в частности законодательно учрежден институт самоочищения судебной системы на этапе подбора судей и при оценке их работы – при формировании органов самоочищения – западные партнеры также получили решающую роль.

К концу 2021 года в Украине была почти завершена реформа децентрализации, радикально снизившая влияние центра на самоуправление в регионах, проект "Большой стройки" кардинально модернизировал транспортную и социальную инфраструктуру страны.

Земельная реформа – полностью передала контроль за земельными процессами в местные общины и создала рынок земли. Реформы и чистки в системе налоговой администрации и финансового мониторинга радикально сократили возможности для уклонения от налогов и отмывания денег.

Процесс оцифровки государственных бюрократических процессов и госуправления коренным образом изменил отношения между гражданами и органами власти в сторону подотчетности и эффективности, создание новых правовых режимов для индустриальных парков и IT-бизнеса открыло возможности для привлечения масштабных инвестиций в страну.

Аналогично, как было указанно выше, процесс модернизации касался внедрения стандартов ЕС и НАТО, на конец 2021 года Украина на 63% выполнила требования договора об ассоциации с Европейским Союзом.

Кроме того, в последние годы на внешнеполитическом поле взаимоотношений Украины наблюдался явный прорыв – договор о беспошлинном экспорте в Турцию, экономическое партнерство с Британией, сближение со странами ближневосточного региона.

Все эти подвижки Украины просто не могли остаться незамеченными в России. Украина явно не двигалась в сторону деградации, напротив, Украина совершила изменение своей траектории в отношении дальнейшего развития и места в мире.

Тезис И.Т. (2.) Россия обладает значительными военными возможностями для купирования любой угрозы, исходящей с территории Украины и стран НАТО. Даже без использования ядерного оружия в региональном конфликте ВС РФ могут нанести соперникам в Европе неприемлемый ущерб. Контроль Крыма обеспечивает господство на Чёрном море. Размещение на территории Украины ударных вооружений или элементов ПРО возможно в долгосрочной перспективе. Но не мешает России совершенствовать свои собственные наступательные системы, в любом случае способные нанести вероятному противнику неприемлемый ущерб.

Контртезис

А.Ж.

В данном случае автор правильно подмечает отсутствие военной угрозы со стороны Украины и стран НАТО в отношении России в обозримой перспективе. В связи с нецелесообразностью подвергаться риску нанесения неприемлемого ущерба со стороны России.

Тезис И.Т. (3.) Украинский политический режим нестабилен. Грамотная и долгосрочная работа позволит нащупать Москве свои рычаги влияния на режим и коммуникацию с обществом. Закрыться от России будет сложно. К тому же у России сохраняются гуманитарные возможности в виде рынка труда и системы образования. Они значительно скромнее в сравнении с ЕС, что не отменяет возможности их использования. При игре вдолгую гуманитарные механизмы дают результаты.

Контртезис

А.Ж.

На протяжении десятилетий, начиная с развала СССР Россия успешно ведет на территории Украины смысловую и информационную войну.

Именно это воздействие помогло России минимизировать сопротивление местного населения в процессе захвата территорий Крыма, части Луганской и Донецкой областей, также это оружие позволило на протяжении последних 15 лет структурировать политический рынок Украины, на котором значительное влияние имели пророссийские проекты.

Однако в последние годы, после 2014 года, после символичных жертв из числа гражданского общества, случившихся во время смещения режима Януковича, после многочисленных жертв украинских добровольцев в 2014 году в ходе противодействия вооруженному захвату Россией части украинских территорий на востоке страны, а также в ходе последовавшей за этим политики украинизации медийного и культурного пространства, запрета российских социальных сетей и медиа, создания безвизового режима с ЕС и увеличения трудовой миграции на Запад – российское влияние значительно ослабло.

Мощнейший удар по присутствию России в украинском политическом и информационном пространстве был нанесен в 2021 году, тогда были наложены санкции СНБО Украины и закрыты телевизионные каналы аффилированного с Россией олигарха, народного депутата Виктора Медведчука, а относительно него самого был возбужден ряд уголовных дел по статьям государственной измены.

Служба безопасности Украины и СНБО начали уделять особое внимание купированию возможностей России влиять на общественно-политические процессы, были перекрыты основные каналы финансирования российских проектов, и, как было указано выше, украинское общество в большинстве своем приняло прозападный, украиноцентричный курс.

Тезис

И.Т. (4.) Отношения с Западом не исчерпываются Украиной. У России множество измерений, в которых она может вести с Западом торг. Маргинализация украинской темы вполне возможна и даже желательна. Соперничество США и КНР, скорее всего, будет задавать ритм глобальной жизни в ближайшие десятилетия. Целесообразно уклониться от прямого участия в этом столкновении и сохранить возможности для манёвра.

Контртезис

А.Ж.

Маргинализация украинской темы была возможна в случае отсутствия демонстративной и масштабной военной угрозы со стороны России на границах с ЕС.

На протяжении восьми лет вялотекущая конфронтация вдоль линии разграничения на востоке Украины действительно не особо привлекала внимание Запада.

С помощью установления "режима тишины" можно было полностью исключить человеческие жертвы, что и было достигнуто в промежутках нескольких месяцев в 2020 и 2021 годах.

В таком режиме Россия могла годами, если не десятилетиями сохранять зону нестабильности на территории Украины, в добавок задавая необходимый для пророссийских политических сил общественный дискурс "защиты жителей Донбасса", "установления мира", "выполнения минских договоренностей", которые якобы не реализуются украинской властью.

Тезис И.Т. (5.) Российская экономика остаётся хрупкой и зависимой от товарных рынков. Её перенапряжение войной и санкциями нецелесообразно. Разрыв экономических отношений с Западом также контрпродуктивен. В этом сценарии происходит частичная деэскалация ситуации по украинскому вопросу, хотя отношения соперничества с Западом сохраняются. Москва умело управляет таким соперничеством, способствуя, где это возможно, перегрузке Запада токсичными активами в виде "нахлебников" и "пламенных либералов". При этом сохраняет игру на всех досках глобальной повестки – от климата до контроля над вооружениями.

Контртезис

А.Ж.

"Токсичные активы" в виде "нахлебников" и "пламенных либералов", о которых говорит автор, являются стандартной статьей расходов западных стран, количество ресурсов, выделяемых с этой целью Украине, не менялось на протяжении десятилетий.

Расходы на "нахлебников" с течением времени приносили кумулятивный эффект, стимулируя появления определенной политически активной и финансово независимой прослойки гражданского общества, носителей определенных взглядов западной цивилизации.

Как и в любой другой стране, находящейся в западной орбите, процесс ресурсной подпитки либерального гражданского сектора медленно, но планомерно преобразовывал украинское общество и государство, сближая их с Западом.

Что касается сохранения экономических отношений России с Западом и продолжения игры на различных досках глобальной повестки, несомненно для России, на текущем этапе ее развития это является единственно верным выбором.

Выводы

Иван Тимофеев

Первый сценарий ("Война"), очевидно, чреват для России значительными рисками. Для Запада он также нежелателен, но имеет и некоторые преимущества в виде ускоренной консолидации НАТО и изматывания одного из крупных глобальных противников.

Второй сценарий ("Перманентное напряжение") вполне приемлем для Запада. Для России в нём меньше рисков, но и выгод не так много. Главная его опасность – постепенное наращивание западного давления. Такая опасность есть и в третьем сценарии ("Улыбаемся и машем"). В нём Запад тоже чувствует себя достаточно комфортно, а вот успех России не предопределён и будет зависеть от стратегического терпения, умения распорядиться ограниченными ресурсами и использовать энергию соперника в своих интересах. Главной задачей для Запада будет "утихомирить" Россию и вывести конкуренцию с ней в удобный для себя вялотекущий режим. Главной задачей для России – избежать избыточного перенапряжения и при этом не увязнуть в затратной для себя конфронтации, сохраняя и используя рычаги давления на Запад там, где того требуют собственные интересы.

Выводы

Алексей Жмеренецкий

Из вышеизложенного очевидно – Путин ослушался стратегов и предал российскую элиту. Именно этим фактом, а не внешней угрозой безопасности можно объяснить прятки президента России в засекреченных бункерах и длинные столы для встреч со своими подчиненными.

Выбор Путиным сценария "Война" является смертельно опасным для России и однозначно не санкционированным со стороны глубинного государства. Россия ни технически, ни экономически не готова к тотальной конфронтации с Западом, а модель жизни по типу Северной Кореи абсолютно не приемлема для российских элит.

Первая неделя войны показала, что процесс изоляции России происходит быстрее, чем возможно было себе представить даже в самых смелых прогнозах. Экономическая, финансовая, технологическая и политическая блокады сопровождаются сегодня тотальной глобальной обструкцией.

Россия за считанные дни лишилась всех своих геополитических партнеров и союзников, даже Китай занял выжидающую позицию и по факту отказал в помощи России. Финансовая система России, бизнес и само государство находятся на грани дефолта и неизбежно обанкротятся.

Вся российская элита лишилась своих иностранных активов и стала невыездной.

Население лишилось доступа к банковским сервисам, валютному рынку и ключевым импортным товарам от автомобилей до кроссовок, от кинотеатров до смартфонов. Путешествия за границу стали невозможными, а самолеты больше не смогут летать даже внутри страны, без западного технического обслуживания.

Все виды промышленного производства России, включая авто-, авиа- и оборонную промышленность, лишились ключевых комплектующих и неизбежно остановятся, прекратят свою работу также ключевые IT-системы государства и бизнеса, поддержка которых была прекращена мировыми IT-гигантами.

Российские олигархи, созданные в свое время Путиным, один за другим осуждают военные действия России, улицы русских городов с каждым днем наполняются все более смелыми, возмущенными людьми, а в информационное пространство и непосредственную коммуникацию с российскими гражданами просачивается все больше новостей о реальном состоянии дел в зоне боевых действий и о состоянии России.

Неделя войны полностью подтвердила изначальную несостоятельность расчета на быструю победу и расчета на поддержку населением Украины российских войск. Напротив – боевые действия сплотили украинский народ и породили невиданную в новейшей истории коллективную ненависть к России. Украинское население тотально вооружилось и готово к партизанской войне.

Западный мир также, впервые за последние полвека, демонстрирует абсолютное единство в санкционной политике, безлимитном финансировании и вооружении Украины.

Повторимся, все это должно было быть очевидным для российской разведки и известно самому Путину. Таким образом принятое Путиным решение о войне фактически является государственной изменой Путина России, преступной некомпетентностью или злым умыслом.

Все предостережения и риски, положенные на стол, были проигнорированы, а предпринятые действия Путина строились на ложных допущениях. Однако решение было принято и дало ожидаемо нежелательный для России результат.

Что же остается Путину делать сейчас, для продления собственного режима.

Для подавления массовых протестов, всеобщей мобилизации и сокрытия экономического краха Путин может ввести военное положение.

В рамках этих мер реализовать тотальное блокирование всех Интернет-ресурсов страны, включая поисковую систему Google, Facebook, Instagram, TikTok, все неконтролируемые правительством новостные ресурсы и мессенджеры.

Массово репрессировать, сажать в тюрьмы и убивать на улицах возмущенное население, в лучших традициях НКВД и нового идеала Путина – Северной Кореи. Национализировать все крупные корпорации и уничтожить собственных олигархов под предлогом государственной измены.

Однако успех подобных мероприятий является маловероятным. У российского государства недостаточно организационных возможностей, силовиков, а главное – готовности должностных лиц выполнять подобные приказы.

Россия является одним из самых коррумпированных и неэффективных государств мира. Чиновники были лояльны к Путину до тех пор, пока это позволяло грабить страну на своем уровне. То же самое касается и российской элиты.

Русская армия не станет расстреливать русских людей на Красной площади, а русский милиционер не будет рисковать жизнью, гоняясь за диверсантами, Путина ждут тотальный саботаж на всех уровнях государства и тотальная дезинформация со стороны топ-менеджмента, приносящего новости в бункер.

Российская элита не давала Путину разрешение на самоуничтожение страны.

Путин начал войну не просто с Украиной или НАТО, Путин начал войну прежде всего с собственным государством, собственным окружением, с собственным народом.

О причинах такого решения Путина можно лишь догадываться, возможно, это психическая болезнь, возможно, жажда войти в историю перед собственной кончиной, возможно, тотальная неинформированность, связанная со страхом окружения говорить Путину правду о реальности, а возможно – банальное невежество самого Владимира Путина. Но это уже не важно.

Важно то, что как бы долго и тщательно Путин ни выстраивал собственную систему безопасности и модель беспрекословного подчинения в окружении, ему, как и никому другому в истории, не удастся победить свою тень – повара, горничную, любовницу, помощника, массажиста, оператора вентиляции бункера, электрика, сантехника, водителя, охранника, собственных генералов и министров, близких друзей и родственников, своих кошельков и пропагандистов.

Сегодня Путин стал причиной персонального краха всех, кто терпел его в обмен на кусок пирога.

Путин сегодня стал не только врагом человечества, угрожающим устроить десятки чернобылей на территории Европы или начать ядерную войну, не только террористом мира номер один – подрывающим и бомбящим жилые районы, школы, больницы и садики, Путин умудрился стать экзистенциальным врагом для всей российской элиты.

Путина неизбежно отстранит его ближайшее окружение – это вопрос считанных недель, а может, и дней. Нужно выстоять.

Алексей Жмеренецкий, народный депутат Украины, член Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам расследования возможных противоправных действий представителей органов государственной власти и других лиц, которые могли содействовать нарушению государственного суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности Украины и представлять угрозу национальной безопасности Украины.

Алексей Жмеренецкий, для УП