Казахобандеровец. Как бывший морской пехотинец Назарбаева пошел в ВСУ защищать Украину

На его груди тату с тризубом и крыльями. На спине – флаг Казахстана: парящий орел и солнце.

30-летний Жасулан Дуйсембин – бывший "черный берет" морской пехоты Казахстана. С осени 2021 года – боец ВСУ с казахским паспортом, которому на родине грозит тюремное заключение как "наемнику".

Широкомасштабное вторжение Российской Федерации Жасулан встретил в 45 километрах от Донецка. Участвовал в обороне Волновахи. Получил ранение и награду.

Впервые в Украину Жасулан Дуйсембин попал в 2015 году в состоянии, как он сам говорит, зомби. Был фанатом Назарбаева, смотрел на мир через российские нарративы. Но купил билет на самолет из Астаны в Киев, чтобы посмотреть на всех тех "ужасных" людей, которыми во время Майдана пугал телевизор.

После того, как Жасулан сошел с трапа в Борисполе, в его жизни все встало на свои места.

"Я понял, что был слепым, – говорит боец. – В Украине смог зажить, задышать полной грудью. Тут я обрел свободу, друзей и семью: жену и двоих детей".

Сегодня Жасулан продолжает защищать Украину от россиян. И надеется, что чиновники выдадут ему украинский паспорт.

"Когда я приходил, приносил все нужные документы, постоянно находились какие-то препятствия, – вспоминает Дуйсембин. – И пан Зеленский, и еще даже Порошенко обещали, что все, кто будет сражаться за Украину, имеют право получить гражданство. Но на деле этого малореально добиться.

Хочешь воевать за Украину – приезжай, погибай, но паспорт мы лучше дадим российскому журналисту, который просто говорит, что он против войны. Принцип такой, получается?".

В интервью УП Жасулан Дуйсембин вспоминает свою гангстерскую юность, рассказывает, как научился различать добро и зло. Прогнозирует исход возможного вторжения России в Казахстан и объясняет, почему ему так дорога Украина.

Далее – прямая речь героя.

Волноваха

Полномасштабная война началась для меня с 17-18 февраля, когда наш район уже начинали крыть артиллерией. Мы с ребятами стояли в Новотроицком (Донецкая область – УП), на "нуле" (самая близкая к врагу позиция – УП). До 24-го активно летали беспилотники и сумели срисовать подробно все наши позиции, потому что тогда был приказ не стрелять.

Затем начались интенсивные бои. Учитывая соотношение сил, пришлось отступить и закрепиться в Волновахе. Оборону держали две недели, в итоге отошли еще дальше – в село Владимировка.

Преимущество у врага было не только в технике и в огромном количестве снарядов. Местные сделали все, чтобы россияне шли дальше – сдавали наши позиции, корректировали огонь.

Перед заходом во Владимировку разведка предупредила, что там до 80-90% поддерживают "русский мир". Такое, в общем, злосчастное село. Когда мы там стояли, некоторые мужики подходили, в лицо матерились: "Вам хана!".

Еще в Волновахе мои ребята около 3:20 ночи поймали подозрительного мужика. Я спрашиваю: "Что ты тут потерял?". А он отвечает: "Иду домой кошку кормить". Я ему: "Ты с кошкой поругался? Отдельно с ней живешь?" (смеется).

Проверили документы, сфотографировали паспорт, отпустили около 4:00. Он крестился, божился, что любит Украину. А в 6:00 по нам нанесли массированный артудар. Причем никто не знал, где мы, потому что на тот момент только заняли оборону.

Жасулан Дуйсембин: "Невозможно привыкнуть к тому, что кто-то сдает позиции ВСУ. За деньги или по личным убеждениями, не важно"

Во Владимировке в первую же ночь один парень лет 22-х на велосипеде подъехал, начал что-то высматривать. Мы его не догнали. На следующую ночь он вернулся. Перед этим я поставил наряд в камышах, и на этот раз его задержали. Посадили на немного в холодный погреб, чтобы одумался. Он тоже клялся в любви к Украине. Отпустили – и опять прилеты.

К чему я это рассказываю? На моей родине много таких же людей. Есть вероятность, что вот эти ублюдки, выступающие за продвижение "русского мира", устроят что-нибудь в Северном Казахстане по типу того, что случилось на Донбассе в 2014-м. В каждом селе, где будет казахский солдат, найдутся фанаты России, которые сдадут пацанов.

Обидно, что вообще такие люди есть. Считаю, что с ними не нужно было так долго нянчиться. Жизнь каждого воина, защищающего свою страну, бесценна. На гражданке – жена дети, любящие родители, а он гибнет только потому, что какая-то тварюка сдает позиции.

Винтик

До 2015 года я почти ничего не знал об Украине. В 2014-ом наблюдал за событиями на Майдане, но больше с пророссийской позиции. Узнавал о незнакомой мне стране по вымышленной информации о диком национализме, нацизме.

В 2015 году купил прямой билет из Астаны в Киев – захотел сам посмотреть на этих ужасных людей (смеется). Пообщаться и понять, какие они на самом деле. И побьют ли меня за русский язык.

Чем я становился старше, тем больше чувствовал: что-то в этой жизни не так. Что я – винтик в системе. Но до того, как попасть в Украину, я все равно имел неприязнь к украинцам из-за пропаганды. В общем, в Борисполь я прилетел, как зомби.

Мое первое впечатление объяснить трудно. Это поймут, наверное, только творческие люди. Когда я вышел из самолета, первое что шокировало – совершенно другой воздух. Сам климат намекал, что я оказался именно в том месте, куда стремился всю жизнь.

В Киеве я встретил много хороших, адекватных людей. Никто ни разу меня не упрекнул за русский язык. Я обрел тут друзей.

"До Украины я прозревал понемногу годами, но здесь у меня наконец-то открылись глаза. Наступил переломный момент – я окончательно осознал, что был зомбированным"

Если говорить откровенно, возвращаться в Казахстан мне не хотелось. Я понял, что не смогу там жить, не чувствую себя свободным, творчески раскрытым. В Казахстане мне дышать тяжелее.

Я понимаю, что сегодня любое сказанное мной слово может сыграть против меня. Но процитирую известную фразу, чтобы описать, что я чувствовал, когда возвращался домой: "После того, как сядешь в "Мерседес", уже никогда не захочешь "Жигули". Как-то так.

В Киеве я увидел развитую инфраструктуру, разные мелочи, удобные сервисы. В Астане все по-другому работает. И сама система устроена так, что 70-80% казахстанцев по уши увязли в кредитах на ближайшие 10-20 лет. В Киеве, в Украине есть все возможности развиваться, и совсем не обязательно быть жертвой банкиров.

Система в Казахстане очень похожа на российскую, где тоже множество людей завязаны на ипотеке. У нас все копируют с России. Там принимали какой-то закон, а народ у нас всегда шутил: "Скоро и у нас такое будет" (смеется).

Ранение

Я служил в единственной бригаде морской пехоты Казахстана. Черный берет, все такое. Но там я был натаскан больше в плане воинской дисциплины: распорядок дня, опрятная одежда, чистая обувь…

Меня научили маршировать, стоять в шеренге. Разбирать, собирать автомат. Целиться, стрелять. Все это – стандартные, совковые навыки. Армейский опыт по натовским образцам я приобрел от инструкторов в Украине.

Второй раз в Украину я прилетел в 2018 году, поселился в Харькове, строил отношения с будущей супругой. Все было прекрасно. Теперь Харьков – вообще мой самый любимый город. Люблю его больше даже, чем Киев или Львов.

До 2020 года я зарабатывал строительством, занимался кровлей. Не вникал особо в ситуацию на Донбассе. Но к 2020-му у меня уже были в Украине двое детей, и я впервые задумался о том, что они – в опасности.

Я начал много анализировать, задавать вопросы своему хорошему знакомому, который на передовой с 2016-го. После года размышлений я решил официально пробиться в ВСУ. Не хотел быть в добробате или в терробороне.

"Контракт я подписал в сентябре 2021 года. До того меня проверяли все инстанции, три месяца ждал ответа из СБУ. В итоге меня должны были забрать или в батальон "Донбасс", или в "Айдар". Высылали, как говорится на сленге, "покупателей". Но меня хитростью переманили в 53-ю бригаду"

Я – агностик. Верю, что Бог есть, но его нельзя постичь умом. Я по сути – грешный человек. Могу матом ругаться, пивка выпить или выкурить сигарету. А жена у меня более верующая. Решение идти служить поначалу она воспринимала с точки зрения религии. С декабря 2021 года я, когда уже был на передовой, только и слышал: "Неправильно это. Бог не хочет, чтобы ты кого-то убивал".

Но после начала полномасштабного вторжения, после того, что творили эти уроды с простыми людьми в Буче, Ирпене, жена стала менять свое мнение. Теперь она полностью поддерживает меня в том, чтобы мы очищали великую землю от этой нечисти.

Я – азиат. Когда только шел в ВСУ, то морально готовился к тому, что придется столкнуться с пренебрежительным отношением ко мне. Но первое, что запомнилось – то, как тепло меня приняли в подразделении. Я быстро стал зарабатывать авторитет. Все было шикарно, и это было очередным доказательством, что я – на правильной стороне.

На фронте меня больше всего поразило отношение ко мне, когда получил ранение. Стреляла БМП-2, 30-ым калибром. У нас пошли большие потери, потому что ответить нечем было, кроме автоматов.

Меня оглушило, острая контузия. Из уха лилась кровь, первые несколько минут не мог думать и двигаться. Так и остался в зоне поражения. И тут взрослый, седой боец, у которого семья, внуки ждут дома, пробрался ко мне, схватил за лямку "броника"и вытянул из-под обстрела.

Тогда у нас из 90 человек выжило 26. А о бойце с позывным "Седой" я больше ничего не слышал. Вполне вероятно, что он там погиб.

Добро и зло

Я родился в 1992 году в городе Аркалык, который можно сравнить с Чернобылем. Там не было ядерной аварии, но есть куча заброшенных пятиэтажек.

В Аркалыке были свои криминальные авторитеты. Как и везде, территория делилась на районы. Зашел в чужой – хана. Жил я в 6-ом микрорайоне, где было много серьезных ребят. Они дрались с битами и цепями, избивали друг друга на асфальте.

Когда переехал в Астану, продолжал расти в аркалыкской семье. Родные гордились этим, с детства напоминали о том, что я – родом с гангстерского города. Что везде нужно качать свои права.

В 2001-м пошел в простенькую школу № 16 в районе Жуковка, потому что семья была бедная. Мы с одноклассниками были, наверное, предпоследним поколением, которое занималось неблагопристойными делами.

Где-то внутри меня всегда сидело желание борьбы за справедливость. Я, например, мог потратить все деньги, чтобы покормить бездомных котят. Делал это так, чтобы ребята не видели и не засмеяли. Приходилось на людях поддерживать в себе вот этот образ крутого пацана.

После школы я связался с очень плохими ребятами с Привокзального района. Они могли просто напасть на прохожего, отобрать телефон – занимались гоп-стопом. Бывало, что выходил с ними на разные "дела", о которых говорить не хочется.

"Перелом начал наступать, когда я решил пойти в армию. Не хотел стать таким, как мой дядя, который четыре раза отсидел в тюрьме и спился. Помню, как однажды сказал себе: "Я рожден не для этого. Не хочу быть преступником, отморозком"

После армии я вернулся крепким и какое-то время занимался еще более ужасными вещами. Но потом стал посещать мечети, церкви. Пытался понять, есть ли Бог. Стал читать, общаться с образованными, верующими людьми. Я стал различать добро и зло. Все встало на свои места, когда попал в Украину.

Как отличить добро и зло? (Пауза). Зло – разрушение чьего-то мира. У каждого есть своя оболочка, личная дистанция. И я не имею права врываться в чужую жизнь, если меня об этом не попросят. И кому-то что-то внушать.

Россияне решили, что они имеют право вторгаться в любой мир. Неважно, в какой. Они хотят, чтобы их маленький мирок стал общим для всех.

Не делать зла – не разрушать чужой мир. Россия причиняет зло не только физически. Они не могут обуздать свой язык. Не следят за своей речью, за своими мыслями и эмоциями. Их переполняет чувство какого-то дерьма, и они этим дерьмом делятся с другими. Вместо того, чтобы сделать что-то хорошее внутри своей страны.

У них есть все ресурсы, чтобы жить на уровне той же Америки, которой они всю жизнь завидуют. Но вместо решения своих насущных проблем, каждый день они тратят миллиарды на войну в другой стране. Это и есть зло.

Честь

Когда солдат служит, особенно в момент войны, он должен быть сосредоточен на том, как больше орков закосить. Как очистить от них Украину и остаться в живых по возможности. Ничто не должно отвлекать его от великой цели.

В моем случае есть раздражающий, отвлекающий фактор – я до сих пор не могу получить украинское гражданство. Не могу на все 100% сосредоточиться на войне.

Спецслужбы Казахстана пытаются меня достать, кошмарят родственников. Я стал врагом не только для россиян, но и для властей Казахстана. На меня там завели уголовное дело, хотят посадить как "наемника".

Помимо того, что я воюю против орков, еще поддерживаю оппозиционное движение. Говорю о том, что в Казахстане должна быть свободная жизнь. Пытаюсь открыть глаза людям, и все больше казахов ко мне прислушиваются.

Даже от воинов ВСУ я слышал восторги в адрес Токаева, который якобы дал пощечину Путину на форуме в Санкт-Петербурге. Я мыслю более приземленно. Как любой казах, я никогда не прощу ему расстрел мирных граждан. Он позвал русские войска.

Далеко не секрет, что Россия обходит санкции через Казахстан. Я не могу это аргументировать документально. Но общаюсь со многими людьми, которые подтверждают: достаточно поменять на фуре российский номер на казахский, и можно спокойно провезти груз через Казахстан.

Мне кажется, то, что сказал Токаев Путину – часть продуманного сценария. Чтобы Запад не вводил вторичные санкции против Казахстана. Чтобы не попасть под удар, как Россия. Достаточно было сказать, что не признаешь "ЛДНР," и создать такой вот хайп. Хотя несколько лет назад Токаев говорил, что не признает аннексией то, что произошло в Крыму.

Если что-то начнется на севере Казахстана по типу Донбасса, то там преимущественно степная зона. В открытом поле у Казахстана нет шансов против армии РФ с ее ракетными системами, артиллерией и авиацией. Даже при том, что в Казахстане якобы выделяют миллиарды на вооружение. Вместо покупки оружия натовского образца они покупают виллы где-нибудь в Британии.

Есть большая надежда, что, в случае нападения России, казахам поможет даже не Китай, а Турция. Эрдоган мечтает создать Великий Туран – объединение тюркских народов и армий: Турции, Азербайджана, Казахстана, Туркменистана, Узбекистана, Кыргызстана.

"Турецкая армия очень сильна. Мы это видим по одним только "Байрактарам". Поэтому на Казахстан полномасштабной войной Россия вряд ли пойдет. Но вполне вероятно какое-нибудь подлое сепаратистское движение"

То, что происходит сейчас, рано или поздно должно было случиться. Россия терроризировала Чечню, потом Грузию, Сирию. Прав был Джохар Дудаев, который сказал, что конец России придет, когда взойдет украинское солнце.

Сегодня происходят исторические события. Россия упадет экономически и политически. Ее по кускам разберут: Китай, Япония и Украина вернут оккупированные земли, у Казахастана тоже много забрали в свое время.

В будущем будут только свободные государства. Казахстан, надеюсь, одумается. Избавится от российской системы, будет жить цивилизованно, без диктатуры, и строить отношения с соседями только при помощи дипломатии.

Сегодня я на поле боя. Бояться мне нечего. Пугает только, что могу стать ненужным Украине, когда закончится война. Что обо мне просто забудут, как о многих иностранных добровольцах в 2015-2016 годах, чтобы просто не заморачиваться. Найдут какую-то причину – назовут преступником, мародером, чтобы сбагрить властям Казахстана.

Для меня честь умереть в бою. Если перед смертью успею хоть секунду подумать, то улыбнусь, понимая, что прожил не зря. Что пожертвовал жизнью ради чего-то хорошего и великого.

Евгений Руденко – УП