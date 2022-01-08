Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Казахстан: очевидець розповів про розстріли людей та приховування кількості жертв

Субота, 8 січня 2022, 22:09
Казахстан: очевидець розповів про розстріли людей та приховування кількості жертв
Протести у Казахстані, фото AFP/Getty Images

Мейрхан Абдуманапов, один з лідерів придушеної 6 січня протестної акції в Алмати в Казахстані, розповів журналістам, що силовики стріляли в мітингувальників на ураження, і тепер влада приховує інформацію про реальну кількість жертв.

Джерело: проект Радіо Свобода "Сибір.Реалії"

Деталі: Офіційно МВС Казахстану рапортує про 18 загиблих силовиків та 26 убитих мітингувальників. Але очевидець і учасник протестних акцій на центральній площі Алмати повідомив, що влада замовчує те, скільки людей убито насправді, а також інформацію про масовий розстріл протестувальників.

Реклама:

Крім того, громадські активісти говорять про те, що жертв серед протестувальників набагато більше, і основна частина з них, зважаючи на все, загинула під час зіткнень і розстрілу табору мітингувальників на центральній площі Алмати.

Пряма мова Абдуманапова: "Приблизно о 9 годині ранку 6 січня на площі з'явилися військові вантажівки, машини та кілька бронетранспортерів з кулеметами нагорі. Звідти вийшли солдати і по всьому периметру з автоматами. вісім чоловік, найстарших за віком, у тому числі і я, від імені мітингувальників вийшли до них уперед, з білим прапорцем і піднятими вгору руками, щоб провести переговори.

Коли ми перейшли загороджувальні щитки, якими вночі самі та обгородили табір, в нас почали стріляти. То були попереджувальні постріли, але поруч зі мною великий чоловік, років за 50, тобто молодший за мене, раптом упав. Куля йому влучила у ліве стегно. Ми вже відступили назад, у бік загородження. Але я не зміг покинути пораненого і повернувся. Насилу я його підняв і доніс до загородження, звідти ми його вже відправили до лікарні.

ВІДЕО ДНЯ

…На площі (вже увечері) з'явилися бронетранспортери із кулеметами. Стріляти вони почали на ураження без попередження. Люди кинулися врозтіч, я побачив, що дехто впав. Я сам бачив на власні очі сім людей. Когось поранило в руку, когось у голову. З них двох ми змогли вивезти, поранених, а решту ні. Двоє дівчат зовсім молодих і один хлопець, вони не подавали ознак життя. Ще один літній, важкий, живий, я спробував його підняти, але не зміг.

Поки я його намагався витягнути останнього, кілька куль влучили зовсім поряд, не зачепивши дивом, і мені довелося залишити його.

Під градом куль ми змушені були покинути площу. По дорозі я побачив легкову машину. Там двоє молодих хлопців, один за кермом, другий поряд. Машина заведена, видно, вони намагалися на машині поїхати, але лобове та заднє скло розстріляні, а хлопці вже мертві, без ознак життя…"

Нагадаємо:

  • 5 січня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв звернувся до країн учасниць Договору про колективну безпеку (ОДКБ) із проханням ввести війська для боротьби з "терористами". Росія направила свої війська для придушення протестів у Казахстані.
  • Влада Казахстану після прибуття російських військових заявила, що станом на 7 січня майже придушила протести і відновила "порядок". Токаєв наказав армії стріляти на ураження по мітингувальникам.

Знати більше: Навіщо Кремль встановлює контроль над Казахстаном

Теми: Казахстанвбивствозброяправа людини
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
Казахстан
Консул РФ залишив пост після заяв про спад вивчення росмови у Казахстані
Сайт російського телеканалу пропаганди "Царьград" заблокували в Казахстані
Казахстанців агітують у російську армію за допомогою інтернет-реклами − Reuters
Останні новини
03:57
На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло
03:04
ОновлюєтьсяУ частині областей цієї ночі була оголошена ракетна небезпека – Повітряні сили
02:52
У Кувейті оголосили про призначення нового еміра
01:14
Суд Ватикана вперше в історії засудив кардинала до тюремного ув'язнення
00:44
оновлюєтьсяРосіяни запускали "Шахеди" з різних напрямків
00:16
Росіяни створюють фейкові Telegram-канали українських бригад і батальйонів – ЦПД
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
23:17
Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ
22:55
відеоУ Миколаєві учасників акції "Гроші на ЗСУ" не пустили до укриття, поліція розслідує
22:31
У Польщі оголосили звинувачення кандидату в депутати, який "замінував" Сейм
Усі новини...
Реклама: