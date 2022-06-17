Токаєв у вічі Путіну заявив, що не визнає так звані "республіки" в ОРДЛО

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв віч-на-віч із російським президентом Володимиром Путіним заявив, що не буде визнавати "квазідержавні утворення" на Донбасі.

Джерело: відповідь Токаєва на Петербурзькому міжнародному економічному форумі на запитання російської пропагандистки Маргарити Симоньян щодо війни Росії проти України

Пряма мова Токаєва: "Загалом підрахували, що якщо право націй на самовизначення насправді буде реалізовано на всій земній кулі, то замість 193 держав, які зараз входять до ООН, на Землі виникне понад 500 або 600 держав. Звичайно, це буде хаос.

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Тому не визнаємо ні Тайвань, ні Косово, ні Південну Осетію, ні Абхазію. Очевидно, цей принцип буде застосований щодо квазідержавних об'єднань, якими, на наш погляд, є Луганськ та Донецьк (так звані "ДНР" і "ЛНР" – УП)".

Деталі: Токаєв сидів поруч із російським президентом Володимиром Путіним на подіумі міжнародного економічного форуму в Санкт-Петербурзі. Глава РФ нічого не додав і не прокоментував після відповіді Токаєва.

Симоньян запитала в президента Казахстану, як його країна ставиться до так званої "спеціальної воєнної операції РФ" в Україні. Токаєв сказав, що в Казахстані є дуже різні погляди стосовно війни Росії проти України, бо в країні стале громадянське суспільство.

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Водночас президент Казахстану сказав, що в сучасному світі виникла криза міжнародного публічного права, яка зумовлює нестабільність у відносинах між державами. За його словами, основний документ, на якому ґрунтується міжнародне право, а саме Статут ООН містить два взаємосуперечливі принципи. Токаєв каже, що, з одного боку, міжнародне право передбачає право націй на самовизначення, а з іншого – непорушність міжнародно визнаних кордонів і територіальної цілісності країн-членів ООН.

Казахстан, за його словами, неухильно підтримує принцип непорушності міжнародно визнаних кордонів.

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