Фитнес-тренер на миллиард. Как компания близкой подруги руководителя Днепропетровской ОГА стала самой богатой во время войны

Мільярди, закатані в українські дороги, завжди викликали неабияку цікавість у суспільстві. Адже чим більше коштів витрачається державою, тим більше охочих їх отримати – а значить, тим більше корупційних ризиків. А дорожнє будівництво – це саме історія з багатьма нулями. І вона нескінченна.

Непублічні зв'язки та конфлікти інтересів, коли державні посадовці діють у приватних інтересах – не новина для українського світу великих грошей.

Але історія, про яку далі піде мова, має серйозні обтяжливі обставини – війна. Війна, під час якої раніше маловідома компанія з Дніпра почала отримувати великі гроші.

Розповісти про неї ми вирішили тому, що співвласниця компанії, яка від 24 лютого отримала 1,5 мільярда гривень на ремонт і експлуатацію доріг у Дніпропетровській області, схоже, є близькою людиною для керівника цієї самої області.

Під час роботи над матеріалом до нас звернулись колеги з програми "Схеми". Як виявилося, журналісти проєкту також працюють над цією ж темою. Із поваги до роботи один одного редакції домовились відтермінувати нашу публікацію та опублікувати розслідування одночасно. Матеріал проекту "Схем" знаходиться за цим посиланням.

Авто та спільні перельоти

30 травня цього року о 15:25 на пункт пропуску Могилів-Подільський під'їхав білий автомобіль КІА з жінкою за кермом. 34-річну водійку звати Яна Хланта. Вона – майстер спорту з пауерліфтингу та фітнес-тренерка.

Яна Хланта Фото з сайту dnepr.sporty.ua

Автівка Kia Sportage 2020-го року випуску, на якій Яна виїхала у Молдову того дня і на якій загалом від початку повномасштабного вторгнення перетинала кордон 8 разів, зареєстрована на компанію "Севент консалтинг груп". Єдиний власник компанії – очільник Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко.

Валентин Резніченко

Валентин Резніченко був менеджером голови адміністрації президента Петра Порошенка Бориса Ложкіна. За президентства Порошенка з 2015 року очолював Дніпропетровську обласну державну адміністрацію. У 2020 році призначений на цю ж посаду президентом Володимиром Зеленським. За інформацією джерел "УП", Резніченко товаришує із заступником керівника Офісу президента Кирилом Тимошенком.

Про те, що Яна Хланта – далеко не чужа людина для очільника Дніпропетровської ОДА Валентина Резніченка, свідчать і інші факти.

Як з'ясувала "Українська правда", за допомогою джерел у правоохоронних органах, за 2020 – 2021 роки Резніченко та Хланта п'ять разів перебували разом за кордоном.

На початку січня 2020-го, коли Резніченко ще не був очільником Дніпропетровської ОДА, пара злітала до Риги.

Наприкінці лютого 2020-го року Резніченко та Хланта одним рейсом вилетіли до Риги та знову ж одним рейсом повернулись із Берліна через два дні.

У липні 2021-го пара провела кілька днів у Стамбулі, у жовтні 2021-го – день у Мюнхені.

У грудні 2021-го Резніченко та Хланта на кілька днів злітали до Праги – на день народження фітнес-тренерки.

Частина перельотів здійснювались у вихідні дні. І перед тим, як розповісти подальші обставини з життя Хланти, варто зауважити, що Резніченко та Хланта з огляду на попередні факти знайомі майже три роки.

"Операція– експлуатація"

Від початку повномасштабного вторгнення Яна Хланта перетворилась на настільки помітну фігуру серед дорожніх будівельників, що на неї не можна було не звернути увагу.

Сторінка жінки в інстаграм закрита. В інтернеті можна знайти лише згадки про її участь у спортивних змаганнях та тренерську діяльність.

За кількістю отриманих за цей період бюджетних коштів Хланта обійшла навіть такого гіганта як турецька компанія "Онур". Точніше не сама Хланта, а компанія "Будінвест Інжиніринг", однією з власників якої вона є.

49% статутного капіталу фірми – у підприємця з Дніпра Павла Чухна.

Чухно – колишній директор "Спортивного клубу "Прометей" у Дніпрі, яким володіє бізнесмен Володимир Дубинський. Його та брата – Леоніда Дубінського – розшукує ФБР за їхню ймовірну участь в іпотечному шахрайстві в Каліфорнії.

2% статутного капіталу "Будінвест Інжиніринг" – у Літнаровича Дмитра Вікторовича, який є директором компанії.

Ще 49% статутного капіталу фірми належать мешканці Дніпра Яні Хланті.

Співвласники компанії "Будінвест Інжиніринг" Джерело: YouControl

Компанію "Будінвест Інжиніринг" було засновано в 2015 році Воробйовою Іриною Іванівною. Це сталося того ж року, коли Валентин Резніченко вперше очолив Дніпропетровську ОДА.

Справжній злет у діяльності компанії почав відбуватися з 2020-го року, коли Резніченко вдруге став головою облдержадміністрації Дніпропетровщини. Невдовзі після цього, навесні 2021-го року, у компанії змінюються власники. Тоді співвласниками підприємства і стають Яна Хланта та Павло Чухно.

У 2021 році компанія перемогла в тендерах на загальну суму близько 15 мільярдів гривень. При цьому, відповідно до даних порталу Spending, компанія отримала того року перерахувань на свої рахунки на понад 4 мільярди гривень.

Тоді "Будінвест Інжиніринг" навіть увійшла до топ-10 підрядників "Укравтодору" за версією видання "Наші гроші".

Основними замовниками будівельних та дорожно-ремонтних послуг, у яких вигравала "Будінвест Інжиніринг" у 2021-му, були Служба автомобільних доріг у Дніпропетровській області та Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської ОДА.

А цього року під час повномасштабної війни компанія опинилась у топі серед "дорожніх" підрядників за розміром отриманих коштів.

За допомогою єдиного вебпорталу використання публічних коштів "Українська правда" з'ясувала, що за час повномасштабної агресії в 2022-му році компанія "Будінвест Інжиніринг" отримала близько 1,5 мільярда гривень.

Скріншот з єдиного вебпорталу використання публічних коштів Spending

Більша частина коштів – від Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської ОДА. Дані про частину з цих договорів навіть не були опубліковані в системі "Прозорро" через особливості закупівель під час воєнного стану.

Ці кошти компанія отримала переважно не на капітальний ремонт або будівництво, а на експлуатаційне утримання автомобільних доріг.

За час повномасштабної агресії на підрядах в одній лише Дніпропетровській області на "Будінвест Інжиніринг" надійшло перерахувань більше, ніж на такі відомі шляхобудівельники як "Автомагістраль-Південь" та "Онур конструкціон інтернешнл" по всій Україні.

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Майже 300 мільйонів на те, "чого нема"?

Джерела "УП" серед "дорожників", які займаються реальним будівництвом, переконують, що такі суми на утримання доріг в області, в якій не було бойових дій, можуть викликати велике питання. Як мінімум у доцільності та як максимум – у розтраті або нецільовому використанні.

"Українській правді" вдалося ознайомитись із даними щодо контрагентів "Будінвест Інжиніринга" та щодо товарів і послуг, які компанія закупила в 2022 році.

Зокрема, нас зацікавило ТОВ "БНМ", у якого "Будінвест Інжиніринг" купляв гарячі та теплі асфальтобетонні суміші. Загалом в 2022 році ця компанія отримала від тендерного "щасливчика" за різні товари понад 400 мільйонів гривень, із них майже 300 мільйонів гривень – за асфальтобетонні суміші.

Однак сама "БНМ" в 2022 році закупила такі суміші в іншого підприємства в рази в меншому обсязі, ніж нібито поставила "Будінвест Інжинірингу".

За майже 300 мільйонів гривень можна закупити тисячі дронів та сотні пікапів, на які щодня для Збройних сил України збирають українці. Чи могли ці кошти бути банально виведені або піти не на постачання зазначених товарів та проведення окреслених робіт?

За даними "Реєстру судових рішень", восени 2021-го року дніпровські податківці провели документальну позапланову виїзну перевірку діяльності "Будінвест Інжиніринг".

Зокрема, щодо певних операцій із окремими постачальниками за 2019-2020 роки податківці не змогли встановити, за якою адресою відбувалися вантажно-розвантажувальні роботи та чи взагалі відбувалася передача товару від постачальника до покупця. Щоправда, підприємці успішно оскаржили рішення у суді.

Питання до Резніченка

"УП" звернулася по коментарі до Резніченка та Хланти. Ми надіслали питання в месенджери на їхні особисті телефони. Обидва фігуранти матеріалу не відповіли редакції до публікації.

Враховуючи суспільну важливість інформації, редакція вважає за потрібне публічно поставити ці запитання. Принаймні до посадової особи – голови Дніпропетровської ОДА Валентина Резніченка.

На яких підставах належна вам компанія "Севент консалтинг груп" надала в розпорядження автомобіль Kia Sportage в користування Хланті Яні Олександрівні? За час повномасштабної агресії Росіі ТОВ "Будінвест інжиніринг" отримала понад 1 мільярд гривень від Департаменту ЖКГ та будівництва Дніпропетровської ОДА. Чи було вам відомо про укладення цих договорів із компанією, співвласником якої є особа, що спільно з вами регулярно виїжджала за кордон? У яких відносинах ви перебуваєте зі співвласницею ТОВ "Будінвест інжиніринг" Хлантою Яною Олександрівною? У зв'язку з чим ви разом перебували за кордоном 5 разів упродовж 2020-2021 років?

Михайло Ткач, УП