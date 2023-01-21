Из жизни каннибалов

"Мы знаем две истории из саратовских зон, из ужасных совершенно зон, там одна есть очень специальная. Оттуда взяли маньяка, у которого, так сказать, в портфолио каннибализм. Он тоже поехал на войну", – так описывает вербовку пригожинских бойцов оппозиционная журналистка и глава фонда "Русь сидящая" Ольга Романова.



Конечно, история про каннибала, отправленного воевать в Украину, выглядит шокирующе. Но при желании российские пропагандисты могли бы легко реабилитировать мобилизованного людоеда в глазах соотечественников.

Скабеевой и Соловьеву было бы достаточно поведать своей аудитории, что следы каннибализма обнаружены в Испании – на древнейшей европейской стоянке Атапуэрка. И в Италии – на черепе неандертальца, найденном в Саккопасторе, на юго-восточной окраине Рима. И в Германии – в захоронениях близ деревни Херцхайм, чей возраст составляет около 7000 лет.

Стало быть, каннибализм повсеместно распространен на Западе, и современным россиянам не стоит его стыдиться.

При всей гротескности этот гипотетический пример отлично вписывается в кремлевские пропагандистские шаблоны.

Россия XXI века пытается обелить собственное настоящее, копаясь в чужом прошлом.

"Путин напомнил США об аннексии мексиканских территорий", "Путин вспомнил о Хиросиме и Нагасаки", "Путин напомнил об имперских амбициях Британии в войне из-за Фолклендских островов", "Путин вспомнил о старой идее Польши поглотить Украину": примерно так выглядит типичная подборка новостей из РФ.

Пожалуй, нет такой современной российской гнусности, которую в Москве не попытались бы оправдать, сославшись на западный опыт 40-летней, 100-летней или 170-летней давности.

"Мы не хуже других" – вот месседж, который кремлевская пропаганда усердно продвигает в массы. Это отличает нынешнюю Россию от покойного Советского Союза, эксплуатировавшего принципиально иной пропагандистский мотив: "Мы лучше всех".

Будучи людоедским государством, СССР придавал огромное значение собственному позитивному имиджу и прилагал колоссальные усилия, чтобы избежать обвинений в людоедстве.

Все, что могло дискредитировать Страну Советов в глазах прогрессивного человечества, старательно замалчивалось. Массовые репрессии, Голодомор, ГУЛАГ, секретный протокол к пакту Молотова-Риббентропа, Катынь, депортации неугодных народов: вся советская грязь и кровь тщательно вычищалась из информационного пространства.

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Для российских реваншистов этот путь был закрыт изначально: в годы перестройки и в 1990-е наружу выплыло слишком много неприглядной правды. Готовый фарш не провернешь назад, и в постсоветские времена на смену отрицанию пришло оправдание.

Публичная реабилитация СССР в 2000-е и 2010-е строилась на том, что в действиях советского режима якобы не было ничего постыдного.

Обречь миллионы крестьян на голодную смерть, покрыть огромную страну лагерями, высылать целые народы, тайно договариваться с нацистами о разделе сфер влияния в Восточной Европе – все это объявили нормальными и допустимыми издержками государственного строительства.

Хотя в 1960-е или 1970-е представить подобную просоветскую риторику было просто невозможно.

По сути, нравственная деградация российского общества началась именно с этого: с публичных оправданий советского каннибализма, который в самом СССР замалчивался и отрицался.

Постсоветские россияне оказались развращены в гораздо большей степени, чем советские люди эпохи застоя, которых информационная блокада все-таки спасала от морального растления.

Советский миф позволял человеку сохранить какие-то этические ориентиры ценой незнания. Постсоветский миф такой возможности не оставил. И, начав с оправдания людоедского прошлого, Россия закономерно пришла к оправданию любых современных злодеяний.

Сегодняшняя Российская Федерация защищает собственное людоедство, обвиняя в каннибализме всех подряд и подталкивая целевую аудиторию к выводу, будто ничего зазорного в этом нет. Людоедами якобы населен весь мир, и на общем фоне РФ ничуть не выделяется.

Правда, из-за недостатка свежих примеров приходится апеллировать не к чужой современности, а к чужой истории.

Когда надо оправдать аннексию Крыма в 2014-м, Путин ссылается на аннексию Техаса в середине 19-го столетия.

Когда нужно оправдать полномасштабное вторжение на украинские земли в 2022-м, в Москве говорят о политике Речи Посполитой после Первой мировой войны.

А когда необходимо оправдать ядерный шантаж в XXI веке, в Кремле вспоминают о "прецеденте", созданном Соединенными Штатами в далеком 1945 году.

Логика страны-агрессора проста: если семьдесят, сто или двести лет назад кем-то на Западе было что-то сделано, значит, это общемировая норма, и нынешнее российское государство вправе поступать так же.

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Чтобы реабилитировать себя, Россия отрицает саму идею прогресса. Идею о том, что с годами человечество может и должно становиться лучше – гуманнее, справедливее, договороспособнее. Идею, которая лежит в основе всей нашей цивилизации, и благодаря которой бывшие варварские территории стали сегодняшним Европейским Союзом.

В истории Запада предостаточно темных страниц и позорных пятен: империализм, колониализм, фашизм, угнетение, дискриминация, захватнические войны.

Но сила западного мира – не в исторической безгрешности, а в способности год за годом эволюционировать в лучшую сторону.

Переосмысливать ошибки прошлого. Каяться за совершенные преступления. Низвергать с пьедесталов бывших героев: будь то расисты XIX века или кумир 1990-х Харви Вайнштейн. Именно это, а не идеальный исторический анамнез, отличает современное западное общество от России.

После 24.02.2022 среди украинцев стало модно копаться в многовековой российской истории, выискивая компрометирующие материалы против нашего врага.

Но по большому счету любители исторического компромата лишь подыгрывают кремлевской пропаганде – их обвинения легко парируется компроматом из истории других стран.

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Если вы вспоминаете жестокого деспота Ивана IV, вам могут ответить, что его западный современник Карл IX лично расправлялся с гугенотами в ходе Варфоломеевской ночи.

Если вы упрекаете Петра I в строительстве государства на костях своих подданных, то же самое может быть инкриминировано и Людовику XIV.

Если вы обвиняете Россию 19 века в агрессивной империалистической политике, вам могут возразить, что это было мейнстримом, и тогдашние англичане, французы, немцы и даже бельгийцы вели себя не лучше россиян.

А потому стоит правильно расставлять акценты.

Проблема не в том, что двести или триста лет назад Россия была людоедской империей – а в том, что она остается таковой в XXI веке.

Выступает уродливым реликтом прошлого. Восстанавливает те практики, которые с таким трудом удалось изжить на Западе.

Наш противник не просто упражняется в каннибализме – он старается представить возрожденный каннибализм как норму в глазах всей планеты.

И оставить Россию безнаказанной означает не только поощрить Путина и Ко, но и взрастить сотни других каннибалов в разных точках земного шара.

Михаил Дубинянский