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Куршевель их. УП нашла недвижимость российских олигархов во Франции

Михаил ТкачПятница, 3 февраля 2023, 09:25
коллаж: Андрей Калистратенко

Куршевель – один із найдорожчих зимових курортів у світі, а також одне з найулюбленіших місць для зимового відпочинку найбагатших росіян.

Тут, у французьких Альпах, можна побачити маєтки російської еліти, зустріти автівки на російських номерних знаках і навіть знайти представників цієї самої еліти. 

"Українська правда" вирушила до Куршевеля, аби показати, як заможні росіяни відпочивають у Європі майже через рік після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. 

Михайло Ткач, УП

Темы: олигархиФранциянедвижимостьРосcияЕвропа
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