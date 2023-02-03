Куршевель их. УП нашла недвижимость российских олигархов во Франции
Пятница, 3 февраля 2023, 10:25
коллаж: Андрей Калистратенко
Куршевель – один із найдорожчих зимових курортів у світі, а також одне з найулюбленіших місць для зимового відпочинку найбагатших росіян.
Тут, у французьких Альпах, можна побачити маєтки російської еліти, зустріти автівки на російських номерних знаках і навіть знайти представників цієї самої еліти.
"Українська правда" вирушила до Куршевеля, аби показати, як заможні росіяни відпочивають у Європі майже через рік після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
Михайло Ткач, УП