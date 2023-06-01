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Украинская правда нашла на Лазурном берегу депутатов, чиновников и даже бывшего президента

Михаил ТкачЧетверг, 1 июня 2023, 09:00
коллаж: Андрей Калистратенко

Перша та друга частини розслідування про "Батальйон Монако" наочно продемонстрували, що навіть під час повномасштабного вторгнення Росії українські віп-біженці та відпочивальники масово обирають Лазуровий берег.

Нагадаємо, після скандалів із закордонними відпустками на початку року РНБО заборонила виїзд для чиновників та депутатів. Відтоді урядовці, народні депутати та низка інших посадовців, прокурори, судді, представники місцевого самоврядування мали змогу перетинати кордон виключно з метою службового відрядження.

Навесні 2023-го, під час пошуку активів російських еліт, "Українська правда" двічі працювала на Французькій Рив'єрі. І, авжеж, ми не могли не звернути увагу на українських народних депутатів та чиновників, які попри заборону все одно прилітають у цей один із найдорожчих куточків світу. 

Михайло Ткач

Темы: ФранцияКучмаЛевочкинвойна
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