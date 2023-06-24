Родная мать война
"Все, кого я знаю, уехав, улучшили свое положение. Я понимаю, что это необъективная выборка, и все-таки это выборка… Мы – бенефициары войны, выгодополучатели. В том числе и я. Я стал лучше зарабатывать, живу в прекрасном месте, лучше, чем жил в Москве".
Не так давно эти откровения оппозиционного российского журналиста Яна Шенкмана вызвали скандал. Слова о "бенефициарах войны" стали настоящей моральной пощечиной для тех, кто пострадал в результате полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину.
Однако по большому счету Шенкман лишь предал публичной огласке то, о чем другие российские релоканты предпочитают помалкивать.
"Кому война, а кому мать родная", – этот принцип действовал во все времена, и нынешнее российско-украинское противостояние не могло стать исключением. Теоретически появление "бенефициаров войны" было абсолютно предсказуемым.
Но когда с чем-то подобным сталкиваешься на практике, эмоциональный шок все равно неизбежен. Трудно примириться с мыслью, что после 24 февраля 2022 года кто-то стал жить лучше: на фоне огромного множества убитых, покалеченных, разоренных и оставшихся без крова. А еще труднее смириться с тем, что термин "бенефициары войны" применим не только к беглым россиянам, но и к некоторым из наших соотечественников.
Конечно, граждане Украины и РФ априори находятся в разных условиях.
Любой россиянин – независимо от своих взглядов и поступков – так или иначе связан со страной-агрессором. И если в результате военной агрессии его личное положение улучшилось, это выглядит ужасной несправедливостью.
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А любой украинец – независимо от своих взглядов и поступков – связан со страной, подвергшейся нападению. И если в результате военной агрессии его личное положение улучшилось, это выглядит справедливой компенсацией за пережитые страдания. Но иногда компенсация оказывается настолько непропорциональной, что от определения "бенефициар войны" удержаться все-таки сложно.
Чего греха таить, среди миллионов украинцев и украинок, покинувших страну после 24.02.2022, попадаются люди, для которых война стала не трагедией, а лишь окном возможностей. Люди, выехавшие в Европу не из Мариуполя или Бучи, не из Харькова или Николаева, даже не из Киева, а из глубокого тыла, фактически не затронутого боевыми действиями. Люди, сознательно эксплуатирующие свой украинский паспорт и конвертирующие зарубежную солидарность с Украиной в личную выгоду и личный комфорт.
Формально таких людей нельзя отделить от основной массы военных беженцев. Формально они остаются жертвами войны – гражданами государства, столкнувшегося с вооруженной агрессией. Однако относиться к ним как к жертвам не получается: слишком велик разрыв между их личными издержками и личными приобретениями; между потерянным и полученным взамен.
Еще острее эта проблема стоит внутри Украины, где враг ежедневно сеет разрушение и смерть. К сожалению, термин "бенефициары войны" вполне пригоден для описания чиновничьего мародерства, разворовывания гуманитарной помощи или обогащения на военных закупках. И уж тем более он уместен, когда дело касается взяток в военкоматах: если коррупционер в штатском мог незаконно обогащаться и в мирное время, то процветание коррумпированного военкома целиком и полностью привязано к большой войне.
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При этом, с формальной точки зрения, и чиновник-мародер, и нечистоплотный военком остаются жертвами войны. Как и их соотечественники, они тоже могут страдать бессонницей из-за ночных атак врага. У них тоже есть шансы погибнуть от российской ракеты или "Шахеда". Они тоже могут потерять кого-то из друзей или родственников. Однако рассматривать их как жертв не получается: слишком велик разрыв между личными издержками и личными приобретениями, между потерянным и полученным взамен.
А можно ли назвать "бенефициарами войны" тех из нас, кому война дарит различные нематериальные бонусы? Например, позволяет самоутверждаться за счет других? Продвигать желаемую идеологическую повестку? Без ограничений воплощать в жизнь собственные идеалы и давние мечты?
Еще год назад ужгородский литератор Андрей Любка достаточно откровенно написал об этом в своей колонке "Країна нашої мрії": "З дня в день здійснюється те, про що ми мріяли роками… Ми платимо страшну ціну, але взамін отримуємо фантастичні речі – ті, про які раніше думалося в контексті "не за мого життя". Ті, про які мріяли в утопічних фантазіях, але розуміли, що на практиці це втілити майже нереально. Наприклад, дерусифікація міст і публічного простору".
Действительно, благодаря большой войне часть украинской интеллигенции получила возможности, о которых до 24.02.2022 было трудно даже помыслить. Порой этими возможностями пользуются чересчур рьяно и бесцеремонно – при том, что страшную цену за это платит кто-то другой.
И тогда поневоле возникает вопрос: а не слишком ли велик разрыв между личными издержками и личными приобретениями; между потерянным и полученным взамен?..
Некоторые из наших сограждан и впрямь оказались любимыми детьми войны – в то время как другие были и остаются ее пасынками. Вероятно, это самый болезненный из всех контрастов, порожденных военным временем. И самый благодарный материал для вражеских ИПСО.
Любые невзгоды и потери переносятся тяжелее, если ты видишь, что после 24 февраля 2022 года чье-то положение только улучшилось. Российская пропаганда уже эксплуатирует эту тему – и будет обращаться к ней все настойчивее, стараясь расколоть и демотивировать украинское общество.
А потому от феномена войны как родной матери бессмысленно стыдливо прятаться: о нем лучше говорить максимально честно. Люди, выигравшие в результате вражеской агрессии, были и будут – но их существование не должно стать демотивирующим фактором для всех остальных.
От того, что среди нас есть прослойка бенефициаров войны, война не становится для Украины менее справедливой; а победа в войне – менее приоритетной задачей.
Да, встречаются украинцы, паразитирующие на зарубежном внимании к нашей стране. Но это не повод стигматизировать миллионы наших сограждан, находящихся на территории ЕС. Не повод отказываться от них и не бороться за их возвращение на родину после войны.
Да, встречаются украинцы, наживающиеся на мобилизации. Но это не отменяет того факта, что мобилизация действительно необходима для победы. "Я не буду защищать свою страну, пока где-то в тылу жируют коррумпированные военкомы", – как бы привлекательно ни выглядела эта логика, она остается извращенной и ложной.
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Да, встречаются украинцы, воспринимающие войну как безотказный инструмент для удовлетворения своих амбиций и продвижения собственной повестки. Но от этого Украина не перестает быть общим домом для всех ее граждан: независимо от их происхождения, места проживания или родного языка. Домом, который нуждается в защите и заботе.
Многочисленным пасынкам войны может показаться, что после 24.02.2022 они лишились слишком многого, ничего не получив взамен. Но без украинской победы в войне они потеряют еще больше, чем потеряли до сих пор.
Михаил Дубинянский