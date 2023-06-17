Разрушение Каховской ГЭС, варварские удары по нашим городам, людоедские высказывания кремлевских пропагандистов – каждое новое российское преступление ставит перед Украиной один и тот же вопрос. Вопрос о том, есть ли у нашей страны право на симметричную жестокость.

Должны ли украинцы руководствоваться библейским законом талиона: "Перелом – за перелом, око – за око, зуб – за зуб"? Допустимо ли так же безжалостно бить по гражданскому населению РФ? Расправляться с вражескими военнопленными? Призывать к физическому уничтожению всех россиян независимо от степени их вовлеченности в войну?

В нашем публичном пространстве уже обозначились две противоположные точки зрения. Одни предостерегают украинское общество от уподобления врагу и утраты человечности. Другие клеймят "морализаторов" и "гуманистов", обвиняя их чуть ли не в предательстве.

Однако у этой дискуссии есть не только этическое, но и сугубо практическое измерение.

Украинцы не воюют с Москвой в одиночку: обороноспособность нашего государства привязана к военной и финансовой помощи извне. И хотя кремлевской режим тоже нуждается во внешней поддержке, Украина и Россия находятся в заведомо неравных условиях.

Наш противник может убить сколько угодно мирных жителей, замучить сколько угодно пленных, сколько угодно над этим глумиться, но все равно получит помощь от Ирана и КНР.

Партнеры Москвы – диктаторские режимы, не придающие никакого значения чужому моральному облику и чужим преступлениям.

Шокирующее видео с отрезанием головы украинскому солдату не может отразиться на поставках "Шахедов" и оборудования для их производства. Открытые призывы к геноциду украинцев, тиражируемые в Z-пабликах, не помешают продаже китайских комплектующих для российского оружия. Даже если очередная выходка России не понравится кому-то из рядовых иранцев или китайцев, их мнение никак не повлияет на решения, принимаемые Си Цзиньпином или Эбрахимом Раиси.

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А Украина зависит от поддержки демократических правительств, которые в свою очередь зависят от общественного мнения. Наши партнеры обязаны считаться с настроениями электората, и очередные выборы в любой из западных стран способны серьезно повлиять на объемы финансовой и военной помощи.

От суждений европейского или американского обывателя об Украине и украинцах зависит очень многое. При этом есть вещи, которые общественное мнение на Западе не примет никогда: например, призывы к массовому истреблению людей по национальному признаку.

А специфика современного информационного общества такова, что не только любой украинский поступок, но и любое украинское высказывание может отразиться на нашем имидже за рубежом.

"Они захватчики, а мы на своей земле"; "Они агрессоры, а мы жертвы"; "Они начали войну на уничтожение, а мы просто платим им той же монетой", – в представлении украинского Фейсбука это универсальные аргументы, позволяющие обосновать все, что угодно.

Но для стороннего наблюдатели ни один из этих доводов не станет оправданием симметричной жестокости на войне. И тут уместно вспомнить хрестоматийный пример из прошлого. Историю о том, как одна фотография перевернула общественное мнение в многомиллионной стране и повлияла на исход многолетнего военного противостояния.

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Знаменитый снимок "Казнь в Сайгоне" был сделан американским фотокорреспондентом Эдди Адамсом в феврале 1968 года, во время атаки коммунистических боевиков на столицу Республики Вьетнам. На фотографии было запечатлено, как глава южновьетнамской полиции генерал Нгуен Нгок Лоан лично расстреливает пленного. Сцена жестокого убийства, совершенного высокопоставленным представителем союзного государства, всколыхнула всю Америку.

Скандальное фото удостоилось Пулитцеровской премии, стало своеобразной иконой антивоенного движения и убедило миллионы американцев в том, что сайгонское правительство не заслуживает поддержки: поскольку оно ничем не лучше северовьетнамских коммунистов, пытавшихся захватить Южный Вьетнам. При этом никого не интересовали подробности, оставшиеся за кадром.

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Казненного мужчину на фото звали Нгуен Ван Лем; он был командиром Вьетконга и перед своим пленением участвовал в зверских карательных акциях. Ворвавшись в дом подполковника Нгуена Туана, Лем и его товарищи расправились не только с самим хозяином, но и с родными южновьетнамского офицера: женой, 80-летней матерью и шестью детьми.

Чудом спасся лишь один член семьи – девятилетний Хуан Нгуен. Мальчик, раненный в голову, руку и бедро, сумел выбраться из дома с наступлением темноты. Впоследствии он жил со своим дядей-летчиком, вместе с ним уехал в США, сделал блестящую карьеру в американском военно-морском флоте, дослужился до контр-адмирала и в 2022-м вышел в отставку.

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Но если дальнейшая судьба юного Хуана Нгуена сложилась благополучно, то о его родной стране этого не скажешь. Республики Вьетнам нет на карте мира уже почти полвека, и вирусное фото "Казнь в Сайгоне" внесло существенную лепту в ее поражение и крах.

С точки зрения многих украинцев, южновьетнамский генерал Нгуен Нгок Лоан был абсолютно прав. Он находился на своей земле. Он защищал суверенитет своего государства. Он сдерживал коммунистическую экспансию, угрожавшую всему миру. Наконец, он уничтожил не просто врага, а безжалостного убийцу целой семьи. Но для общественного мнения в США все это не имело значения. Благопристойная американская публика увидела сцену жестокой расправы над безоружным пленным – и не собиралась вникать в детали.

Современный западный обыватель тоже не будет вникать в детали, столкнувшись с проявлениями украинской жестокости и украинской ксенофобии. Он вряд ли станет копаться во внутреннем мире травмированных украинцев; анализировать их эмоции и ставить себя на их место.

Зато он вполне может прийти к мысли, что украинцы и россияне одинаково безжалостны – и одинаково далеки от либеральных и гуманных западных ценностей. Мол, обе стороны в этой варварской войне стоят друг друга: так какой смысл поддерживать одну из них?..

Чего греха таить, позиция "над схваткой" весьма удобна. Она позволяет перейти от сдерживания страны-агрессора к лицемерному "миротворчеству". И если победа над агрессором требует колоссальных и долговременных усилий, то "мира" можно достичь, просто урезав помощь жертвам агрессии.

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Таким образом, провоцирование Украины на симметричную жестокость становится оптимальной тактикой для нашего противника.

Москве не нужно добиваться собственной реабилитации в глазах европейцев или американцев: ее вполне устроит дискредитация Киева.

Москве не нужно, чтобы на Западе думали, будто россияне чем-то лучше украинцев: достаточно, если западная публика придет к выводу, что "все они там одинаковые".

Напротив, украинцы обязаны словом и делом доказывать, что они лучше своего врага – и потому заслуживают всемерной поддержки.

Украинцы должны демонстрировать, что они значительно цивилизованнее и гуманнее. Что они гораздо ближе к Западу – причем не к Западу XIX века или 1930-х, а к современному Западу.

Нравится это кому-то из нас или нет, но сегодня это необходимое условие украинской победы. И ветхозаветный принцип "око за око" тут вряд ли поможет.

Михаил Дубинянский