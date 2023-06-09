"Лазурка"3. Украинская правда нашла "русские элиты" на Французской Ривьере
Пятница, 9 июня 2023, 13:00
коллаж: Андрей Калистратенко
Після початку повномасштабного вторгнення Росія та російські еліти потрапили під численні міжнародні обмеження.
Але є речі, від яких російські багатії відмовитися не можуть. Наприклад, зимовий Куршевель або Лазуровий берег Франції.
І поки президент Російської Федерації Володимир Путін декламував пропагандистську тираду про "любовь к отчизне" та "единство", російські товстосуми прямували на свої французькі дачі.
"Українська правда" продовжує стежити за представниками так званих російських еліт.
Сьогодні ми розповідаємо про росіян, які окупували південь Франції.
Михайло Ткач, Катерина Каплюк