Лондонград. "Украинская правда" нашла российские элиты в Лондоне
Пятница, 1 сентября 2023, 13:43
Лондон и российские олигархи уже многие десятилетия сосуществуют в одной информационной плоскости. Регулярные упоминания о самой дорогой в мире недвижимости, скандальных судебных процессах, детях российской элиты ассоциируются у западного мира именно с теми, кто чем дальше, тем больше пропагандирует ненависть к этому миру.
В рамках поиска россиян, связанных с полномасштабным вторжением России в Украину, и их активов, мы, конечно, не могли обойти вниманием Лондон – город больших российских денег.
Эта история о том, как "Украинская правда" искала и нашла Михаила Фридмана и других известных россиян на Туманном Альбионе.
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