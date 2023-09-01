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Лондонград. "Украинская правда" нашла российские элиты в Лондоне

Михаил Ткач, Екатерина КаплюкПятница, 1 сентября 2023, 13:43

Лондон и российские олигархи уже многие десятилетия сосуществуют в одной информационной плоскости. Регулярные упоминания о самой дорогой в мире недвижимости, скандальных судебных процессах, детях российской элиты ассоциируются у западного мира именно с теми, кто чем дальше, тем больше пропагандирует ненависть к этому миру.

В рамках поиска россиян, связанных с полномасштабным вторжением России в Украину, и их активов, мы, конечно, не могли обойти вниманием Лондон – город больших российских денег.

Эта история о том, как "Украинская правда" искала и нашла Михаила Фридмана и других известных россиян на Туманном Альбионе.

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Темы: РосcияВеликобритания
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