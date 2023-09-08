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Лондонград 2. УП нашла родственника украинского политика дома у российского олигарха

Михаил Ткач, Екатерина КаплюкПятница, 8 сентября 2023, 17:35

Перша серія "Лондонграду" спричинила неабиякий резонанс. Щоправда, переважно серед так званих російських лібералів. 

Натомість друга частина розповіді про лондонські активи та представників російських еліт має всі шанси спричинити резонанс вже в суспільстві українському. Не через те, що у російських олігархів багато майна, а через те, що деякі російські олігархи пов'язані з українськими політичними діячами. 

Докладніше – дивіться в новому матеріалі "Лондонград 2".

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Михайло Ткач, Катерина Каплюк – УП

Темы: олигархирусский мирРосcияВеликобритания
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