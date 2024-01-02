Киев пережил самый тяжелый ракетный обстрел с начала полномасштабного вторжения. Как столица приходит в себя

Вранці 2 січня Росія кількома хвилями атакувала Україну ракетами різних типів. Потужні вибухи пролунали у п'яти районах Києва. Силам Протиповітряної оборони вдалося збити 61 ворожу ракету в небі над столицею, 10 з них – аеробалістичні "Кинджали". Усього під час атаки збили 72 повітряні цілі.

"Ходімо, ходімо додому", – літній чоловік намагається вмовити свого собаку породи боксер ступити хоча б крок. Пес, відчутно наполоханий ранковою ракетною атакою, впирається перед входом на подвір'я багатоповерхівки. Господар намагається заспокоїти чотирилапого.

Рятувальники, вогнеборці, медики та поліція, не покладаючи рук, працюють на місці ранкового ракетного удару. Попри те, що займання гасять без упину вже кілька годин, де-не-де язики полум'я продовжують виринати з розбитих вікон. Попід знищеним під'їздом серед бетонних брил проглядаються розплавлені груди металу – чиїсь автівки.

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– Ось бачиш, ота машина стояла там, то її вибуховою хвилею закинуло аж сюди, – розповідає рятувальник іншому.

Люди, чиє життя перекинулося догори дригом цього ранку, стоять з протилежного боку дороги та скляними очима дивляться на вщент вигорілі квартири. Добре, якщо їм пощастило схопити документи і бодай якийсь верхній одяг.

Жінка в самій сукні, домашніх капцях та закутана в ковдру якоїсь миті вбігає на зруйноване подвір'я. Каже, що дитина лишилася без нічого геть, треба забрати бодай памперси і рветься у задимлений під'їзд.

– Іро, ти що! Ти простигнеш, йди в машину, Іро! – намагається заспокоїти її чоловік.

Рятувальники визволяють з дев'ятиповерхівки чоловіка. Його забирає швидка. Пізніше – літню пані. Її чоло закривавлене, але жінка при тямі.

Станом на 17:00, за повідомленнями ДСНС, відомо про 2 загиблих мешканців будинку, ще 49 людей отримали поранення та мінно-вибухові травми. Рятувальна операція триває.

Рятувальники ліквідовують пожежу внаслідок ракетного удару по столиці Фото: Андрій Дубчак Donbasfrontliner

Ранкове небо в Києві затянгнуло димом

Люди на вулицях задимленого Києва

Діти – свідки цієї війни

Вирва від ракетного удару

Рятувальники гасять пожежу в одному з багатоквартирних будинків

Рятувальники на місці ранкового ракетного удару

Рятувальники на місці ранкового ракетного удару

Швидка надає допомогу постраждалим

Рятувальники допомагають вибратись із розтрощених будівель

Вирва від влучання ракети

Де-не-де ще займається вогонь. Із розбитих вікон з'являється дим

Рятувальники допомагають людям покинути зруйновані домівки

Рятувальники на місці ракетного удару

Ще вчора тут грались діти

Люди рятують своїх домашніх улюбленців. Цьому коту пощастило

Дівчинка зі своєю м'якою іграшкою

Люди оговтуються від ранкових подій

Багато людей сьогодні залишились без дому

Люди, чиє життя перекинулося догори дригом цього ранку, стоять з протилежного боку дороги та скляними очима дивляться на вщент вигорілі квартири

Рятувальники продовжують свою роботу

Рятувальники, вогнеборці, медики та поліція, не покладаючи рук, працюють на місці ранкового ракетного удару

Андрій Дубчак, Данило Дубчак, Єва Фомичева

Frontliner