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Новый выпуск "УП. Чат": Орбан VS Украина. "Отставка" Залужного. Давление на СМИ

"Украинская правда"Пятница, 2 февраля 2024, 17:00
Новый выпуск УП. Чат: Орбан VS Украина. Отставка Залужного. Давление на СМИ

Гості нового випуску програми "УП.Чат" обговорили:

  • Що відбувається у відносинах між Угорщиною та Україною та чого чекати від Орбана?
  • Що не так із реакцією влади на "відставку" Залужного? 
  • Чому ЗМІ все більше відчувають на собі тиск?

Учасники дискусії: редактор "Європейської правди" Сергій Сидоренко, головна редакторка "The Kyiv Independent" Ольга Руденко та ветеран війни і громадський активіст Олег Симороз. 

Ведуча: журналістка "Української правди" Софія Середа.

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Темы: ЗалужныйотставкаОрбанВенгрияцензура
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