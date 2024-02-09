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Новый выпуск "Уп. Чат": Ответит ли власть за историю с Bihus.Info?

"Украинская правда"Пятница, 9 февраля 2024, 16:00
Новый выпуск Уп. Чат: Ответит ли власть за историю с Bihus.Info?

Гості студії обговорили стеження СБУ за журналістами Bihus.Info, зокрема:

– Приховані камери в номерах журналістів

– Чи відповість влада за скоєне?

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– СБУ планувала шантажувати журналістів

Учасники обговорення: голова відділу розслідувань УП Михайло Ткач, журналістка Bihus.Info Анастасія Усенко та секретар парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко

Ведуча: головна редакторка "Української правди" Севгіль Мусаєва.

Темы: СМИСБУвласть
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