"Специальная автомобильная операция". Как окружение Путина под санкциями продолжает покупать Rolls-Royce и Maybach

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну елітні бренди авто публічно та офіційно пішли з Росії.

Здавалося, мільярдний ринок зруйновано, а представники так званих російських еліт приречені користуватися залишками розкішного життя. Однак виявилося, що це не так.

На третьому році великої війни можна сміливо констатувати, що останні моделі найдорожчих авто найкращих світових марок і надалі їдуть у Росію. На дорогах Москви сьогодні можна зустріти десятки нових "Роллс-Ройсів" вартістю понад мільйон доларів кожен, сотні "Бентлі", "Ламборгіні" та, авжеж, "Майбахів".

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Наразі російським мільярдерам доводиться переплачувати за "логістичні незручності". Втім, кремлівські олігархи все ще можуть собі це дозволити, попри санкції та обмеження.

Навіть чеченський лідер Рамзан Кадиров, який бере безпосередню участь у вторгненні в Україну та інших злочинах на нашій суверенній території, зміг оновити автопарк найдорожчими "німцями".

Подробиці – в новому розслідуванні.

Автор: Михайло Ткач, УП