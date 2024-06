Приручить голубку

"Советская Россия с драматической стремительностью превратилась из союзника во врага. Холодная война достигла апогея… Одновременно набрало силу Движение за мир, символу которого – голубке мира Пикассо – удалось убедить миллионы простодушных людей в том, что единственный способ гарантировать мир – это признание принципов внешней политики России".



Так британский литератор Артур Кестлер описывает атмосферу, царившую на Западе в конце 1940-х – начале 1950-х. В тот период Советский Союз развил бурную деятельность, играя на страхах миллионов обывателей перед новой мировой войной.

В 1949 году в Париже и Праге состоялся Всемирный конгресс сторонников мира, в котором приняли участие делегаты из 72 стран. Был создан Всемирный Совет Мира во главе с французским физиком и коммунистическим активистом Фредериком Жолио-Кюри.

Реклама:

Формально эта международная организация считалась нейтральной и независимой (лишь в конце 1980-х ВСМ признает, что получал 90% финансовых поступлений из Москвы). Но все ее миротворческие инициативы и публичные заявления оказывались выгодны Кремлю и невыгодны противникам СССР.

Прокремлевские борцы за мир убеждали человечество в том, что угроза войны связана не с коммунистической экспансией, а с попытками противодействия этой экспансии. Легендарная голубка с оливковой ветвью, созданная коммунистом Пабло Пикассо, проникла во все уголки земного шара. И западные антикоммунисты тщетно пытались дискредитировать этот яркий символ.

Реклама:

Уже тогда в Москве неплохо разбирались в психологии масс. Идея войны – какой бы справедливой и благородной она ни была – привлекает среднестатистического обывателя гораздо меньше, чем мечты о мирной и спокойной жизни. Нехитрый принцип "bad peace is better than a good war" пользовался спросом во все времена. И, к сожалению, в XXI веке голубка мира оказалась для Кремля не менее полезным инструментом, чем на рубеже 1940-х и 1950-х.

Столкнувшись с масштабной российской агрессией в 2022-м, Украина предложила мировому сообществу идею справедливой оборонительной войны против абсолютного Зла. Но если на Западе наша риторика сработала хотя бы частично, то на Глобальном Юге мы потерпели фиаско.

Для большинства стран Азии, Африки и Латинской Америки приоритетным оказалось не отражение российской агрессии, а мирное урегулирование. Москва воспользовалась этим, чтобы избежать полной международной изоляции и заручиться нейтралитетом таких серьезных игроков, как Индия, Бразилия, ЮАР или Турция.

Играя на стремлении сотен миллионов людей к миру, Россия регулярно подчеркивала, что она якобы готова к урегулированию военного конфликта, но этого не желают западные державы и украинское руководство. Как бы фальшиво и нелепо ни смотрелась голубка мира в окровавленных кремлевских руках, эти информационные манипуляции приносили определенный эффект.

Конечно, о своем стремлении к миру регулярно заявлял и официальный Киев. Но украинская власть публично связывала любые мирные инициативы с выводом российских войск на границы 1991 года. Для нас это условие было стопроцентно справедливым, однако наблюдатели из нейтральных стран расценивали его как заведомо нереалистичное.

Реклама:

Еще более нереалистичным оно стало выглядеть после неудачи нашего прошлогоднего контрнаступления. А Москва могла убеждать Глобальный Юг в том, что украинские unreal conditions свидетельствуют о принципиальном нежелании Киева и коллективного Запада прекращать кровопролитие.

В то же время российские сигналы о готовности к "миру" подразумевали замораживание военных действий по существующей линии фронта. И в представлении Глобального Юга выглядели вполне реалистично.

Даже если в действительности Кремль не собирался замораживать войну, показная реалистичность его "мирных" намеков обеспечивала ему преимущество в глазах значительной части планеты. Парадоксальным образом жестокий агрессор и зачинатель войны начинал казаться "миротворцем". Как и в середине прошлого века, послушная голубка делала свое дело и формировала искаженный образ Москвы.

До недавнего времени Украина была практически бессильна перед российскими манипуляциями. Но, возможно, в 2024-м ситуацию все-таки удастся переломить. Как известно, надежды украинского руководства связаны с главным событием июня – предстоящим Саммитом мира в Швейцарии.

Задача Киева – приручить ту самую голубку Пикассо, которую Москва превратила в инструмент собственного влияния. Перехватить инициативу у нашего противника. Подобрать ключик к странам Глобального Юга, которые не поддерживают военные усилия Украины, но теоретически могли бы поддержать ее как миротворца.

На Саммит мира в Швейцарии наша страна выходит без прежнего максимализма: вопрос о границах 1991 года будет вынесен за скобки. Чтобы привлечь Азию, Африку и Латинскую Америку, подготовлена сокращенная и компромиссная повестка.

Ядерная безопасность. Продовольственная безопасность. Обмен пленными. Возвращение украинских детей, вывезенных в РФ. По идее, даже самый нейтральный наблюдатель не назовет украинские предложения нереалистичными.

По идее, никто из представителей Глобального Юга не сможет отрицать, что реализация этих предложений послужит делу мира.

Таким образом, у Киева появится шанс заручиться максимально широкой международной поддержкой. И на смену привычной формуле "с нами весь цивилизованный мир" – то бишь коллективный Запад – наконец-то придет новая формула: "с нами весь мир".

Изначально ожидалось, что наш успех поставит Москву перед весьма неприятным выбором. Россияне будут вынуждены либо согласиться с украинскими предложениями, получившими одобрение Глобального Юга – и тогда Кремлю придется играть по нашим правилам. Либо же россияне уйдут в отказ – и тогда Кремль предстанет перед Глобальным Югом как сторона, не заинтересованная в мирном урегулировании. На руку Киеву были бы оба варианта.

Реклама:

Немудрено, что Россия постаралась подорвать статусность и результативность будущего швейцарского мероприятия. Да и сам проект решения Саммита мира успел обрасти правками, не всегда выгодными для Украины.

Но даже если на июньском саммите украинцы не добьются желаемого, это не повод опускать руки и отказываться от дальнейших шагов в том же направлении.

27 месяцев большой войны продемонстрировали, что Украине не хватает военных средств для противодействия РФ. А потому нам требуются и другие, альтернативные инструменты.

27 месяцев полномасштабной войны доказали, что Украине недостаточно помощи "всего цивилизованного мира". Нам необходима поддержка всего мира или как минимум большей его части.

И в этом плане голубка с оливковой ветвью может стать для нас не менее эффективным оружием, чем ракеты ATACMS или истребители F-16.

Михаил Дубинянский