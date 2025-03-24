Операция "Куду". Как украинские военные учатся в Великобритании

Ясний березневий день. Південь Великої Британії. Промені сонця ледь пробиваються поміж дерев у глухому лісі.

– Раз-раз-яйцетряс, – долинає українською мовою з британського лісу.

Бравий чоловік у військовій формі, амуніції та з автоматом на плечі намагається перевірити зв'язок із побратимами.

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– Плюс-плюс, – лунає з рації.

– Льоня, де карти? – голосно запитує ще один український боєць.

Зважаючи на нинішні геополітичні розклади, було би комічно почути: "На руках", але Льоня відповідає: "Все на місці".

– Можемо вирушати, – наказує старший у групі.

Після цього українські воїни починають тренування з ведення бою у лісі. Їхнє завдання – знищити позиції умовного ворога, що розміщені за болотом.

Британці намагаються підібрати ландшафт для тренувань, схожий на український Автор усіх фото: Євген Будерацький

– Все життя мріяв приїхати в Британію, щоб полазити по болотах, – жартує в розмові з журналістами УП один із бійців. – Не пам'ятаю, щоб лазив по таких болотах вдома, на Херсонщині. Англійські ліси в цьому плані зовсім не подібні до українських.

Тренування українців проходить під контролем іноземних інструкторів. Перед практичними заняттями в "полях" військові вчать теорію на базі програми підготовки українських бійців Інтерфлекс за стандартами британської армії.

За останні два з половиною роки Британія підготувала до участі в російсько-українській війні понад 52 тисячі військових Сил оборони України. Серед них менше ніж 1% втекли в СЗЧ під час навчання, як стверджує командувач Інтерфлексу полковник Бордман.

За словами високопоставленого співрозмовника УП у військовому керівництві України, в 2024 році в Британії було лише двоє СЗЧешників, а від початку 2025-го – 12.

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Ключові напрями Інтерфлексу – базова підготовка для новобранців, навчання інструкторів і курси лідерства для командирів нижчої офіцерської ланки. В Україні на програму набирають 60% новачків, 30% офіцерів і 10% інструкторів, розповідає полковник Бордман.

"Українська правда" побувала на базі та полігонах, де українські новобранці перетворюються на бойових "рексів", воїни стають інструкторами, а офіцери з військовим досвідом підвищують кваліфікацію. Як це відбувається, читайте в нашому репортажі.

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Аеродром, "базар", all inclusive

Починаємо наш шлях на аеродромі N у Польщі, звідки українські військові незабаром полетять на навчання у Велику Британію.

Кілька сотень бійців у цивільному одязі з величезними баулами шикуються в шеренгу перед летовищем. Їх по черзі викликають на передпольотну перевірку.

Військовослужбовці виглядають утомленими, але в їхніх очах читається інтерес до всього, що відбувається навколо. Для багатьох із них ця подорож за кордон перша за період великої війни, для декого – перша в житті.

Більшість із них – офіцери-психологи, які летять підвищувати свою кваліфікацію.

Після приїзду в Британію українські бійці потрапляють у великий військовий хаб, де отримують усе необхідне для проходження навчань

Велетенський літак здіймається в небо. Після зльоту на борту лунають оплески. Дивина, бо в мирні часи пасажири зазвичай аплодують після посадки, навіть попри те, що пілоти овацій не чують.

Ми зустрічаємося з цими ж військовими вранці наступного дня в одній із англійських провінцій – у Центрі розподілу та сортування Інтерфлексу, де їх укомплектують із ніг до голови.

При вході в довгий амбар нас зустрічає дошка, на якій написано: "Шукаю чоловіка", "Контрабас сигарет", "Облаштування бліндажів". Українські військові, які бувають у хабі, залишають на ній свої позивні і рідні міста: "Сулейман із Чернігова", "Батон із Кам'янського", "Характерник із Києва", а також патріотичні гасла і "послання" наступникам.

– Швидко стаємо на картоночку і міряємо штанішки, – доноситься командний жіночий голос з іншого кінця величезного амбару, відволікаючи нас від екскурсії центром.

З десяток кремезних чоловіків чемно виконують наказ – переодягаються у військову форму, стоячи на картонці. Ця сценка нагадує, як міряють одяг і взуття на українських речових ринках.

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Згодом під час розмови з УП перекладачка пожартує, що на Інтерфлексі почувається, як на базарі.

Перед відправкою на базу англійці видають "курсантам" все необхідне – від форми, взуття, бронежилетів і касок, до засобів гігієни і турнікетів. 13 країн допомагають Британії забезпечувати бійців. Всі речі, які надає приймаюча сторона, українці забирають додому після завершення курсу.

Військовим видають як український піксель, так і британський мультикам, але на навчаннях переважно віддають перевагу останньому. Мовляв, "у пікселі вдома находимося, а в Британії треба бути модними"

Годують військових у розподільчому центрі в форматі самообслуговування за принципом шведського столу. Вибір страв великий – як для м'ясоїдів, так і для вегетаріанців. Бійцям пропонують кілька видів гарнірів, м'яса і риби, салати, парові та свіжі овочі, фрукти, йогурти, каву, чай, соки.

Зовні приміщення нагадує звичайну українську їдальню, хіба що на стінах жодних малюнків, які полюбляють у наших провінційних містах.

Після обіду укомплектовані й нагодовані бійці вирушають вчитися на базу Інтерфлексу.

– Позбирали речі і на вихід? – розгублено запитує в побратима один із військових перед виїздом із хабу.

– Так точно, одразу з речами на "вихід" (йдеться про бойову задачу – УП), – жартує його співрозмовник.

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Стрільба, безпілотники, штурми

Українські військові прокидаються на базі Інтерфлексу о шостій ранку. Снідають. Отримують зброю, яку називають "британським зразком автомата Калашникова" і виїжджають на полігон для стрільби. Ми прямуємо разом із ними.

Дорога до полігону простягається через провінційні містечка Південної Британії. На узбіччях де-не-де пасуться коні в "пальтах", тобто в накидках від дощу. "Туманний Альбіон" задає тренди. На відміну від України, єдине, що може прилетіти з неба в Англії, це опади. Тож бійці можуть навчатися спокійно – не відволікаючись на повітряні тривоги.

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Курс для новобранців триває сім тижнів. Як розповідає УП командир підрозділу британської армії, відповідальний за підготовку на Інтерфлексі, українців тренують не тільки інструктори, що мають теоретичні знання, а й фахівці з бойовим досвідом в Іраку та Афганістані.

Сам "командос" в Україні ніколи не був, але щоденно відстежує ситуацію на російсько-українському фронті зі звітів від штаб-квартири Інтерфлексу і новин, а також спілкується з "курсантами".

Командир підрозділу британської армії, відповідальний за підготовку на Інтерфлексі

Цього дня бійці стріляють по статичних мішенях із різних дистанцій, лежачи і стоячи, одиночними і чергами. Процес контролюють іноземні військові. Кожне їхнє слово, чи то команда, чи то зауваження або похвала, українським новобранцям переказують перекладачі.

Майже 70% українців, які приїжджають на навчання в Британію, не знають англійської, розповідає УП одна з перекладачок, Ольга. Вона працює на Інтерфлексі майже два роки.

Перекладачка Ольга розповідає, що українці, попри мовний бар'єр, швидко знаходять порозуміння з іноземними інструкторами

Кожен робочий день Ольги триває 11 годин. Увесь цей час вона поруч з бійцями та інструктором: перекладає лекції, формальні й неформальні розмови, бігає смуги перешкоди, ходить на розвідувальні завдання, стріляє.

– Зазвичай перші українські слова, які вивчають іноземні інструктори, це нецензурна лексика. Іноді вона дуже дієва. Коли британський ротний закінчує брифінг запитанням: "За*бісь?", маючи на увазі, чи все зрозуміло, хлопці відповідають: "Так, за*бісь!", це підвищує бойовий дух і зближує людей, – усміхається перекладачка.

Ольга каже, що гумор допомагає бійцям долати фізичні навантаження

Всім, хто відстрілявся на полігоні, інструктори кажуть, що наступного разу буде тренування зі стрільби в русі по динамічних цілях.

– Ми можемо вистрілювати стільки патронів, скільки треба. В Україні майже всі снаряди йдуть на фронт, а в британців таких проблем немає, – розповідає УП кремезний чолов'яга в мультикамі й балаклаві, старший лейтенант із позивним "Ворскла", фанат однойменного полтавського футбольного клубу.

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До 2005 року він служив у ЗСУ на контракті. Тоді ж отримав офіцерське звання. Повернувся до війська мобілізованим у грудні 2024-го. Спочатку пройшов БЗВП в Україні. Після внутрішнього відбору в одній зі штурмових бригад вирушив вчитися в Британію.

Український боєць "Ворскла"

– Наші інструктори навчаються разом із новобранцями. В нас (йдеться про британську армію – УП) свої тактика і техніка підготовки, а в ЗСУ – свої. Ми зводимо їх разом. Інтегруємо український досвід у свій курс для новобранців, – запевняє командувач Інтерфлексу полковник Бордман.

Одна з новацій, яку британці почали впроваджувати в навчання, орієнтуючись на досвід українців, – використання безпілотників. Зокрема інструктори навчають уникати загроз стеження і прямих атак із дронів.

Командувач програми "Інтерфлекс" полковник Бордман

– Ми робимо величезний акцент на використання безпілотників у будь-яких тактичних діях, що виконують українські студенти на нашому курсі. Для цього ми дуже тісно співпрацюємо з українськими інструкторами-пілотами БПЛА, щоб фактично відтворити тактику і техніку, які вони використовують на передовій, – стверджує в розмові з УП командир підрозділу британської армії, відповідальний за підготовку на Інтерфлексі.

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Переміщуємося зі стрілецького полігону в ліс, де українські бійці відпрацьовують тактику ведення бою в окремих групах.

Поблизу величезне поле, де пасеться отара "елітних" англійських овець. Чому елітних? Бо є умова: якщо хтось із військових випадково застрелить вівцю, доведеться заплатити власнику її вартість у багатократному розмірі.

Навколишній ландшафт і природні перешкоди, які бійцям треба оминати під час виконання тренувальних завдань, почасти нагадують північ України.

Українські військові обговорюють виконання задачі, яку поставили перед ними інструктори

Кожній групі ставлять різні задачі. Одна група влаштовує засідку, інша йде в розвідку, третя має ліквідувати ворожі позиції або евакуювати поранених.

Спершу військові детально планують операцію, розподіляють повноваження і функції. На цьому етапі інструктори не втручаються, даючи українцям можливість самим обирати варіанти розвитку подій.

Після цього бійці висуваються для виконання задач. Тут уже тренери включаються і коригують дії українських воїнів у процесі.

Українські бійці відпрацьовують з інструкторами завдання на стрільбищі

Кілька інструкторів виділяються з-поміж інших. Вони ховають обличчя за балаклавами і носять на мультикамній формі шеврон із написом Operation Kudu, в центрі якого вишитий тризуб, а по боках кенгуру та ему.

Виявляється, частину українських бійців тренують інструктори австралійської армії.

– Чому така назва на шевроні? Це якась австралійська? – цікавляться журналісти.

– Ні. Навіть не знаю, чому саме така назва, напевно, щоб ніхто не здогадався, – усміхаючись, відповідає інструктор-австралієць.

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Насправді куду – один із видів антилоп, які водяться у Східній та Південній Африці. Ці тварини не мають жодного стосунку ні до Великої Британії, ні до Австралії.

Австралійський інструктор розповідає українцям, як краще виконати завдання

– Австралійці, які беруть участь в операції Kudu, викладають курси лідерства для командирів і сержантів.

Ми намагаємося прищепити українцям принципи лідерства. Зосереджуємося на першій допомозі й лікуванні поранених у бойовому середовищі, а також на здатності до виживання та наступальному дусі, – пояснює в розмові з УП інструктор.

Під акомпанемент пострілів із різних сторін долинають фрази:

– Дим, бл*дь! Де дим? Кидай!

– Треба евакуювати поранених!

– Стріляй!

Імітація боїв завершується. Приходить час "розбору польотів".

– Дивіться, ось тут ви правильно обрали варіант, але можна було діяти трошки швидше. А ось тут треба було відправити розвідку, – роз'яснює українцям інструктор.

У розмові привертає увагу, що жодного натяку на роздачу "тлумаків" або "начальницького ставлення" не відчувається. Все проговорюється розмірено, але з армійською чіткістю в голосі.

Українці на практичних відпрацюваннях у британському лісі

Після відпрацювання кількох завдань воїни повертаються на базу.

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Ранок. На борту важкого військового літака завершується посадка. Він вилітає з секретного аеродрому на півдні Англії.

– Слава Україні! – лунає з гучномовця.

– Героям слава! – голосно відповідають військові.

– Нарешті, бл*дь, додому, курва, – радісно вигукує один із українських бійців.

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"Сулейман із Чернігова", "Батон із Кам'янського", "Характерник із Києва"... Військові повертаються в Україну після курсу навчань у Британії.

Наступна зупинка – війна.

Після навчань українські бійці повертаються в Україну

Ангеліна Страшкулич, Євген Будерацький, УП