Союзник Трампа и защитник Украины: Майк Помпео рассказывает о войне, мире и стратегии США

Майк Помпео – республіканець, колишній державний секретар США за президентства Дональда Трампа, який досі залишається його відданим союзником і підтримує його кандидатуру на майбутніх виборах.



Помпео також не приховує, що готовий знову "служити Америці", якщо Трамп переможе на президентських виборах і запросить його повернутися до команди.

З моменту повномасштабного вторгнення РФ в Україну Помпео неодноразово демонстрував свою підтримку України: на початку війни називав дії Росії геноцидом, послідовно виступав за збільшення військової допомоги Україні, наголошував на важливості якнайшвидших і найрішучіших дій з боку США. До того ж Помпео сміливо критикує нинішню адміністрацію Байдена, а саме її підхід щодо війни в Україні.

З листопада 2023 року Майк Помпео увійшов до Ради директорів "Київстару" як незалежний виконавчий директор.

Протягом цієї поїздки Помпео відвідав конференцію "YES – 2024" та мав особисту зустріч з президентом Зеленським, який подякував йому за військову та фінансову підтримку, а також нагадав, що Україна потребує дозволу на застосування далекобійної зброї.

Колишній військовий, директор ЦРУ та державний секретар США також поділився своїми поглядами на те, як бачить перебіг та завершення війни Росії проти України в інтерв'ю Українській правді.

– Як ви загалом оцінюєте поточну адміністрацію США та її підхід до підтримки України під час війни з Росією?

– Адміністрація надала підтримку, і це добре. Але ця підтримка надходила занадто повільно. Вона надходила поступово, і функціонал деяких наданих озброєнь та інструментів був обмеженим. Також було недостатньо обміну розвідданими, якщо я правильно розумію.

Отже, підтримка була недостатньою і надавалася занадто повільно.

І зрештою упродовж перших двох років конфлікту адміністрація говорила про те, що вона не буде робити. Адже вони боялися ескалації, тобто давали зрозуміти своєму супротивнику, що цю лінію ми не перетнемо, бо якщо навіть і зробимо, то тоді щось зробить і Путін. Це помилка.

Навіть якщо ви не маєте наміру робити щось, не потрібно це оголошувати. Треба говорити про те, що ви плануєте зробити і до яких результатів прагнете, і якщо ви так зробите, ваш супротивник буде на крок позаду, а не ваш партнер, у цьому випадку Україна.

– Чи можемо ми найближчим часом очікувати від США дозвіл на удари вглиб Росії?

– Я не знаю. Я не частина тієї адміністрації.

– Що ви думаєте про дії Збройних сил України в Курській області, на території Російської Федерації?

– Справді, це було чудово. Її [операцію] провели, наскільки можу судити, предобре, дуже зненацька, що є важливим. Колись давно я був солдатом. Сподіваюся, що вони [українські сили] зможуть ефективно втримати цю територію. Надіюсь, що зможуть утримати там і інші ділянки.

І тоді, сподіваюся, прийдуть додаткові ресурси [з боку партнерів] для того, щоб Україна досягла успіху. Для нашої держави це, безумовно, найголовніше. Надзвичайно важливим як для українського народу, Європи, так і США є те, щоб усе пройшло так, як треба.

– У вашій колонці для The Wall Street Journal ви описали, яким може бути "мирний план" Дональда Трампа, якщо він виграє президентські вибори. Він передбачає збільшення військової допомоги Україні та її членство в ЄС і НАТО. Ви також зазначили, що "війна зупиняється негайно". Як ви бачите завершення цієї війни?

– Так. Я обговорював це з моїм співавтором Дейвом Ірвіном, і ми говорили про те, як можна почати досягати ефективного вирішення [цієї війни – ред.] для світу.

Я описав ті речі, які, на мою думку, є складовими цього процесу: жодна з них не проста у виконанні, але всі вони неймовірно важливі. Тому що зрештою своїми діями ви відновлюєте стримування.

Протягом чотирьох років Владімір Путін не вторгся в Україну. Він вторгся в Україну за президентства Обами і знову зробив це за президента Байдена. Протягом чотирьох років він цього не зробив. Чому?

– Але війна тривала в цей час.

– Але він не захопив нові території і не викрав більше землі. Він захопив п'яту частину України за каденції президента Обами і зараз знову повернувся до цього питання. Чому це так?

Владімір Путін не змінився. Владімір Путін хоче відновити Радянський Союз з моменту його падіння, чи не так? Він глибоко вірить у це. Це була найбільша катастрофа 20-го століття. Отже, він не змінився.

Що було інакше, то це те, що тоді американське керівництво [за каденції Трампа – ред.] продемонструвало рішучість. І продемонструвало йому, що вартість захоплення ще однієї п'ятої частини України перевищить вигоду.

– У цьому контексті, як ви думаєте, як закінчиться війна, які території повернуться до складу України?

– Я не знаю відповіді на це запитання. Президент Зеленський вирішить, як він хоче підійти до цього.

Але я знаю, що світ потребує результату, який виглядає як і насправді є поразкою для агресора, для Росії, для Володимира Путіна.

Усвідомлення поразки Путіна має вагоме значення. Воно вкрай важливе, адже потрібно повернути цей стримуючий чинник, чи не так? Необхідно переконати Сі Цзіньпіна в Китаї, лідера Північної Кореї Кіма, аятоллу в Ірані, що загарбання суверенної території іншої країни силою, агресією не принесе вам перемоги. І що це погано для вас і для вашого народу. Президент Байден не зміг цього зробити ні на Близькому Сході, ні в Україні.

Сі Цзіньпін таранить кораблі берегової охорони в Тихому океані. Він [Байден] не продемонстрував, що готовий піти на достатньо великі жертви, щоб змусити цих поганих хлопців не продовжувати агресивну поведінку, а у випадку з Україною – повномасштабне вторгнення на її територію.

– У вас є книга, яка відображає українську точку зору на конфлікт [Never Give an Inch – ред]. Однак я не можу уявити сценарій, де Росія добровільно поверне Крим. В такому випадку як можна зупинити війну "протягом 24 годин", як згадував Дональд Трамп, або "негайно", як ви зазначили у своїй колонці?

– Ви закінчуєте її, переконуючи Володимира Путіна, що продовження конфлікту дорого коштуватиме. Ось такий шлях.

Хотів би я мати більш витончену відповідь, ніж ця, але зрештою Володимир Путін щодня робить розрахунки. Чи є моє політичне життя під загрозою? Чи є моє фактичне життя під загрозою? Чи росіяни готові сказати: "Досить відправляти наших хлопчиків на війну"?

Якщо економіка хитається, потрібно накласти на неї достатній тягар витрат, такий, що продовження конфлікту або спроби досягти більшого будуть просто не варті цього. Немає більш простої істини, ніж ця з моїх перших днів в Академії Вест-Пойнт [Помпео з відзнакою закінчив Військову академію США у Вест-Пойнті – ред].

Книжка Помпео "Never Give an Inch: Fighting for the America I Love"