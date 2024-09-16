Союзник Трампа та захисник України: Майк Помпео розповідає про війну, мир і стратегію США

Майк Помпео – республіканець, колишній державний секретар США за президентства Дональда Трампа, який досі залишається його відданим союзником і підтримує його кандидатуру на майбутніх виборах.



Помпео також не приховує, що готовий знову "служити Америці", якщо Трамп переможе на президентських виборах і запросить його повернутися до команди.

З моменту повномасштабного вторгнення РФ в Україну Помпео неодноразово демонстрував свою підтримку України: на початку війни називав дії Росії геноцидом, послідовно виступав за збільшення військової допомоги Україні, наголошував на важливості якнайшвидших і найрішучіших дій з боку США. До того ж Помпео сміливо критикує нинішню адміністрацію Байдена, а саме її підхід щодо війни в Україні.

З листопада 2023 року Майк Помпео увійшов до Ради директорів "Київстару" як незалежний виконавчий директор.

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Протягом цієї поїздки Помпео відвідав конференцію "YES – 2024" та мав особисту зустріч з президентом Зеленським, який подякував йому за військову та фінансову підтримку, а також нагадав, що Україна потребує дозволу на застосування далекобійної зброї.

Колишній військовий, директор ЦРУ та державний секретар США також поділився своїми поглядами на те, як бачить перебіг та завершення війни Росії проти України в інтерв'ю Українській правді.

"Підтримка була недостатньою і надавалася занадто повільно"

– Як ви загалом оцінюєте поточну адміністрацію США та її підхід до підтримки України під час війни з Росією?

– Адміністрація надала підтримку, і це добре. Але ця підтримка надходила занадто повільно. Вона надходила поступово, і функціонал деяких наданих озброєнь та інструментів був обмеженим. Також було недостатньо обміну розвідданими, якщо я правильно розумію.

Отже, підтримка була недостатньою і надавалася занадто повільно.

І зрештою упродовж перших двох років конфлікту адміністрація говорила про те, що вона не буде робити. Адже вони боялися ескалації, тобто давали зрозуміти своєму супротивнику, що цю лінію ми не перетнемо, бо якщо навіть і зробимо, то тоді щось зробить і Путін. Це помилка.

Навіть якщо ви не маєте наміру робити щось, не потрібно це оголошувати. Треба говорити про те, що ви плануєте зробити і до яких результатів прагнете, і якщо ви так зробите, ваш супротивник буде на крок позаду, а не ваш партнер, у цьому випадку Україна.

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– Чи можемо ми найближчим часом очікувати від США дозвіл на удари вглиб Росії?

– Я не знаю. Я не частина тієї адміністрації.

– Що ви думаєте про дії Збройних сил України в Курській області, на території Російської Федерації?

– Справді, це було чудово. Її [операцію] провели, наскільки можу судити, предобре, дуже зненацька, що є важливим. Колись давно я був солдатом. Сподіваюся, що вони [українські сили] зможуть ефективно втримати цю територію. Надіюсь, що зможуть утримати там і інші ділянки.

І тоді, сподіваюся, прийдуть додаткові ресурси [з боку партнерів] для того, щоб Україна досягла успіху. Для нашої держави це, безумовно, найголовніше. Надзвичайно важливим як для українського народу, Європи, так і США є те, щоб усе пройшло так, як треба.

"Мирний план"

– У вашій колонці для The Wall Street Journal ви описали, яким може бути "мирний план" Дональда Трампа, якщо він виграє президентські вибори. Він передбачає збільшення військової допомоги Україні та її членство в ЄС і НАТО. Ви також зазначили, що "війна зупиняється негайно". Як ви бачите завершення цієї війни?

– Так. Я обговорював це з моїм співавтором Дейвом Ірвіном, і ми говорили про те, як можна почати досягати ефективного вирішення [цієї війни – ред.] для світу.

Я описав ті речі, які, на мою думку, є складовими цього процесу: жодна з них не проста у виконанні, але всі вони неймовірно важливі. Тому що зрештою своїми діями ви відновлюєте стримування.

Протягом чотирьох років Владімір Путін не вторгся в Україну. Він вторгся в Україну за президентства Обами і знову зробив це за президента Байдена. Протягом чотирьох років він цього не зробив. Чому?

– Але війна тривала в цей час.

– Але він не захопив нові території і не викрав більше землі. Він захопив п'яту частину України за каденції президента Обами і зараз знову повернувся до цього питання. Чому це так?

Владімір Путін не змінився. Владімір Путін хоче відновити Радянський Союз з моменту його падіння, чи не так? Він глибоко вірить у це. Це була найбільша катастрофа 20-го століття. Отже, він не змінився.

Що було інакше, то це те, що тоді американське керівництво [за каденції Трампа – ред.] продемонструвало рішучість. І продемонструвало йому, що вартість захоплення ще однієї п'ятої частини України перевищить вигоду.

– У цьому контексті, як ви думаєте, як закінчиться війна, які території повернуться до складу України?

– Я не знаю відповіді на це запитання. Президент Зеленський вирішить, як він хоче підійти до цього.

Помпео та Зеленський, вересень 2024 фото: Пресслужба ОП

Але я знаю, що світ потребує результату, який виглядає як і насправді є поразкою для агресора, для Росії, для Володимира Путіна.

Усвідомлення поразки Путіна має вагоме значення. Воно вкрай важливе, адже потрібно повернути цей стримуючий чинник, чи не так? Необхідно переконати Сі Цзіньпіна в Китаї, лідера Північної Кореї Кіма, аятоллу в Ірані, що загарбання суверенної території іншої країни силою, агресією не принесе вам перемоги. І що це погано для вас і для вашого народу. Президент Байден не зміг цього зробити ні на Близькому Сході, ні в Україні.

Сі Цзіньпін таранить кораблі берегової охорони в Тихому океані. Він [Байден] не продемонстрував, що готовий піти на достатньо великі жертви, щоб змусити цих поганих хлопців не продовжувати агресивну поведінку, а у випадку з Україною – повномасштабне вторгнення на її територію.

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– У вас є книга, яка відображає українську точку зору на конфлікт [Never Give an Inch – ред]. Однак я не можу уявити сценарій, де Росія добровільно поверне Крим. В такому випадку як можна зупинити війну "протягом 24 годин", як згадував Дональд Трамп, або "негайно", як ви зазначили у своїй колонці?

– Ви закінчуєте її, переконуючи Володимира Путіна, що продовження конфлікту дорого коштуватиме. Ось такий шлях.

Хотів би я мати більш витончену відповідь, ніж ця, але зрештою Володимир Путін щодня робить розрахунки. Чи є моє політичне життя під загрозою? Чи є моє фактичне життя під загрозою? Чи росіяни готові сказати: "Досить відправляти наших хлопчиків на війну"?

Якщо економіка хитається, потрібно накласти на неї достатній тягар витрат, такий, що продовження конфлікту або спроби досягти більшого будуть просто не варті цього. Немає більш простої істини, ніж ця з моїх перших днів в Академії Вест-Пойнт [Помпео з відзнакою закінчив Військову академію США у Вест-Пойнті – ред].

Книжка Помпео "Never Give an Inch: Fighting for the America I Love"

Ви мусите це донести, і тут потрібен серйозний підхід. Це також дуже важливо.

Уже згадували про червоні лінії. Вони не можуть бути захисними, а мають вказувати на те, що якщо зробите щось не те – заплатите велику ціну. І коли малюєте червону лінію, то краще робити це до біса серйозно. Щойно ви провели її, але відійшли від неї – значить, дозволили поганим хлопцям у світі вільно почуватися.

Подібно до того, коли кажете дитині: "Ще раз жбурнеш їжу на стіл, підеш у кімнату", а вона все одно жбурне, а ви нічого не робите. Щасти, мамо. Щасти, тату.

Можливо, трохи спрощено, але модель людської природи і модель взаємодії націй часто просто показує національні інтереси та витрати. Для світу абсолютно необхідно, щоб Україна досягла результату. Тобто хороші хлопці дістали своє.

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Санкції недостатні

– Поговоримо про економіку. Чи вважаєте ви, що нинішні санкції проти Росії є достатніми? Які нові санкції або економічні заходи ви б запропонували, щоб послабити здатність Росії вести війну надалі?

– Ну, я вважаю, що, за визначенням, санкції недостатні. Оскільки конфлікт триває – я маю повернутися і перевірити – але я пам'ятаю, що на початку, якщо не в перші дні, то в перші тижні [повномасштабного вторгнення – ред], держсекретар Блінкен і Джейк Салліван сказали, що санкціям просто потрібно дати час. Тобто ми вводимо санкції, які потребують часу. Це справді так, певний час потрібен.

Я не думаю, що хтось вважає, що три роки, два з половиною роки, два роки і сім місяців чи скільки точно пройшло від початку введення санкцій, і це те, що вони мали на увазі. Тож цього явно недостатньо.

Пам'ятайте, що одне – ввести санкції, а інше – їх виконувати. І моя основна критика моделі санкцій адміністрації Байдена – як антиросійських санкцій, так і санкцій, які вони ввели в інших місцях, включаючи Іран, – полягає в тому, що їх не виконують.

А санкції без виконання – це фактично те саме, що червона лінія, яку провели, але не дотримались. Це дуже поганий стимул для поганих хлопців.

Важливо, щоб Росія зрозуміла, що економічна модель, яка існувала раніше, більше не існує. Німці більше не купуватимуть у них газ, так? Більше не будемо дозволяти західним державам залежати від Володимира Путіна. Він довів, що є ненадійним, навіть негідним партнером, і це важко, якщо ви Франція чи Німеччина, чи інша європейська країна, яка довго залежала від російського газу. Ви повинні знайти альтернативні способи забезпечення енергією, які вам потрібні, і я сподіваюся, що кожна країна зробить це.

І я б сказав те ж саме в інших місцях, де є ризик. Якщо ви занадто залежите від поганого гравця, якщо ви залежите від Венесуели та сирої нафти, якщо ви залежите від Комуністичної партії Китаю та… оберіть щось…

Це дає їм політичну перевагу, і погані гравці використовують цю перевагу таким чином, щоб ще глибше шкодити суверенітету вашої нації і життю ваших людей.

– Ви згадали, що ці країни не повинні купувати газ, але чи повинні ці країни щось продавати Росії? Наприклад, США досі продають деякі комплектуючі для російських ракет.

– Я сподіваюся, що ні. Я сподіваюся, що ми не продаємо частини зброї. Я впевнений, що таке трапляється. Я впевнений, що продукція проходить через чорний ринок, але я припускаю, що це злочин – продавати системи зброї росіянам сьогодні. Я припускаю, що це товари подвійного призначення, продаж яких теж не є законним.

Знову ж таки, одна справа мати правила, інша – їх виконувати. Так, до речі, я також бачив американські компоненти в іранських ракетних системах, в іранських системах наведення. Чорні ринки важко контролювати. Я розумію це. Це дуже складні питання, але потрібно витратити багато ресурсів, щоб знизити кількість таких випадків до мінімуму.

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Якщо Трампа оберуть президентом

– Якщо Дональд Трамп стане президентом і запропонує вам стати посередником у перемовинах між Україною та Росією, ви приймете цю пропозицію?

– Ой, я не думав про це. Я не думаю, що мене раніше про це питали. Загалом, якщо Трампа оберуть президентом, і він попросить мене допомогти, то я зроблю все можливе, якщо вважатиму, що можу щось змінити. Він ще не просив мене ні про що, але якщо він це зробить, і я вважатиму, що можу допомогти, я завжди готовий служити Америці.

Помпео і Трамп

Як керівництво України має взаємодіяти зі США та їхніми союзниками, щоб забезпечити повне представлення своїх інтересів у будь-яких можливих мирних переговорах?

Ох, я думаю, що українці можуть бути впевнені в цьому. Я думаю, що переговори ми будемо вести безпосередньо з президентом Зеленським, [що він] захоче вести цю розмову, що він буде контролювати ці переговори й ухвалювати рішення, і чітко пояснювати українському народу, чому він ухвалює ці конкретні рішення.

Це справді важливо. Це важко зробити, коли намагаєшся завершити конфлікт, але йому потрібно буде це робити.

Український народ заплатив таку страшну ціну, і я впевнений, що він зробить правильний вибір та чітко сформулює своє бачення [закінчення війни].

Аліна Полякова, УП