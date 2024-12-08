Уроки Зеленского для Трампа

Мне кажется, украинцы очень хорошо могут понять чувства американцев.

Мы проходили нечто подобное в 2019-м. Кадровая неразбериха – когда профессионалы перемежаются самозванцами. Хаотичные обещания, не имеющие ничего общего с реальностью. Фестиваль сомнительных идей, которые сулят стране все, кроме предсказуемости.

Пять лет назад в нашей стране в моду вошли люди без опыта и компетенций. Триумфаторы выборов сконцентрировали в своих руках невиданные полномочия – и нам оставалось лишь гадать, к чему приведет страну этот электоральный эксперимент.

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В тот момент все происходящее воспринималось как краш-тест для системы – и мы могли только надеяться, что государству хватит прочности, чтобы его пройти. А следующие три года наблюдали за тем, как реальность заземляет всех, кто планировал эту реальность игнорировать.

Теперь наступила очередь Соединенных Штатов.

Американский триумфатор может обещать закончить нашу войну после инаугурации. Статус кандидата в президенты позволяет ему жить в собственном мире, но после вступления в должность ему не избежать встречи с реальностью. И в этот момент его будет ждать множество неожиданностей.

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Ему предстоит узнать, что у США есть инструменты давления на Украину, но практически никаких – для давления на Россию. Что любые инициативы с миротворцами для Кремля равноценны введению иностранных войск на территорию его субъектов федерации. С тех пор, как Москва вписала в свою конституцию Запорожье и Херсон, любая идея заморозки линии фронта для нее равноценна отказу от собственных областных центров.

Дональду Трампу предстоит обнаружить, что Москве нужен не буфер с Украиной, а Украина – как буфер. Что американскому президенту нечего предложить российскому кроме собственного унижения. Что глава Кремля живет в своей реальности – и продолжит там оставаться, покуда ему хватает на это ресурсов.

У сложных явлений не бывает простых решений. Украинский президент это знает как никто. Он обещал закончить войну на Донбассе, но оказалось, что в его силах либо капитулировать, либо продолжать сопротивление. Теперь по его следам идет триумфатор американской гонки, и с января мы будем следить за тем, какой выбор сделает он. Оба президента поначалу обвиняли в продолжении войны своих предшественников, но единственная причина вторжения сидит в Кремле, и наступила очередь Дональда Трампа прийти к этому выводу.

Реальность отрезвляет. Единственное условие, при котором ты можешь ее игнорировать – это когда уверен, что платить за ошибку придется не тебе.

Об этом украинскому президенту могли бы многое рассказать грузинские политики. Нам выпало следить за тем, как элиты этой страны отказываются от европейского курса. Берут на вооружение худшие авторитарные практики. Покидают западную орбиту – чтобы перебраться на российскую. Нам может казаться это случайным политическим вывихом. Самоуправством политиков, решивших поторговать суверенитетом страны. Но все происходящее там – это лишь итог ситуации, когда жертву оставляют с агрессором наедине.

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Грузия не просто проиграла свою войну в 2008. Вдобавок она осталась без гарантий ее неповторения. Запад не обеспечил стране безопасность. Не вооружал ее армию. Не размещал свои базы. В результате страх нового вторжения начал рождать в грузинском обществе запрос на мир. Запрос на мир приводил к власти тех, кто обещал договориться. Договоренности с агрессором чреваты жизнью по правилам агрессора.

Все это может быть и украинским сценарием – если наша война тоже закончится без гарантий ее неповторения. А потому во всех возможных конфигурациях украинского будущего ключевой является привилегия этого будущего не бояться. Если Украина получит первый ярус пирамиды Маслоу – тот, что про безопасность, – то у будущих поколений украинцев появится шанс на Россию не оглядываться.

Зато в таком сценарии нам будет чему поучиться уже у Европы. Когда вся политическая дискуссия сводится к тому, что один лагерь хочет спасать демократию, а второй призывает спасать нацию.

Именно этот тренд входит в моду у наших соседей. Когда на выборах партии многообразия конкурируют с партиями однообразия. Когда призывы к инклюзивности противостоят лозунгам обособленности. Думаю, мы сравнительно легко сможем вписаться в общий тренд. И, наконец, забыть про привычное противостояние между адептами советского прошлого и украинского будущего.

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Но смена политического регистра ждет нас только в том случае, если нас не оставят в одиночестве. Если циники станут понимать выгоду ценностей. Если сама идея войны с нами перекочует в категорию слишком уж разрушительной авантюры.

Пять лет назад Украина проголосовала за иллюзию легких решений – но они не выдержали проверку реальностью. Теперь по этому же пути предстоит пройти Соединенным Штатам. От их готовности учиться на собственных ошибках будет зависеть то, успеем ли мы сделать вывод из наших.

Иначе нам не избежать повторения грузинских.

Павел Казарин