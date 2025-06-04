"ДАРМА". Как арестованные активы переходят под контроль людей, связанных с министром Стефанишиной

Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА), було засновано десять років тому у далекому 2015-ому. Непересічний рівень української корупції, а також російська збройна агресія призвели до арешту десятків і сотень коштовних підприємств, заводів, будівель і навіть яхт.

Очевидно, що така діяльність як у АРМА має безліч корупційних ризиків. У "правильному" перерозподілі майна зацікавлено безліч невипадкових осіб.

Для того, щоб активи не переходили від одних корупціонерів до інших (або навіть до тих самих через підставних осіб), вже далеко не перший рік суспільство вимагає від агенства прозорості та реформи управління арештованими активами. Адже за рахунок всіх корупційних та російських активів можна і необхідно наповнювати державний бюджет мільярдами гривень. І як наслідок – встановлювати омріяну і оспівану у багатьох виступах політиків справедливість. Але цього чомусь і досі не відбувається.

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Діяльність АРМА привернула увагу "Української правди" у березні поточного року. Тоді агентство визначило компанію, що управлятиме "знаковим (як зазначають на офіційному сайті) для столиці об'єктом" – Будинком профспілок на Майдані Незалежності.

Нам вдалося з'ясувати, що цей новий управитель може бути пов'язаний з родиною віце-прем'єр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України – міністерки юстиції Ольги Стефанішиної. І Будинок профспілок – це вже четвертий коштовний актив, який за збігом обставин чи без отримала одна й та сама компанія.

Подробиці у нашому новому розслідуванні.

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Родинні зв'язки

Наприкінці 2022 року предстоятель автокефальної Української Православної Церкви Митрополит Епіфаній зустрівся з віце-прем’єр-міністеркою з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольгою Стефанішиною.

Як зазначала тоді прес-служба Київської Митрополії Української Православної Церкви, "його Блаженство відзначив Ольгу Стефанішину Орденом святої рівноапостольної княгині Ольги". "У зустрічі також взяли участь Михайло Стефанішин та керівник служби віце-прем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Дмитро Каплун".

Михайло Стефанішин – колишній чоловік віце-прем'єрки, з яким вона розлучилась ще у 2017 році. Разом вони виховують двох дітей і, відповідно до даних декларації за 2024 рік, Стефанішина отримує аліменти від колишнього чоловіка.

Але той факт, що Стефанішина бере колишнього чоловіка на свої зустрічі через 5 років після розлучення, свідчить, що вони залишаються у добрих стосунках. І це важлива обставина. Адже джерела "Української правди" у політичних, бізнесових та правоохоронних колах переконують, що Михайло Стефанішин у минулому році знайшов "ключі від АРМА" – представляється тіньовим куратором офісу агентства у неформальних бесідах, а компанія, пов'язана з ним, вже отримала чотири коштовних активи в управління.

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Від ягід до Будинку профсоюзів

14 квітня АРМА відзвітувало про остаточну передачу управителю арештованого майна ТОВ "Українська ягода". Компанія – один із найбільших в Україні виробників ягід.

Арештований у червні 2022 року актив не мав управителя декілька років – аж до січня 2025 року, коли АРМА нарешті уклала договір з управління. У тендері, оголошеному 25 листопада 2024 року, брало участь три компанії – переможцем став консорціум "УК КАМпарітет" (далі – "КАМпарітет") . Одна з трьох фірм-співзасновниць консорціуму – БЕРРІ ХАБ ПЛЮС. Її керівник і багато співробітників раніше працювали саме в "Українській ягоді", пов'язаній з росіянами і арештованій АРМА.

"КАМпарітет" – не чужа для АРМА компанія. Через кілька днів після створення консорціум став управителем для комерційної нерухомості у столичній багатоповерхівці на вулиці Павлівській.

У березні 2025 року консорціум обрано управителем для Будинку профспілок на Майдані Незалежності.

А у квітні 2025 року – для торговельного центру "Флагман" у Івано-Франківську.

Це єдина приватна компанія, якій менш ніж за рік діяльності вдалося виграти аж у чотирьох конкурсах на пошук управителя.

Загалом за два роки керівництва АРМА Оленою Думою було успішно проведено 11 аналогічних конкурсів. Тобто "КАМпарітет" наразі управляє більше, ніж третиною з усіх об'єктів, які отримали управителів. Як подібне стало можливим?

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Ще один зв'язок з віце-прем'єркою

Відповідно до даних YouControl, консорціум "КАМпарітет" було засновано рік тому у травні 2024-ого. Першим директором підприємства став Тарас Голуб.

У публічному реєстрі електронних декларацій можна знайти декларацію пана Голуба за 2019 рік. У графі "місце роботи" зазначається – радник віце-прем'єр міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції. Тобто Голуб працював радником Стефанішиної, а згодом очолив консорціум, який, за інформацією джерел "Української правди" у бізнесових колах, пов'язаний з колишнім чоловіком Стефанішиної.

Ось додаток до договору на перший тендер, виграний "КАМпарітетом" і датований 31 травня 2024 року. На ньому стоїть підпис екс-радника віце-премʼєрки.

Відповідно до публічних даних, Голуб залишається директором "КАМпарітету" майже півроку до жовтня 2024 року, а далі зазначає у себе на сторінці у фейсбук, що переходить працювати у Офіс президента.

Тарас Голуб регулярно поширює у фейсбуці публікації неурядової організації European Ukrainian Council for Cooperation and Development (EUCCD). Він є співзасновником цієї організації і до червня 2024 року був її підписантом. Ось один із постів від 26 лютого 2024 року.

На фото посередині – колишній чоловік Ольги Стефанішиної Михайло, який також має стосунок до EUCCD і підписує меморандуми від імені цієї організації.

В публічному реєстрі електронних декларацій можна знайти декларацію Михайла Стефанішина за 2017 рік. Там він зазначає дружину Ольгу Стефанішину. А також вказує, що працює старшим оперуповноваженим з особливих доручень Департаменту кіберполіції Національної поліції України.

Як нам вдалося встановити, колишній колега Стефанішина Віталій Чубаєвський наразі працює у АРМА на посаді директора департаменту розшуку активів.

У деклараціях Чубаєвського за 2017 рік і за 2018 рік вказана посада – заступник начальника Департаменту кіберполіції Національної поліції України-начальник управління протидії злочинам у сфері інтелектуальної власності та господарської діяльності Департаменту кіберполіції Національної поліції України.

А це означає, що Чубаєвський свого часу був керівником чоловіка Ольги Стефанішиної в Департаменті кіберполіції. Зараз він розшукує активи для АРМА, які згодом може отримувати в управління консорціум, пов'язаний з колишнім чоловіком Ольги Стефанішиної. Але і це ще не все.

13 травня цього року під головуванням заступника голови АРМА Станіслава Петрова, уповноважені особи центрального апарату АРМА, спільно з правоохоронцями та представниками компанії "КАМпарітет" прийняли Будинку профспілок новим управителем. Відповідне відео опубліковане на ютуб каналі АРМА.

Чоловіка у шкіряній куртці праворуч, який був присутній під час передачі актива, звати Андрій Михайловський. На своїй сторінці у фейсбуці Михайловський також публікує відео з території іншого активу, який раніше отримав консорціум "КАМпарітет" – ТОВ "Українська ягода".

А ось Михайловський кілька днів тому, зафіксований знімальною групою "Української правди" разом з Михайлом Стефанішиним.

У квітні цього року було створено вже інший консорціум із співзвучною назвою "Пріорітет", директором якого у травні став Андрій Михайловський. І цей консорціум також вже почав подаватись на конкурси АРМА.

"Українська правда" звернулась за коментарями до Ольги Стефанішиної, її колишнього чоловіка Михайла Стефанішина, Тараса Голуба та до АРМА.

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У Стефанішиної на питання про зв'язки з колишнім чоловіком, екс- радником та можливим впливом на діяльність АРМА відповіли наступне:

Щодо Михайла Стефанішина:

1.⁠ ⁠Після розлучення 7-и річної давнини, наші контакти обмежуються питаннями виховання та забезпечення 2х спільних дітей.

2.⁠ ⁠Звернень від нього особисто, від пов’язаних із ним осіб до мене, мого Офісу чи радників — з питань підтримки, консультацій або сприяння у справах державної політики чи діяльності АРМА — не надходило. Ні сприяння, ні переваг через професійне оточення чи попередні контакти не надавалося. Подібні практики є неприйнятними для нашої команди.

Щодо Тараса Голуба:

1.⁠ ⁠Тарас Голуб був радником з 20 листопада 2020 по 12 березня 2024. Його функціонал обмежувався питаннями діяльності українсько-китайської комісії та іншими напрямами, які не мали відношення до питань управління державним майном. Мені невідомо про будь-яку додаткову діяльність, яку він міг здійснювати поза межами визначеного функціоналу.

2.⁠ ⁠За останній рік його перебування на посаді особиста взаємодія з ним не здійснювалась. Взаємодії після припинення його повноважень не відбувалось.

3.⁠ ⁠Щодо конкурсів: я не мала офіційного та неофіційного відношення до конкурсів. АРМА функціонує як незалежне агентство. Міністерство юстиції здійснює взаємодію з АРМА в звичайному робочому порядку на рівні з іншими державними органами.

Варто зазначити, що колишні родинні зв’язки не можуть бути підставою для висновків про мою причетність до подій чи людей, згаданих у журналістському запиті.

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Також профільні експерти на прохання "Української правди" проаналізували усі чотири конкурси, в яких переміг консорціум "КАМпарітет".

В усіх чотирьох випадках експерти знайшли порушення з боку консорціуму. Зокрема, у поданих відповідно до процедур документах.

Наприклад, у випадку з конкурсом на управління Будинком профспілок "КАМпарітет" на думку експертів подав ймовірно підроблені документи. Сподіваємось, що правоохоронні органи зможуть і захочуть розібратися та підтвердити ці факти. Адже це може дати відповідь на головне питання — чи використовував свій вплив Михайло Стефанішин для отримання консорціумом КАМпарітет коштовних активів в управління. Вплив, який у Михайла Стефанішина точно може бути.

Михайло Ткач, УП