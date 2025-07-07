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"Ненаказанный Зло". Свадьба года украинцев в Италии

Михаил ТкачПонедельник, 7 июля 2025, 07:15
коллаж: Андрей Калистратенко

Останніми днями в публічному просторі багато обговорюють венеційське весілля одного з найбагатших бізнесменів світу Джеффа Безоса. Однак за всім цим ажіотажем зовсім непомітною залишилась інша напрочуд урочиста подія, яка відбулася за якісь три години їзди автівкою від Венеції – в італійській Тоскані. 

 

У стародавньому замку в передмісті Флоренції впродовж трьох днів святкував весілля доньки один із найбагатших українців, який декілька років тому намагався дати правоохоронцям рекордний в історії країни хабар

Окремої суспільної уваги заслуговує і особистість нареченого. Адже він – член родини монополіста в медичних закупівлях, який навіть під час повномасштабного вторгнення отримує багатомільйонні контракти від держави. До речі, представник цього самого монополіста саме напередодні весілля був затриманий НАБУ і САП за розкрадання під час закупівель обладнання для онкохворих. 

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Подробиці – в нашому новому матеріалі за посиланням. 

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Михайло Ткач, УП

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