"Ненаказанный Зло". Свадьба года украинцев в Италии

Останніми днями в публічному просторі багато обговорюють венеційське весілля одного з найбагатших бізнесменів світу Джеффа Безоса. Однак за всім цим ажіотажем зовсім непомітною залишилась інша напрочуд урочиста подія, яка відбулася за якісь три години їзди автівкою від Венеції – в італійській Тоскані.

У стародавньому замку в передмісті Флоренції впродовж трьох днів святкував весілля доньки один із найбагатших українців, який декілька років тому намагався дати правоохоронцям рекордний в історії країни хабар.

Окремої суспільної уваги заслуговує і особистість нареченого. Адже він – член родини монополіста в медичних закупівлях, який навіть під час повномасштабного вторгнення отримує багатомільйонні контракти від держави. До речі, представник цього самого монополіста саме напередодні весілля був затриманий НАБУ і САП за розкрадання під час закупівель обладнання для онкохворих.

Реклама:

Подробиці – в нашому новому матеріалі за посиланням.

Читайте також: Як гроші Зло перемагають. Розказуємо історію засекреченого вироку Злочевському і публікуємо його текст

Як гроші Зло перемагають. Частина 2. Новий бізнес родини Злочевських

Михайло Ткач, УП