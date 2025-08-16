Школа смерти

Пока в Украине обсуждают встречу Трампа и Путина на Аляске, в далекой Мексике озабочены другими проблемами.

В начале лета мексиканские спецслужбы якобы предупредили украинских коллег, что некоторые из латиноамериканских добровольцев могли присоединиться к Силам обороны только для того, чтобы овладеть пилотированием боевых дронов и передать эти знания преступным картелям. Утверждается, что Служба безопасности Украины вместе с ГУР уже провела соответствующее расследование.

Такую информацию обнародовало французское издание Intelligence Online.

Реклама:

В материале приводятся слова высокопоставленного представителя СБУ: "Мы принимали добровольцев с добрыми намерениями. Но следует признать: Украина стала глобальной платформой для распространения тактики FPV. Некоторые приезжают сюда, чтобы научиться убивать с помощью дрона стоимостью 400 долларов, а затем продают свои знания тому, кто больше заплатит".

Действительно, за три с половиной года Украина превратилась в настоящую школу смерти. У кого еще учиться современной войне, если не у нас или у нашего противника? Кто на планете знает больше о новейших методах уничтожения врагов?

В этом плане примечательна смена ролей, которую наша страна пережила за последние годы.

В 2022-м, сразу же после российского вторжения, Украина была учеником, старавшимся усвоить чужие уроки. Многочисленные советники из Европы и Соединенных Штатов делились с украинцами собственными знаниями о войне. Словосочетание "стандарты НАТО" звучало как откровение свыше.

Но к 2025 году недавний ученик сам стал учителем – и теперь уже иностранцы перенимают украинский опыт.

Обережно! Незабаром доступ до матеріалів на "Українській правді" може стати платним. Але ми вважаємо, що якісний контент має бути доступний для всіх, тож до останнього не будемо вводити обмеження. Підтримайте нас, аби і ми без обмежень могли продовжувати роботу – долучайтеся до Клубу УП! Дізнатись більше

В свое время похожий путь проделала Испания. Когда в 1936-м там вспыхнула война, пиренейская страна выступала в роли отстающего ученика. Любой ветеран Первой мировой или участник гражданской войны в Российской империи, прибывавший в Испанию, оказывался обладателем бесценного опыта. И поначалу в испанских боях использовалось устаревшее оружие, оставшееся на складах Европы после 1918 года.

Но очень скоро ученик превратился в учителя. Испания стала идеальным полигоном для испытания новейших образцов боевой техники – немецкой, итальянской, советской. На испанской земле и в испанском небе отрабатывались новейшие тактические приемы. И к концу тридцатых годов ветераны Испании знали о современной войне больше, чем кто-либо другой.

Если в 1930-х испанская война оказалась мостиком между Первой мировой и Второй мировой, то в 2020-х российско-украинское противостояние стало связующим звеном между войнами ХХ и ХХI веков.

Полномасштабное вторжение РФ на нашу землю начиналось как своеобразный эпилог к Холодной войне. В 2022 году в ход пошло то, что так и не было использовано в гипотетическом столкновении НАТО и Варшавского договора. Россия опиралась главным образом на советские разработки и заготовки. Украина быстро перешла к использованию западного вооружения наряду с советским. Но и стратегически, и тактически отражение российской агрессии не выходило за рамки больших войн прошлого столетия.

За три с половиной года картина изменилась. Затяжные бои в Украине переросли в качественно новую войну, вобравшую в себя все достижения ХХI века: от вездесущих дронов до искусственного интеллекта. И теперь экс-главком Валерий Залужный констатирует, что "завдяки безпілотним системам та цифровим технологіям традиційні і відомі вам види озброєнь, які десятиліттями визначали характер війни, залишилися в історії". Эксперты пишут о полной прозрачности поля боя, о беззащитной бронетехнике, о принципиально новых вызовах для противовоздушной обороны etc.

Реклама:

Для зарубежных наблюдателей это стало сюрпризом – причем весьма неприятным. В новых условиях военная мощь и безопасность Запада тоже оказались под вопросом. Достаточно вспомнить реакцию Соединенных Штатов на дерзкую операцию "Паутина" 1 июня 2025 года.

"Ценой всего лишь в десятки тысяч долларов Украина нанесла ущерб в миллиарды долларов, потенциально отбросив возможности бомбардировщиков России на годы назад. Мир увидел в реальном времени, как легкодоступные технологии могут нарушить установившуюся динамику власти", – заявил министр армии США Дэниел Дрисколл.

"Это должно заставить вас лучше осознать, насколько уязвима наша нация", – заметил сенатор-республиканец Джон Бузман, председатель подкомитета по военному строительству и делам ветеранов.

"Казавшиеся неприступными объекты, возможно, таковыми не являются", – подчеркнул начальник штаба ВВС США генерал Дэвид Оллвин, назвавший украинскую спецоперацию "моментом пробуждения".

Озабоченность американцев и других зарубежных комментаторов можно понять. Во-первых, новыми технологиями войны овладевает не только Украина, но и Россия вместе со своими авторитарными союзниками. И, к сожалению, по некоторым позициям условная "ось зла" уже вырвалась вперед.

А во-вторых, расползание этих технологий по планете в любом случае становится лишь вопросом времени. Относительная дешевизна делает их доступными не только для агрессивных диктатур, но и для криминальных группировок и, конечно же, для террористов. Очевидно, кровавые теракты с использованием беспилотных систем – дело ближайшего будущего. Для комфортного западного существования это серьезный вызов.

Но если западные политики и военные обеспокоены таким поворотом событий, то винить в этом следует прежде всего самих себя. Ведь де-факто именно наши партнеры несут ответственность за превращение Украины в глобальную школу смерти.

Теоретически у коллективного Запада была возможность остановить Путина в 2022 году, когда Россия еще не адаптировалась к большому военному противостоянию. Страны НАТО могли добиться быстрого поражения Москвы и завершения российской агрессии, задействовав весь свой экономический и военно-технический потенциал.

Реклама:

В этом случае полномасштабное вторжение РФ в Украину так и осталось бы эпилогом к Холодной войне – и не превратилось бы в пролог к войнам будущего. Старые технологии, которыми Запад располагал три года назад, доказали бы свою эффективность. А новые смертоносные технологии просто не успели бы эволюционировать и пройти проверку боем на украинской земле и в украинском небе. Соответственно, в ближайшей перспективе они не стали бы угрозой ни для коллективного Запада, ни для остального мира.

В 2022 году в Европе и США возобладало мнение, что стратегия медленного и постепенного изматывания России украинскими руками наименее рискованна и потому оптимальна. Но, по иронии судьбы, эта осторожная стратегия породила качественно новые риски. Западные партнеры уподобились врачам, попытавшимся лечить опасную инфекцию недостаточными дозами антибиотиков. В результате возбудитель болезни приобрел резистентность к старым препаратам и стал еще опаснее.

Война, которую не остановили в 2022-м, менялась с каждым годом. Она становилась все изощреннее, изобретательнее и смертоноснее. Она шаг за шагом прощалась с двадцатым веком и приспосабливалась к двадцать первому. Отдалялась от прошлого и захватывала будущее. И теперь загнать джинна современной войны обратно в бутылку уже не удастся. Ни Дональду Трампу, ни кому-либо другому.

Михаил Дубинянский