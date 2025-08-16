Школа смерти
Пока в Украине обсуждают встречу Трампа и Путина на Аляске, в далекой Мексике озабочены другими проблемами.
В начале лета мексиканские спецслужбы якобы предупредили украинских коллег, что некоторые из латиноамериканских добровольцев могли присоединиться к Силам обороны только для того, чтобы овладеть пилотированием боевых дронов и передать эти знания преступным картелям. Утверждается, что Служба безопасности Украины вместе с ГУР уже провела соответствующее расследование.
Такую информацию обнародовало французское издание Intelligence Online.
В материале приводятся слова высокопоставленного представителя СБУ: "Мы принимали добровольцев с добрыми намерениями. Но следует признать: Украина стала глобальной платформой для распространения тактики FPV. Некоторые приезжают сюда, чтобы научиться убивать с помощью дрона стоимостью 400 долларов, а затем продают свои знания тому, кто больше заплатит".
Действительно, за три с половиной года Украина превратилась в настоящую школу смерти. У кого еще учиться современной войне, если не у нас или у нашего противника? Кто на планете знает больше о новейших методах уничтожения врагов?
В этом плане примечательна смена ролей, которую наша страна пережила за последние годы.
В 2022-м, сразу же после российского вторжения, Украина была учеником, старавшимся усвоить чужие уроки. Многочисленные советники из Европы и Соединенных Штатов делились с украинцами собственными знаниями о войне. Словосочетание "стандарты НАТО" звучало как откровение свыше.
Но к 2025 году недавний ученик сам стал учителем – и теперь уже иностранцы перенимают украинский опыт.
В свое время похожий путь проделала Испания. Когда в 1936-м там вспыхнула война, пиренейская страна выступала в роли отстающего ученика. Любой ветеран Первой мировой или участник гражданской войны в Российской империи, прибывавший в Испанию, оказывался обладателем бесценного опыта. И поначалу в испанских боях использовалось устаревшее оружие, оставшееся на складах Европы после 1918 года.
Но очень скоро ученик превратился в учителя. Испания стала идеальным полигоном для испытания новейших образцов боевой техники – немецкой, итальянской, советской. На испанской земле и в испанском небе отрабатывались новейшие тактические приемы. И к концу тридцатых годов ветераны Испании знали о современной войне больше, чем кто-либо другой.
Если в 1930-х испанская война оказалась мостиком между Первой мировой и Второй мировой, то в 2020-х российско-украинское противостояние стало связующим звеном между войнами ХХ и ХХI веков.
Полномасштабное вторжение РФ на нашу землю начиналось как своеобразный эпилог к Холодной войне. В 2022 году в ход пошло то, что так и не было использовано в гипотетическом столкновении НАТО и Варшавского договора. Россия опиралась главным образом на советские разработки и заготовки. Украина быстро перешла к использованию западного вооружения наряду с советским. Но и стратегически, и тактически отражение российской агрессии не выходило за рамки больших войн прошлого столетия.
За три с половиной года картина изменилась. Затяжные бои в Украине переросли в качественно новую войну, вобравшую в себя все достижения ХХI века: от вездесущих дронов до искусственного интеллекта. И теперь экс-главком Валерий Залужный констатирует, что "завдяки безпілотним системам та цифровим технологіям традиційні і відомі вам види озброєнь, які десятиліттями визначали характер війни, залишилися в історії". Эксперты пишут о полной прозрачности поля боя, о беззащитной бронетехнике, о принципиально новых вызовах для противовоздушной обороны etc.
Для зарубежных наблюдателей это стало сюрпризом – причем весьма неприятным. В новых условиях военная мощь и безопасность Запада тоже оказались под вопросом. Достаточно вспомнить реакцию Соединенных Штатов на дерзкую операцию "Паутина" 1 июня 2025 года.
"Ценой всего лишь в десятки тысяч долларов Украина нанесла ущерб в миллиарды долларов, потенциально отбросив возможности бомбардировщиков России на годы назад. Мир увидел в реальном времени, как легкодоступные технологии могут нарушить установившуюся динамику власти", – заявил министр армии США Дэниел Дрисколл.
"Это должно заставить вас лучше осознать, насколько уязвима наша нация", – заметил сенатор-республиканец Джон Бузман, председатель подкомитета по военному строительству и делам ветеранов.
"Казавшиеся неприступными объекты, возможно, таковыми не являются", – подчеркнул начальник штаба ВВС США генерал Дэвид Оллвин, назвавший украинскую спецоперацию "моментом пробуждения".
Озабоченность американцев и других зарубежных комментаторов можно понять. Во-первых, новыми технологиями войны овладевает не только Украина, но и Россия вместе со своими авторитарными союзниками. И, к сожалению, по некоторым позициям условная "ось зла" уже вырвалась вперед.
А во-вторых, расползание этих технологий по планете в любом случае становится лишь вопросом времени. Относительная дешевизна делает их доступными не только для агрессивных диктатур, но и для криминальных группировок и, конечно же, для террористов. Очевидно, кровавые теракты с использованием беспилотных систем – дело ближайшего будущего. Для комфортного западного существования это серьезный вызов.
Но если западные политики и военные обеспокоены таким поворотом событий, то винить в этом следует прежде всего самих себя. Ведь де-факто именно наши партнеры несут ответственность за превращение Украины в глобальную школу смерти.
Теоретически у коллективного Запада была возможность остановить Путина в 2022 году, когда Россия еще не адаптировалась к большому военному противостоянию. Страны НАТО могли добиться быстрого поражения Москвы и завершения российской агрессии, задействовав весь свой экономический и военно-технический потенциал.
В этом случае полномасштабное вторжение РФ в Украину так и осталось бы эпилогом к Холодной войне – и не превратилось бы в пролог к войнам будущего. Старые технологии, которыми Запад располагал три года назад, доказали бы свою эффективность. А новые смертоносные технологии просто не успели бы эволюционировать и пройти проверку боем на украинской земле и в украинском небе. Соответственно, в ближайшей перспективе они не стали бы угрозой ни для коллективного Запада, ни для остального мира.
В 2022 году в Европе и США возобладало мнение, что стратегия медленного и постепенного изматывания России украинскими руками наименее рискованна и потому оптимальна. Но, по иронии судьбы, эта осторожная стратегия породила качественно новые риски. Западные партнеры уподобились врачам, попытавшимся лечить опасную инфекцию недостаточными дозами антибиотиков. В результате возбудитель болезни приобрел резистентность к старым препаратам и стал еще опаснее.
Война, которую не остановили в 2022-м, менялась с каждым годом. Она становилась все изощреннее, изобретательнее и смертоноснее. Она шаг за шагом прощалась с двадцатым веком и приспосабливалась к двадцать первому. Отдалялась от прошлого и захватывала будущее. И теперь загнать джинна современной войны обратно в бутылку уже не удастся. Ни Дональду Трампу, ни кому-либо другому.
Михаил Дубинянский