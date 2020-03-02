Внутрішнє переміщення в Україні триває вже шостий рік. Багато внутрішньо переміщених осіб прийняли для себе рішення залишитися у громадах, до яких занесла їх доля.

Однак, часто переселенці не відчувають впевненості через невирішеність житлових питань.

Одним з варіантів доступу до житла є постановка на соціальний квартирний облік і подальше виділення соціальної квартири.

На жаль, через низький рівень обізнаності про свої права, мало хто з ВПО звертається із заявою про постановку на соціальний квартирний облік.

До того ж, навіть якщо сказати їм про це, небагато переселенців зможуть підпасти під критерії отримання соціального житла, визначені законодавством.

До того ж, законодавча невизначеність призвела до проблеми передачі приміщень до житлового фонду соціального призначення.

Тим не менш, механізм отримання ВПО соціального житла існує.

Нижче викладено основні норми, що регулюють це питання.

Насамперед слід звернутися до закону України "Про житловий фонд соціального призначення".

Цей закон надає ВПО право взяття на соціальний квартирний облік за місцем їхнього перебування на обліку в Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб.

Умовами для взяття на облік є відсутність іншого житла для проживання на підконтрольній українській владі території чи наявність житла, зруйнованого (знищеного) або пошкодженого внаслідок проведення антитерористичної операції та здійснення заходів із забезпечення національної безпеки та оборони.

До того ж, середньомісячний сукупний дохід заявника за попередній рік з розрахунку на одну особу в сумі має бути менший від величини опосередкованої вартості найму житла в даному населеному пункті та прожиткового мінімуму.

ВПО мають звертатися із заявою про взяття на соціальний квартирний облік до органу місцевого самоврядування. До заяви додаються документи, які підтверджують обґрунтованість визнання у встановленому порядку громадянина малозабезпеченим та таким, що потребує надання соціального житла.

Постанова Кабміну № 682 від 23 липня 2008 року визначає детальний порядок взяття громадян на соціальний квартирний облік, їх перебування на такому обліку та зняття з нього.

Зокрема, у ньому визначено перелік документів, що додаються до заяви про взяття громадянина на облік, часові рамки обробки поданих заяв (не пізніше 30 робочих днів після їх надходження) та підстави відмови у взятті на облік (повідомлення про відмову надсилається не пізніше, ніж протягом трьох робочих днів після прийняття такого рішення, що може бути оскаржено в судовому порядку).

Місія: стати на соціальний облік. Історія одного ВПО

Оскільки право взяття на соціальний квартирний облік було надано ВПО відносно нещодавно, в кінці 2018 року, практика поки що не може похвалитися численними прикладами.

ГО "Десяте квітня", партнерська організація Агентства ООН у справах біженців (УВКБ ООН), ділиться успішною історією про те, як переселенцю вдалося стати на соціальний квартирний облік.

Через бойові дії в Донецьку Іван (ім'я було змінено) був змушений виїхати з міста і переїхати до Херсону, де він зареєструвався як ВПО у грудні 2017 року.

Досить швидко чоловік знайшов роботу, зняв житло, проте коштів вистачило ненадовго.

У лютому 2018 року Херсонська міська рада виділила Івану місце в кімнаті в гуртожитку, відремонтованому за кошти ЄС, саме для розселення ВПО. Проте через часті конфлікти з сусідом та неможливість забезпечити власну приватність ця житлова опція виявилася не для нього.

Тож Іван почав шукати інші варіанти і довідався про право ВПО на взяття на соціальний квартирний облік у разі відсутності іншого житла на підконтрольній території.

Loading...

Починаючи з січня 2019 року, дев'ять разів він звертався із заявою до Херсонської міськради з проханням зарахувати його на квартирний облік.

І щоразу Іван отримував письмову відповідь, у якій повідомлялось, що він не має права для постановлення на соціальний квартирний облік з посиланням на те, що воно передбачено лише для ВПО, які брали участь у бойових діях.

Окрім того, Херсонська міська рада наголошувала на тому, що Івану вже виділено місце в кімнаті гуртожитку, а тому поліпшення житлових умов він не потребує.

Іван звернувся до представництва Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Херсоні і отримав підтвердження, що він має право бути поставленим на соціальний квартирний облік.

За допомогою юристів ГО "Десяте квітня" Івана зарахували на соціальний квартирний облік під № 1 згідно з законом України "Про житловий фонд соціального призначення".

Соціальне житло буде йому запропоновано після формування житлового фонду соціального призначення органами місцевого самоврядування.

Наразі Іван чекає на результати цього формування.

Сподіваємося, що ВПО знатимуть про своє право бути взятими на соціальний квартирний облік і активно подаватимуть документи до органів місцевого самоврядування.

Держава має знати про значний попит на соціальне житло серед переселенців (а його ілюструватиме кількість поданих заяв) та формувати житлові фонди соціального призначення для задоволення цієї потреби.

Тетяна Ромаданова, для УП

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.