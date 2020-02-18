Зеленский подписал закон о питании детей переселенцев

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, которым предусматривается обеспечение в садиках и школах бесплатным питанием детей внутренне перемещенных лиц.

Источник: портал Верховной Рады Украины

Детали: Зеленский подписал законопроект № 0930 "О внесении изменений в некоторые законы Украины касательно обеспечения бесплатным питанием детей внутренне перемещенных лиц".

В пояснительной записке к проекту, который был подготовлен еще в 2015 году, сказано, что по данным Министерства социальной политики по состоянию на конец октября текущего года учтено 1 563 530 внутренне перемещенных лиц, среди которых 1 222 516 семей. При этом, среди вынужденных переселенцев дети составляют ориентировочно 192 000 человек.

Тогда предполагалось, что на реализацию закона в бюджете необходимо предусмотреть 323 млн гривен.

Закон вносит изменения в законы Украины "О дошкольном образовании", "О детском питании" и "Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц".

Законом предусматривается обеспечение детским питанием детей грудного возраста и детей второго года жизни из числа внутренне перемещенных лиц, обеспечение бесплатным питанием детей из числа внутренне перемещенных лиц, обучающихся в дошкольных, общеобразовательных, профессионально-технических и высших учебных заведениях независимо от подчинения, типов и форм собственности.

16 января Верховная Рада поддержала закон во втором чтении и в целом, "за" проголосовали 355 народных депутатов. Ни один депутат не воздержался и не проголосовал "против". Не голосовали 33 депутата, из них 12 членов фракции ОПЗЖ.