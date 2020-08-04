Что можно сделать, если не хватает страхового стажа

На сьогоднішній день законодавством встановлена пряма залежність розміру пенсії від величини страхового стажу та заробітку, з якого сплачено єдиний соціальний внесок. До страхового стажу зараховуються лише ті періоди, за які повністю сплачені внески із заробітної плати не менше мінімального розміру.

В результаті пенсійної "реформи Гройсмана-Реви" страховий стаж для виходу на пенсію в 60 років збільшено в 2,5 рази до 35 років.

З 1 січня 2020 року громадянину України потрібно мати не менш як 27 років страхового стажу. Якщо стажу бракує, то влада милостиво дозволяє докупити страховий стаж шляхом добровільної участі в системі загальнообов'язкового соціального страхування.

Тобто це можливість для осіб, які з різних причин не мають мінімально необхідного страхового стажу або працюють за межами України, отримати пенсію шляхом сплати страхових внесків на добровільних засадах та гарантувати пенсійні виплати у разі досягнення пенсійного віку.

Для цього необхідно укласти відповідний договір:

Звернутися до податкового органу за місцем проживання. Надати такі документи:

– заяву про добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного соцстрахування або про одноразову сплату в системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування;

– копію трудової книжки (за наявності);

– виписку із системи персоніфікованого обліку ;

– копію документу, який засвідчує особу.

З особою, яка подала заяву, після перевірки викладених у ній відомостей у строк не пізніше ніж 30 календарних днів з дня отримання заяви укладається договір за обраним видом.

При укладанні договору про добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування особа поступово може набувати необхідний їй страховий стаж – це страхування на майбутні періоди.

Укладаючи такий договір, особа зобов'язується щомісяця сплачувати внески, оскільки страховий стаж обчислюється в місяцях. Розміри платежів обумовлюються в договорі й визначаються особою самостійно, але при цьому їхня величина повинна бути не менше 22 % від мінімальної заробітної плати (мінімальний страховий внесок з 01.01.2020 – 1039,06 грн).

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При укладанні договору на одноразову сплату в системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування особа одноразово може сплатити єдиний внесок за попередні періоди, в яких вона не підлягала загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню.

При цьому сума сплаченого єдиного внеску за кожен місяць такого періоду не може бути меншою за мінімальний страховий внесок (22 %) на дату укладання договору, помножений на коефіцієнт 2. З 1 січня поточного року мінімальний страховий внесок за один місяць для одноразової сплати за попередні періоди складає 2078,12 грн., тобто за один рік страхового стажу – 24937,44 грн.!

Чи багато в Україні людей пенсійного віку, здатних купити рік страхового стажу за майже 25 тисяч, щоб потім отримувати мінімальну пенсію?

Чи варто взагалі грати з державою в азартні пенсійні ігри, кожен вирішує сам…

Андрій Павловський, для УП

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.