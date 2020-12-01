О Счастье, Украине и Манифесте

На вопрос "Что такое счастье?" трудно получить два одинаковых ответа. Мало того, даже один и тот же человек в разные периоды своей жизни отвечает на него абсолютно по-разному.

Вот недавно, к примеру, прозвучало емкое — всего из четырех слов, но достаточно знаковое определение от президента — "Живы — и уже хорошо!".

Счастье, как понятие — постоянный предмет изучения философией, психологией, экономикой и другими науками. Не так давно Фондом новой экономики был предложен международный индекс счастья.

Для его расчета предлагается использовать три показателя — субъективная удовлетворенность жизнью, продолжительность жизни и среда обитания.

Украина на протяжении последних десяти лет гарантированно входит в десятку самых "несчастливых" стран (хотя в прошлом году результат немного улучшился).

Можно по-разному относиться к таким оценкам и рейтингам, но тенденции бесспорны — украинцы, в большинстве своем, чувствуют себя несчастными.

Наиболее очевидной причиной такого "несчастливого" положения дел является, вероятно, обостренное чувство справедливости у каждого отдельного украинца и украинки.

Справедливость, в свою очередь, тоже совсем не простой термин. Наиболее четко, наверное, его определил в одноименной книге Майкл Сэндел, выделив справедливость для максимизации благосостояния, уважения свободы и воспитания добродетели.

Не вдаваясь в более подробное трактование, даже по ощущениям понятно, что в каждом из данных "видов справедливости" украинец испытывает, мягко говоря, недостаток и дискомфорт.

Почему же так происходит? Формат данной колонки не позволяет вдаваться глубоко в историю (хотя, конечно же, значительная часть наших мировоззрений развивалась на протяжении не одного века), поэтому ограничимся событиями истории новейшей.

В 2014 году, после событий на Майдане, сформировалась новая власть, которая получила "мандат доверия" от украинского народа с очень четким месседжем — позаботиться об обеспечении достоинства страны и ее граждан.

По результатам самых честных и открытых выборов в истории Украины, страну возглавили, без иронии — двое наиболее подготовленных и профессиональных государственных руководителей — опытные, прозападные, с пониманием внутренних процессов и без существенных взаимных разногласий между ветвями власти.

Казалось бы — идеальная ситуация для качественно нового этапа развития страны.

Что же получилось в результате такой "удачи"? По оценкам экспертов, заслуживающим доверия, состояние одного из вышеупомянутых выросло с полутора миллиарда долларов до, как минимум трех. Второй уверенно пересек свои "первые сто миллионов".

Гармония во взаимодействии и отсутствие разногласий закончились акцией "Кролик, беги". Благосостояние же основной части населения страны при всем этом, мягко говоря, "не продемонстрировало сопоставимую динамику роста".

Да и с обеспечением ожидаемого уровня достоинства не сложилось…

Избранная в 2019 году "новейшая" власть была поднята на вершины государственного управления волной обостренного чувства несправедливости, но и она, кажется, так и не поняла простой истины — при смене людей во все той же, неизменной системе координат, реальные качественные изменения невозможны.

"Перезагрузка" — это не про средний возраст депутатов и Кабмина. А "новые" политики — это не те, кто молод по паспорту, а те, кто не продолжает "по-старому" работать на своих "новых" местах.

И вообще, с трактовкой паспортных возрастных данных, в свете избрания нового президента США, нужно теперь быть поаккуратнее.

Что же касается президента нашего — наблюдается "прогресс". Вместо президентской "стратегии" — "просыпаюсь утром и думаю, что сегодня сделать хорошего" теперь, как минимум, у страны есть понимание целей устойчивого развития до 2030 года, закрепленных президентским Указом.

Правда, эти цели определены ООН в 2015 году для всех членов международной организации, и "свежий" указ больше выглядит как очередной PR-шаг, имитирующий стратегический подход, но попытка, как говорится, зафиксирована.

Хотя, любые цели, кто бы и как бы их не определял при составлении стратегий, имеют шансы быть достижимыми, если только также определены:

Идентичность

Убеждения и ценности

Поведение (необходимые новые навыки)

Среда (описание среды нынешней и той, к которой мы стремимся)

Но похоже, что у президента в офисе некому заниматься стратегированием. В связи с этим, есть предложение ко всем неравнодушным проявить инициативу и ему в этом помочь.

Начинать можно с самых основ, с принципов, которые можно объединить в какой-то базовый документ — например, Манифест о будущем Украины. Проект Манифеста к обсуждению прилагается.

Почему с основ — потому, наверное, что нынешний конституционный кризис — на самом деле, реальный шанс для президента, который открывает окно возможностей не для очередной "перезагрузки" (замене судей), а для "переучреждения" страны (новой конституции).

Из ситуации, когда любое решение Гаранта действующей конституции влечёт её нарушение, по мнению автора, существует единственный достойный выход.

Кроме того, быть может именно это — последний шанс президента просоответствовать надеждам значительной части голосовавших за него разумных избирателей.

Хотя, лично автор уже не очень верит, что этим шансом воспользуется президент действующий. Скорее всего, манифестом займется уже новый глава государства — при условии, конечно же, что нам удастся сохранить саму страну.

Манифест о будущем Украины

Национальная идея Украины — счастье и благополучие ее граждан и жителей, основой для которых является взаимопомощь друг другу.

Идентичность

Украина — свободная и суверенная страна, не нуждающаяся во внешнем управлении.

Украина — поликультурное пространство с исторически сложным путем достижения собственной самостоятельности как государства. Украинская культура является фундаментом построения страны.

Украинский язык — главный связующий элемент для всех ее граждан и жителей. Наш язык способствует объединению и культурному обогащению населения страны из всех ее регионов.

Русский, польский, татарский, еврейский, венгерский, немецкий, как и другие языки, исторически употребляемые на территории современной Украины — являются неотъемлемой частью её культурного наследия.

Убеждения и ценности

Благополучие граждан Украины основывается на:

создании благоприятных условий для постоянного образования, самообучения и развития личности;

создании максимальных возможностей ведения здорового образа жизни и развитии качественной медицины;

обеспечении справедливого распределения результатов общественного труда и использования природных ресурсов, уважительного и бережного отношения к ним;

надежной защите прав и достоинств граждан и жителей, справедливой судебной и правоохранительной системе;

уважительном отношении между громадами внутри страны, толерантных отношениях с соседними странами и равноправных — со стратегическим партнерами;

Защита территории и достоинства страны — долг каждого ее гражданина.

P. S. Такой документ, как Манифест, с подробно указанной выше структурой, автор считает очень полезным для попытки консолидации граждан. Но двигаться дальше практически невозможно без того, чтобы договорится по первым двум пунктам.

Автор выступает с инициативой к редакции УП организовать обсуждение в формате, удобном для ее читателей. Также выражает готовность принимать активное участие в подготовке остальных пунктов Манифеста.

Александр Морозов, для УП



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