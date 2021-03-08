Кого оставили без индексации пенсий и обещанных доплат

Нещодавно ми стали свідками того, як урядовці на чолі зі Шмигалем на всіх телеканалах захоплено і радісно розповідали, що з 1 березня влада розпочинає індексацію пенсій та обіцяну президентом доплату пенсіонерам, старшим за 75 років.

Дивно, що влада так пафосно видає за велике досягнення щорічну індексацію пенсій, хоча це передбачено законодавством, питання лише в сумлінному виконанні закону урядовцями.

Добре, що цього року розпочали з 1 березня, а не затягнули, як минулого року, аж до літа.

Проте з 13-ти мільйонів пенсіонерів ця індексація торкнеться тільки 8-ми мільйонів, і то виплати піднімуться в середньому 300 грн, хоча більшість отримає по 100-200 грн. Чим більша пенсія, тим більша доплата.

До речі, довічне утримування одного судді (так називаються їхні пенсії) становить 67 961 грн. У той же час майже 70% пенсіонерів отримують менше 3 тисяч грн.

Уже не перший рік забувають проіндексувати пенсії військовослужбовцям, держслужбовцям, науковцям, чорнобильцям.

Знаково, що урядовою постановою про щорічну індексацію пенсій вчергове перенесли обіцяні доплати пенсіонерам, старшим за 75 років.

У травні минулого року президент пообіцяв доплати для пенсіонерів віком 75–79 років. Міністерка соціальної політики Марина Лазебна конкретизувала, що будуть додавати по 500 грн щомісяця.

Проте урядове рішення про введення таких виплат було прийнято тільки у вересні 2020 року. При цьому попередній розмір доплат був знижений з 500 до 400 грн, і, що найважливіше, — нараховувати ці гроші уряд запланував лише з 1 липня 2021 р.

Однак тепер уряд іще раз відклав виплати для пенсіонерів, старших за 75 років, з 1 липня на 1 жовтня цього року.

Загальна кількість пенсіонерів у віці 75–79 років — 1,6 млн. Відстрочка виплат по 400 грн на місяць на одного пенсіонера означає, що той чи та недоотримає 1200 грн. Чиновники радіють, що заощадили на пенсіонерах 1,9 млрд грн.

Примітно, що урядова постанова має блюзнірську назву "Про додаткові заходи соціального захисту пенсіонерів у 2021 році". Класний такий захист — забрати обіцяні пенсіонерам 1200 грн!

На жаль, ні Шмигаль, ні Зеленський не дають пояснень на питання "Чому виникла затримка з обіцяними виплатами?"

Заради об'єктивності слід зазначити, що обіцяні доплати не передбачені пенсійним законодавством, а є лише передвиборними обіцянками пана Зеленського — так само, як і обіцянка звільнити від сплати за комуналку пенсіонерів, старших за 70 років.

Проте пенсіонери рахують кожну пенсійну копійку, і образа, коли не додали обіцяне, пам'ятатиметься довго.

Крім того, варто нагадати, що з 1 січня 2021 року вчергове підвищили страховий стаж для отримання пенсії, а також пенсійний вік.

З 1 січня 2021 особи, що не мають страхового стажу 28 років, вимушені виходити на пенсію у віці 63 роки.

Із січня цього року в Україні перестали призначати соціальні пенсії тим 60-річним українцям, які не мають необхідного стажу.

Для жінок, які народилися після 1 квітня 1961 року пенсійний вік виходу на пенсію — після 60 років.

До речі, якщо не вистачає страхового стажу для виходу на пенсію, влада милостиво дозволяє... докупити його. Вартість одного року стажу з 1 січня 2021 року — 31680 грн.

Влада воліє замовчувати проблеми індексації пенсій і доплат, те, що без індексації залишилися великі категорії пенсіонерів: такі як військовослужбовці, держслужбовці, науковці, частина чорнобильців.

Учергове без пояснень перенесли обіцяні президентом доплати пенсіонерам, старшим за 75 років.

Сподіваюся, влада зробить висновки з власних помилок і замість урядового піару і популістських обіцянок ми побачимо комплексну економічно обґрунтовану пенсійну реформу.

Андрій Павловський, для УП

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