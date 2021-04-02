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Ярослав Юрчишин
народный депутат, первый заместитель председателя антикоррупционного комитета в ВР

Как вернуть доверие к судьям?

Пятница, 02 апреля 2021, 13:00

Весна вкотре прийшла, а правосуддя за рогом все не видно. Президент, сповнений патетики та піднесення, одного дня проголошує критичну необхідність проведення судової реформи, а іншого – погоджує прийняття законопроєкту, який цю реформу успішно блокує.

Про що мова? Законопроєкт 3711-д. А точніше вже третя його версія, яка створює враження намагання вирішити проблему із непрацюючою Вищою кваліфікаційною комісією суддів (ВККС).

ВККС – це орган суддівського врядування, який проводить добір та оцінювання суддів; відповідно без нього неможливо ні провести добір на вакантні посади у судовій системі, ні призначити осіб, які вже почали проходити конкурсні процедури.

Орган не працює вже понад півтора роки – знесений однією з попередніх спроб "реформи" від Зеленського. І замість того, щоб оперативно провести його формування за прозорими і відкритими процедурами –  влада намагається домовитись із суддівськими кланами щодо того, хто контролюватиме які процеси.

3 березня парламент прийняв у першому читанні законопроєкт 3711-д, який нарешті формує Вищу кваліфкомісію суддів…і віддає цей процес у руки старій нереформованій ВРП. Вона контролюватиме і сам відбір, і регламент за яким він відбуватиметься і прийматиме фінальне рішення. 

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Роль конкурсної комісії зводиться виключно до рекомендацій, які можуть бути проігноровані при прийнятті кінцевого рішення.

Нагадуємо, що це саме та ВРП, яка; 

  • незаконно призначала суддів на посади; 
  • покривала вовче правосуддя в ОАСКу
  • здійснювали тиск на суддів антикорсуду; 
  • тримає на посадах суддів Майдану; 
  • відмовляється притягати до відповідальності корумпованих служителів Феміди.

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Питання нормального функціонування судової системи та відновлення довіри до неї є пріоритетом теперішнього українського суспільства. 

Саме тому я (Ярослав Юрчишин, один із авторів колонки – ред.) подав поправки до законопроєкту 3711-д, які забезпечать формування справді доброчесного та професійного складу Вищої кваліфкомісії суддів.

Це стане першим етапом очищення органів суддівської влади та переходом до реальної роботи за принципом верховенства права.

По-перше, ми розширюємо перелік ймовірних кандидатів на посади членів ВККС, для того, щоб доброчесні правники, які зарекомендували себе у професії та мають суспільний авторитет, змогли взяти участь у конкурсі.

По-друге, усім колишнім членам Вищої кваліфкомісії суддів, Вищої ради юстиції та Вищої ради правосуддя буде заборонено брати участь у конкурсі. Це забезпечить прихід незаплямованих професіоналів, а не таких осіб як Павло Гречківський, який повторно, в порушення закону, був обраний до складу ВРП.

По-третє, конкурс проводитиме не ВРП, а реальна конкурсна комісія, яка отримає реальні інструменти добору кандидатів: затвердження власного положення, відбір на основі критеріїв доброчесності, професійної етики та компетентності, ресурсні можливості.

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По-четверте, сама комісія формуватиметься із 6 осіб, 3 з яких будуть номіновані міжнародними партнерами, які останні роки підтримують інституційно та фінансово українські реформи у секторі верховенства права та антикорупції. Це забезпечить довіру до конкурсу та прозорість самої процедури.

І по-п’яте, усі засідання Конкурсної комісії відбуватимуться відкрито, з прямими трансляціями, а за співбесідами із кандидатами зможуть спостерігати усі охочі. Комісія відбере 16 найкращих кандидатів, що відповідатимуть критеріям доброчесності, професійної етики та компетентності, які і будуть призначені до складу ВККС.

Прийняття таких поправок забезпечить формування доброчесної та професійної Вищої кваліфкомісії суддів, яка візьметься за проведення добору у суддівській системі.

Це стане першим кроком на шляху до відновлення довіри до судів. Наступним буде оновлення самої ВРП. 

І як би не противились цьому старі суддівські клани, справделивість обов’язково переможе.

Ярослав Юрчишин, народний депутат України, перший заступник голови Комітету ВРУ з питань антикорупційної політики.

Максим Костецький, адвокат, екперт з питань правової політики.

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.  

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.
Темы: судВСПОАСК
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