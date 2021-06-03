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Ярослав Железняк
народный депутат, заместитель председателя Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики

"А разговоров то было". Что в законе об олигархах?

Четверг, 03 июня 2021, 08:15

Діє – 10 років.

Є нові терміни: "бенефіціар", "ЗМІ" та "електронне ЗМІ". Ну і звичайно "олігарх" —  особа, яка має значну економічну або політичну вагу в суспільному житті.

Як стати "олігархом"?

Вам треба відповідати 3 з 4 критеріїв:

  • бере участь у політичному житті;
  • має значний вплив на засоби масової інформації;
  • є кінцевим бенефіціарним власником монополії;
  • підтверджена вартість активів особи перевищує один мільйон прожиткових мінімумів (це 2 млрд 270 млн).

А що таке "Участь у політичному житті"?

  • Або посада: Президента України, Голови Верховної Ради України,  Першого заступника та заступника Голови Верховної Ради України, народного депутата України, Прем'єр-міністра України, Першого віце-прем'єр-міністра України, віце-прем'єр-міністра України, міністра, його першого заступника та заступника тощо.
  • Або обіймати посаду у керівних органах політичної партії.
  • Або фінансувати діяльність політичної партії, політичну агітацію або проведення мітингів чи демонстрацій з політичними вимогами.

А що таке "Значний вплив на засоби масової інформації"?

  • Є бенефіціаром засобу/засобів масової інформації, та/або є контролером засобу/засобів масової інформації.
  • Або якщо продав таке медіа після прийняття закону та до вступу в дію особі яка не має "бездоганної ділової репутації".

А хто визнає олігарха олігархом?

Звичайно, "РНБО"!!!!!!

"Рішення про визнання особи такою, яка має значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархом), приймається Радою національної безпеки і оборони України".

І  це є підставою для включення таких осіб до Реєстру осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів).

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Ок, вітаю, ви стали "Олігархом" і що далі?

Вас включають до реєстра олігархів і вам забороняється:

  1. здійснювати внески (прямо або опосередковано через інших осіб) на підтримку політичних партій;
  2. бути покупцем (бенефіціаром покупця) у процесі приватизації об'єктів великої приватизації.

А ще подаєте декларацію в НАЗК та у випадку контакту публічного службовця з вами або вашим представником (хто це такий???), такий службовець зобов'язаний подати декларацію про контакти.

Що ще?

Ну це все.

Реально все?

Ага…а розмов було…

Ярослав Железняк

Джерело: Железный нардеп

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.  

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.
Темы: олигархиЗеленскийСНБО
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