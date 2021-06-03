"А разговоров то было". Что в законе об олигархах?
Діє – 10 років.
Є нові терміни: "бенефіціар", "ЗМІ" та "електронне ЗМІ". Ну і звичайно "олігарх" — особа, яка має значну економічну або політичну вагу в суспільному житті.
Як стати "олігархом"?
Вам треба відповідати 3 з 4 критеріїв:
- бере участь у політичному житті;
- має значний вплив на засоби масової інформації;
- є кінцевим бенефіціарним власником монополії;
- підтверджена вартість активів особи перевищує один мільйон прожиткових мінімумів (це 2 млрд 270 млн).
А що таке "Участь у політичному житті"?
- Або посада: Президента України, Голови Верховної Ради України, Першого заступника та заступника Голови Верховної Ради України, народного депутата України, Прем'єр-міністра України, Першого віце-прем'єр-міністра України, віце-прем'єр-міністра України, міністра, його першого заступника та заступника тощо.
- Або обіймати посаду у керівних органах політичної партії.
- Або фінансувати діяльність політичної партії, політичну агітацію або проведення мітингів чи демонстрацій з політичними вимогами.
А що таке "Значний вплив на засоби масової інформації"?
- Є бенефіціаром засобу/засобів масової інформації, та/або є контролером засобу/засобів масової інформації.
- Або якщо продав таке медіа після прийняття закону та до вступу в дію особі яка не має "бездоганної ділової репутації".
А хто визнає олігарха олігархом?
Звичайно, "РНБО"!!!!!!
"Рішення про визнання особи такою, яка має значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархом), приймається Радою національної безпеки і оборони України".
І це є підставою для включення таких осіб до Реєстру осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів).
Ок, вітаю, ви стали "Олігархом" і що далі?
Вас включають до реєстра олігархів і вам забороняється:
- здійснювати внески (прямо або опосередковано через інших осіб) на підтримку політичних партій;
- бути покупцем (бенефіціаром покупця) у процесі приватизації об'єктів великої приватизації.
А ще подаєте декларацію в НАЗК та у випадку контакту публічного службовця з вами або вашим представником (хто це такий???), такий службовець зобов'язаний подати декларацію про контакти.
Що ще?
Ну це все.
Реально все?
Ага…а розмов було…
Ярослав Железняк
Джерело: Железный нардеп
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